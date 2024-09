嶺大辦森林療癒音樂會　邀音樂人Luna Is A Bep與SEN學員演唱AI歌

由德和慈善基金資助、嶺南大學黃炳禮音樂及演藝部主辦的「嶺聲共融樂坊」社區計劃將於9月20及21日舉行一連兩場「森林療癒音樂會」。音樂會重點推介一首電子作曲班學員的作品《炒金菇炆伊麵》,亦邀請了關注社會議題的獨立音樂人Luna Is A Bep,以Rap形式跨界別與嶺大學生及SEN學員合演。



嶺南大學哲學系學生Johnny及結他導師Frankie,分別是「嶺聲共融樂坊」社區計劃電子作曲班的學生導師和專業音樂導師,他們帶領道慈佛社楊日霖紀念學校的SEN學員汶綺和紹謙,共同創作音樂。

兩位導師發現學員汶綺較少表達自己,於是鼓勵她用拍照形式記錄日常生活,再配上文字,以表達自己的想法。有一次汶綺與導師分享自己煮金菇炒伊麵的過程,並在導師的引導及陪同下,將經驗轉化為歌詞文本,再透過Gen AI工具作曲,最後創作出貼地又迷幻的雷鬼風(Reggae)歌曲《炒金菇炆伊麵》。

Johnny說在過程中見證着學員的轉變,透過學習音樂變得更勇於表達自己,更願意嘗試配合他人。對於將要與Luna Is A Bep同台演出,大家都表示興奮。Luna Is A Bep早前曾與前天文台台長林超英合唱《超英歌》。

「森林療癒音樂會」演出分為七個章節,分別為:

1. 「菇菌世界」: 獨立音樂人Luna Is A Bep,與道慈佛社楊日霖紀念學校畢業生及嶺南大學同學合力以Rap、木箱鼓、電子琴、MakeyMakey 、結他演奏,演出原創歌曲《炒金菇炆伊麵》及《同學追星》;

2. 「月下靜思」:協康會星悅中心成員、扶康會成員及嶺大同學演奏結他、二胡、中胡和中阮。演出曲目《水調歌頭》和《月亮代表我的心》。

3. 「林間漫步」:協康會星悅中心成員及嶺大同學二胡及古箏演奏《大長今》和《青春舞曲》。

4. 「青春」:扶康會成員、嶺大同學用結他、低音結他伴奏,唱出充滿青春氣息的《學生哥》。

5. 「溪流潺潺」:嶺南大學學生以鋼琴和長笛演奏《Romeo&Juliet Love Theme》及《Adieu - D. T. M》。

6. 「天上人間」:展能鋼琴演奏家劉亦強先生呈獻《偏偏喜歡你》,並與嶺南大學蘇同學合奏《紅日》。

7. 「夕陽西下」:Elder Flower演奏《卷珠簾》、《A Whole New World》及《 The Lion Sleeps Tonight》。

嶺聲共融樂坊 x 香港共融樂團 「Chill仲夏共融音樂會」— Digital Composition班演奏 《金菇炒伊麵》(影片截圖)

當中設有頌缽療癒體驗環節,通過音樂和自然聲音的融合,帶給觀眾身心的放鬆與療癒。是次表演是「嶺聲共融樂坊」計劃的總結大匯演,會場設有展覽,展示參與學員在計劃中學習的珍貴點滴,道慈佛社楊日霖紀念學校畢業生屆時亦會演出自己創作的曲目。

嶺大黃炳禮音樂及演藝部主任暨專業實踐教授葉劍豪表示,「嶺聲共融樂坊」社區計劃的宗旨是以音樂藝術推廣社區共融、賦權和提升身心靈健康的社會效益。計劃已推行了3年,共有60位嶺大學生,15位專業音樂導師和30位有特殊學習需要的學童參與。

來自哲學、翻譯、中文、社會科學等不同學系的嶺大學生接受為期2個月的培訓,然後配搭一位專業音樂導師,一起教導SEN學員學習電子作曲、中西樂器演奏及合唱等。葉劍豪又說,「我們的目標不是教授大學生音樂知識或演奏技巧,而是鼓勵年青人培養耐心及同理心,溝通技巧,將學習音樂的快樂分享給社區中不同的人。」

「嶺聲共融樂坊」年度匯演「森林療癒音樂會」

日期及時間:

9月20日(星期五)晚上7至8時及

9月21日(星期六)下午3至4時

地點:中環藝穗會陳麗玲畫廊及地下劇場

登記入場:https://forms.gle/Um8BpFSbNrR5rTJS9(名額有限,額滿即止)

