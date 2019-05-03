【用心意實現病童願】病童為癌父送驚喜 將願望化成美好回憶

「周五心意」運動4月份主題為「#用心意實現病童願」，希望集合全城力量，攜手為重病兒童實現願望兼打氣。過去一系列的願望童故事，將各個病童由許下願望的心路歷程、到願望成真的盼望和喜悅娓娓道來，全憑公眾及社會各持份者支持，他們的願望才可一一達成。小朋友的願望雖然天馬行空，但您或我都可以透過在「01心意」平台捐款，協助合作團體願望成真基金為合資格病童創造改變生命的願望，令病童的人生充滿希望、力量和快樂。

患有結節型淋巴細胞為主型霍奇金氏淋巴瘤的Natalie月前許下願望，希望為白血病復發、生命懸於一線的父親及家人炮製驚喜，讓因病無法出遊的爸爸享受一個「完美假期」，同時令一家人擁有最珍貴的美好回憶。在捐款者及社會持份者的支持下，願望成真基金日前為Natalie精心準備了願望實現日，箇中的驚喜與感動著實令人動容。

「蒙騙」爸爸出門為製造夢幻驚喜

「爸爸今朝以為出去飲茶咋，從來無見過佢笑得咁開心！」13歲的Natalie一邊陪伴爸爸到達享受「假期」的地方，一邊雀躍地與記者分享當日早上如何「蒙騙」完全不知情的爸爸出門。另一邊廂，在Natalie與家人抵達前，願望成真基金一眾職員及義工已馬不停蹄為他們打點一切，由交通、房間佈置、節目以至一家人珍貴合照擺設都一一準備好，務求Natalie一家抵達酒店房間時，一切就好像童話一樣美好與夢幻。當然，職員與義工的心血沒有白費，Natalie一家人均開心不已，更一度相擁流下感動的眼淚。

Natalie爸爸一心以為出門去飲茶，甫到埗即見女兒專程為他準備的神秘驚喜，露出驚喜不已的表情。（鄧倩螢攝）

Natalie的父母坦言，在過去一段日子，由於Natalie與爸爸相繼患上重病，一家人每一日都要面對各種不幸與挑戰，根本沒有停下來的時間，更莫論過天倫樂，故此對於女兒的安排感到非常感動，亦非常多謝願望成真基金的安排與支援，「我們知道，Natalie這個願望不能夠改變我們正面對的事情，但絕對是一家人最美好的回憶，到日後再面對逆境時，就可讓這段回憶作為動力。」而Natalie亦深信，這份美好回憶會是他們一家人面對挑戰的動力，同時希望大家支持願望成真基金，令更多病童獲得支援。

這趟「假期」為Natalie一家創造了美好的回憶，此回憶將會成為一家面對前路挑戰的動力。（鄧倩螢攝）

現在，您可以透過捐款，出一份力為2019年合資格病童實踐願望，讓更多重病小朋友擁有享受童趣的權利之餘，您/您和小朋友亦可一同享受施比受更有福的樂趣，小小心意，成就的不止一份心願，更是病童戰勝病魔的動力！您的善款將全數落入「願望成真基金」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而香港01眾樂基金更會配對指定慈善項目*，成就雙倍心意。

*配對詳情請參閱個別項目

請即登入「01心意」平台支持【​願望成真基金】​

https://heart.hk01.com/zh/project/10115

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

【周五心意】系列：

【兒童節．用心意實現病童願．一】周五心意 全城捐$50助病童圓願

【兒童節．用心意實現病童願．二】周五心意 癌童為父送最後驚喜

【用心意實現病童願．三】願望小隊為重病童打氣 將願望化成動力

【用心意實現病童願．四】每次開腦愈步近死亡 少女只願媽媽開心

【小球迷看英超】足球「明日之星」 淋巴癌病童圓夢赴英撐曼城

【魔雪奇緣】三歲患血癌化療鼻發紫 恨見Elsa公主 愛笑女童圓夢

【周五心意運動】主題專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/