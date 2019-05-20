【SOGO感謝祭外圍】青年小販之死促同行入商會　渣甸坊小販抗爭史

走到銅鑼灣渣甸坊市集末端，便是盧愛群（群姐）賣元寶蠟燭、金銀衣紙的檔口，這個檔口，是群姐爸爸盧惠文留給她的。戰後來港的一代渣甸坊小販，因為黑社會收數和政府小販管理隊的驅趕，曾經在70年代左右創立香港五行小商販福利會，組織在街上賣貨維生的人，盧惠文便是其中一員。 群姐只記得，當時爸爸除了開檔，還要開會，甚至被推舉為灣仔區區議會官委議員。這個小販先鋒，63歲時因勞碌過身，留下了聚眾爭取權益的精神。 攝影：鄭子峰

盧愛群30多歲開始正式接手渣甸坊檔口賣金銀衣紙。

群姐爸爸盧惠文。（受訪者提供） 在街邊食豆腐花豉油撈飯 戰後，一個從大陸來的男人，帶著四個子女初到陌生地方，沒甚學識，唯有跟著朋友在街上試試賣菜。盧惠文自此扎根銅鑼灣渣甸街，跟著其他小販在地上賣東西。 群姐說，當年自己還是小孩，不算是幫手睇檔。但檔口畢竟是一家人的命根，父母倘有重要事辦，還得靠子女幫忙。有時群姐頂替父母看檔，小販規管隊來查阻街，就這樣拉她回警局，待家人擔保後上庭，由法官問話。1950年代，港英政府發牌予小販，父母當年走到天后通宵排隊，等一朝早政府部門開門領牌照，也留群姐一人留守看檔。 她當時在金銀業貿易場學校讀書，放學就在檔口紙皮盒上做功課，夜晚拿著湯鍋去對面舖買豆腐花，一家人用豆腐花、豉油撈飯，「效果像吃蒸水蛋。」

群姐記得當年檔口對面就是豆腐舖，賣煎豆腐、豆腐花。

放學不願回檔口

群姐讀的學校，有的人住在跑馬山半山，有的人像她，住在大坑山上木屋區。曾經自卑於小販的出身，「我不會告訴人爸爸是小販。爸爸自己也沒有。」當年爸爸在她的家課手冊上寫上自己職業為商人，他覺得小販做買賣，也是商人，光明正大搵食養活一家。群姐初初不喜歡，放學就不回檔口，「怕同學跟住我！」

後來，同學們為了準備學校活動去購物，群姐買糖磅重時候眼尖，叫舖頭多放一粒才夠稱，同學霎時露出佩服的眼神。「那刻發現，咦，原來我有自己的知識，就開始不再介意別人知自己小販出身，又帶同學去檔口玩。」

從自卑都認同自己的小販身分，群姐在成長中學習。

面對黑社會、管理隊 小販組商會

當時小販面對很多麻煩，像黑社會收黑錢，小販規管隊管理過嚴，小販們開始構思要組織起來爭取權益。盧惠文做生意之餘，也投入參與社團事務，他們在70年代左右，聯同灣仔機利臣街、筲箕灣金華街和柴灣商販組成立香港五行小商販福利會，幫小販跟政府部門商談、周旋。「計落都有40年歷史。」

小商販會很團結，不論是當年爭取改善排檔設計，到今日爭取助手優先發牌，都會跟政府部門會面發表意見。「以前政府給你三呎闊、四呎深的排檔你，但這對營商環境而言不好，於是爭取變回四乘三，令門面闊一點。政府就是這樣，你要有個工會去發聲，同佢傾。夜晚收黑錢，你要找警察幫手，也要代表去籌謀。」群姐說。

當年五行小商販福利會雲集了灣仔、銅鑼灣、筲箕灣和柴灣的商販，他們定期開會，與政府部門見面。（受訪者提供）

盧惠文後來因緣認識了當時第一位香港華人市政局主席張有興，他見盧惠文熱心公益，引薦他到灣仔區議會做官委議員，1986年上任。爸爸愈來愈忙，既要凌晨執貨，又要開會，後來甚至有機會與英女皇見面。少時的群姐想：「俗語說，小販係坐埋同一條船。他的心態不只想自己，比較熱心，細個都知爸爸忙是為了幫人。」可惜後來盧惠文因心臟病發，於63歲時過世。

青年黃水祥之死

商會第二代接管人周棠，曾經在受訪時講過一個故事：黃水祥之死。時值1945年，還是警隊管理小販的年代，一個無牌小販黃水祥，在街上賣陳皮梅、嘉應子，被目擊在追捕中被警察拳打腳踢，最終死在街上。當年草根階層，難以跟警方抗辯，事件亦不了了之。人稱棠叔是黃水祥的朋友，這件事導致他加入五行商販會，後來商販會改稱「五行小商販福利會」，亦是因為他提議在會號加入「小」字，以強調小商戶的特色。

阿宇是渣甸坊第三代檔主。相比現在，當年小販的確賭上生命開檔，不少人甚至是少年或青年。

商會團結了小販，不再害怕黑社會前來收黑錢。任何街頭小販，不論有牌無牌，都可以繳費加入商會，在政策面前，商會都會代為解決問題。但小販並不能只顧自己，當時棠叔強調，持牌小販也有責任顧及整個社群和社區利益，要自律和互助，這或許也是會徽上「手握手」圖案的由來。

六七暴動期間，原來曾有左派機構叫小販加入罷市，但棠叔拒絕。他認為小販手停口停，不希望捲入政治鬥爭，不會刻意針對政府，但也要捍衛小販權益，當年政府計劃取締灣仔太原街、交加街露天街市，他們也有齊聲反對。後來，棠叔甚至與市政局議員杜葉鍚恩、張有興等人合作，加入小販管理委員會，協助制定小販政策。

爭取改善排檔至今變「變形金鋼」

盧惠文和第一代小販留下的團結精神，遠遠超過他們所想像。以前，小販只是在地上一個個黃格上經營，沒有地方貯物，後來政府給小販鐵籠鎖起工具。發牌後，小販排檔應該如何設計，連政府也沒頭緒，他們將設計拿給小販看，小販一笑置之，「他們知道一定做唔到生意。」第三代檔主梁鳴宇說。「政府提議不如小販建議設計，政府負責制訂規格、材料。」即後來的〈小販施行細則〉。最初，小販檔只是用木頭搭成，檔頂有的用布帳，有的用金字屋頂，有的是平頂。

多年來，小販排檔不斷轉變，不變的是檔主仍然要以生活智慧，把白天攤在路上的貨品統統收進小小的檔內。

現在，排檔小販分不同種類，包括中上環常見的固定攤位，廟街的黃格仔「朝行晚拆」型，中環戲院里的擦鞋檔，中區和深水埗區常見的熟食或小食檔，以及報紙檔、工匠檔、理髮檔和靠牆攤。各種牌檔大小不一，牌費亦不同。排檔要經過不同政府部門審視，結構上有通風網、合資格電箱和防火漆油等等。

慢慢，小販固定後開始搭屋仔，政府限三呎乘三呎，高度無限制，有些小販的檔起到三、四樓高。小販再反映三呎不夠擺貨，冬瓜大一點都過界，所以政府放寬到四呎，成為現在的雛形。多年來，小販繼續爭取和建議，形成現在有貯物格、有門板的檔口，被梁鳴宇戲稱為「變形金鋼」。他們也爭取電力公區在街上設置獨立電箱，電線滿天飛，駁去每個檔口，「好似城寨咁。」

「每條街都有小販會爭取改善營商環境，你問是不是渣甸坊帶頭，我們沒推論。不論誰爭取到，就全部小販都享受到。」群姐說。

多年來，渣甸坊養活了四代小販家族。小販們建立了情誼，在管理政策上，他們團結發聲。

發牌爭議和重建底下堅守街頭

群姐現在也算繼承了父親的工作，在福利會擔任秘書。福利會多年來組織街坊，也會舉辦旅行、活動，香港有風災也會籌款，也會協辦筲箕灣譚公誕節慶，今日小販之所以團結，跟福利會不無關係。最近，政府計劃重發收回的小販牌照，福利會也向政府建議設立發放給小販助手與公眾人士的牌照比例，不時去立法會、區議會開會，「當年小販爭取到助手牌，搵人幫手做生意，現在多了牌，是否應給助手優先？」她說。

當年日資公司進駐銅鑼灣時，有好幾年，群姐在大丸百貨做售貨員。成家之後，群姐在放棄工作和放棄照顧子女的決擇中搖擺不定，才發現做小販能兼顧兩者。「做小販可以有收入，又看顧到小朋友。」於是回到渣甸坊，繼承媽媽後來轉型做元寶蠟燭的檔口，也賣利市。這個檔，清明節、盂蘭節、重陽節和新年生意最旺，可以賺到較多收入，其餘時間都淡薄，每個月平均利潤不過一萬元。

做小販良久，群姐已習慣不太追求物質，錢和生活品一樣，夠用就好。唯一擔心的是，社區變化太快，最近有老人跟她說有人收購希雲街重建，小販都擔心會又少一批舊客。「你問我為何還在這裡守著？因為我們上年紀了，去哪找工作呢？落渣甸坊，幾個鐘好快過，好過在家裡對著電視。」群姐不逼迫子女繼承，單是每天能跟街坊談談生活，以福利會身分繼續改善小販制度，享受開檔的時光，就是最好的退休生活。