【SOGO感謝祭外圍】銅鑼灣元祖百貨街　渣甸坊小販細說幾許轉型

銅鑼灣祟光百貨（SOGO）兩街之隔，有於戰後1958年已開始做買賣的渣甸坊小販，他們與銅鑼灣、甚至香港的城市命脈連在一起——從街道重整、政府規管小販、港人買貨返鄉、四大日資公司進駐、沙士至自由行開放時期，小販總是迅速回應時勢。 脫離無法應付租金就必須黯然離場的市場命運，渣甸坊在銅鑼灣保留了最地道的風景。「賣的東西或者不同，但我們在這裡堅守了幾十年，檔主變老，或者換成第三代，甚至第四代。渣甸坊凝聚了不只一代人，而是幾代人在這裡一同生活。」第三代檔主梁鳴宇如是說。 攝影：鄭子峰

渣甸坊最初由一伙渣甸街的小販組成，他們於1958年左右組成市集，後來遷入渣甸坊。

渣甸坊是渣甸街的內街，呈口袋形，街上約有143檔小販。從希慎廣場一端開始散步，映入眼簾的先有兩邊賣衣服、手袋，鞋履和玩具的排檔，內巷亦見不少平民快餐，過燈籠洲街市轉左之後，走過水果店、菜檔、花檔等濕貨檔，便回到車水馬龍的渣甸街。

小販是遊牧民族，在街上逐水草而居，總是覺得在街上比在街市好。 渣甸坊小販 阿宇

戰後聚集 賣菜賣肉

35歲的阿宇與父母在街上賣袋、賣衫，他是在渣甸坊街市長大的第三代檔主，讀過零售業管理和屋宇裝備工程學的他，細說渣甸坊小販的故事。他記得阿公說過，小販們在戰後已經聚集在渣甸街一帶賣菜、賣肉，Jardine's Bazaar的街名亦由此而來——「就是一大堆小販擺地攤。」他說。

後來因為政府重整街道，想將渣甸街變為車路，於是勸小販走入新建燈籠洲街市，小販當時不願意，「他們是遊牧民族，在街上逐水草而居，總是覺得在街上比在街市好。於是，兩方協議搬入內街渣甸坊。」

「我1968年6月15日入來開行，今年70歲。」梅姐說那時阿爸被拉阻街，被充公所有工具，損失幾百元在當年來說很嚴重：「幾歲就入警局救佢。」

以前我們推住車仔走遍北角、西環、香港仔，好生意好多！ 渣甸坊小販 梅姐

四大日資公司進駐 小販跟潮流轉型

阿宇以及他們的小販家族，跟銅鑼灣的命脈緊緊扣連。他指指利園山，說那邊仍是山的時候，銅鑼灣還是個住宅為主的社區。1970年代，政府開始發牌和規管當時的小販，在地上畫上一格格黃格，把本來流動的渣甸坊小販推入街內固定擺賣。梅姐對此很不以為然：「以前我們推住車仔走遍北角、西環、香港仔，好生意好多！」八十年代，大陸開放，香港人開始購入生活用品上大陸，「他們返鄉下會帶好多貨，小販於是不賣濕貨，轉做日用品，成條街轉型。」阿宇說。

銅鑼灣從一個住宅區，慢慢轉變為百貨公區根據地，九十年代日資百貨公司百花齊放，至今只有崇光百貨留低。

八十年代 日資百貨公司進駐

至80年代末，四大日資百貨公司進駐銅鑼灣，整個社區面貌開始轉變。三越、大丸、松坂屋、崇光，是當年香港人的百貨回憶，「銅鑼灣變為零售區，百貨業好興旺。經濟又開始好，人們消費力強，於是渣甸坊又跟著轉賣生活用品和潮流時裝。」阿宇記得，90年代是渣甸坊的黃金年代，「好多本地人願意消費，我們甚至跟潮流賣玩具他媽哥池。」

後來香港開放印傭來港工作，因為領事館、中介公司等集中銅鑼灣，他們假日也較喜歡到維園聚集，於是有些小販也開始售賣伊斯蘭頭巾。「我們在街上維生的人，會看到社會的轉變。」

沙士、自由行開放的混沌期

任何零售業都躲不過2003年沙士的重創，渣甸坊也不例外。當時銅鑼灣渺無人煙，「一日零生意，擺檔只是為了見下街坊。」阿宇的人生也在此刻遇到分水嶺。他2003年考完高考，曾嘗找工程工作又不果，於是多幫家人開檔，直至現在。「市面一份工都無，沒事做就回來檔口幫忙。」

沙士那混沌期維持了三、四個月，渣甸坊小販忙用漂白水清潔，為求讓客人聞到消毒的味道，捱到五月終於迎來零售復蘇期。當年，香港與中國政府簽署CEPA（《 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）及開放自由行，市道翻生，市場得以喘一口氣。當時小販初見大陸遊客，「都不知道他們想要什麼」，但帶動人流畢竟是好事；至於本地經濟漸趨依賴中國，已是後話。

阿宇記得三四年前，區內充斥金舖和化妝品店，本地人對逛街興味索然，影響了售賣日常用品的小販生意。

全部金舖、卓悅、莎莎，購物選擇少，變得單一，本地客就變少，太多人，不願意在銅鑼灣逼。 阿宇

SOGO減價人流增 小販生意卻跌一兩成

銅鑼灣的變化愈見明顯，為了遷就大陸遊客的需求，價高者得的地舖轉賣金器、化妝品，遊客擠滿街道，本地人開始不願意到銅鑼灣。崇光百貨（SOGO）一連17日的感謝周年慶挨近五月黃金周，每年都會引來大量人潮，對一街之隔的渣甸坊小販來說，不是好事。阿宇說，每逢SOGO減價，除了賣行李箱的小販，生意普遍下降一兩成。人流多了，為何生意反而輕微回落？

對渣甸坊小販來說，大陸遊客主要購買奢侈品、化妝品，本地人才是主要客源。「發展旅遊有好有不好吧，全部金舖、卓悅、莎莎，購物選擇少，變得單一，本地客就變少，太多人，不願意在銅鑼灣逼。」阿宇說：「本地人會覺得多自由行，沒必要落銅鑼灣吧。」

除了遊客，銅鑼灣的居民和上班族也要購物，渣甸坊小販售賣的或者不是最奢侈或最名貴的，卻是生活必需品。

銅鑼灣好，我們便好，它衰，我們衰。我們的根在銅鑼灣，像棵樹，空氣不好時我們落葉，好時開花結果。 阿宇

百花齊放才是王道

一間超級市場如果只賣一種貨品，你還會常去光顧嗎？幾年前的銅鑼灣，被街坊戲稱「買黃金易過買毛巾」。「銅鑼灣是個很獨特的社區，是商住地方，有街坊，又有遊客和外區人上班，有點像旺角。如果社區太單一，做不到生意，如果你多購物選擇，有百貨公司又有我們這些市集，這多元化的社區才是真正的購物天堂。」阿宇說。

「百花齊放，多本地客和東南亞客，我們生意又會好一點。」最近，銅鑼灣多了飲品店和食肆，少了金舖，阿宇說是好事。小販活於街上，也仰賴社區的養分才得以生存。「銅鑼灣好，我們便好，它衰，我們衰。我們的根在銅鑼灣，像棵樹，空氣不好時我們落葉，好時開花結果。」

渣甸坊歷經三代轉變，唯一沒變的是小販之間的情誼。以前老一輩小販照顧第三代如阿宇的小販子女，到今日，是第三代檔主教老小販用智能手機。

有種人的關係在裡頭，這才像社區。好本土，好生活。 阿宇

市集跟冷冰冰商場不同

阿宇很記得，多年來檔口和不同的居民、遊客成為朋友，例如一個法航機師，每次飛香港都會到渣甸坊買童裝給他的孩子，阿宇一家看著他買的童裝一年比一年大一碼。又有日本遊客常來光顧，最後學識了廣東話嫁到香港。本地客更不用說，自是從小到大都見慣見熟。

「光顧小販跟你走入冷冰冰的商場不同，我們自己做生意，十年前、十年後都仍然存在，客人不只買東西，還會傾偈，了解到不同人想法，甚至成為朋友。有種人的關係在裡頭，這才像社區。好本土，好生活。」他說。

銅鑼灣隨年月變化，唯渣甸坊十年如一日，保有混雜多元的一道城市風景。「渣甸坊是全香港最旺的地方裡，一條好本土的街。」