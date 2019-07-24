【逃犯條例】19歲少女為香港向教宗遞信：宗教教我們關心社會

特首林鄭月娥參選時說，自己是受上帝感召而參選。上任前，她又表示天堂會有自己的位置，因為她「做好事」。近月反修例運動爆發，四名示威者輕生，衝突更蔓延各區，社會嚴重撕裂，有人問這位天主教徒：「 你覺唔覺得會落地獄？」 19歲女生吳穎堯也是天主教徒，她沒有眷戀天堂之位，當務之急她只想為香港做得更多。她飛到距離香港9,275公里外的梵蒂岡，親手向教宗方濟各呈上香港人聯署信件，盼教廷關注香港狀況——「Please pray for Hong Kong」她向教宗說，同時向世界說。 教廷會否回應港人訴求是個未知數，但吳穎堯只知道這是自己崗位內一定要做的事。「我哋信仰唔係淨係叫我哋去祈禱，專注靈修，都要關心周圍嘅事。」 攝影：徐嘉蒓

城外烽煙四起 聖堂裡的愧疚

6月11日，網民發起在添馬公園「野餐」，入夜後氣氛愈發緊張，一整晚多次傳出警方將會清場，大家不願睡去也不願離去，草木皆兵。

天主教大專聯會成員吳穎堯當晚亦在場，聯會在近海傍位置舉行徹夜祈禱會，為香港祈禱，直至立法會進行二讀當日。清晨時分，他們改到灣仔聖母聖衣堂進行彌撒，那時局勢不明朗，彌撒之後，吳穎堯的姐姐帶著她離去，不讓她再回金鐘示威區，免生危險。「我同家姐有一樣憂慮，就係如果我哋真係有咩危險，爸爸媽媽就由支持態度，轉變成唔再支持，甚至反對我哋做呢個事情（參與運動）。所以安全著想，都唔想佢哋擔心，未開始有衝突已經離開咗。」

6月12日，年青人為了香港走得很前，自己卻因事缺席，吳穎堯內心充滿無力感。

下午三時，警方施放多枚催淚彈，驅散示威者,武力清場。吳穎堯因為參加了粵劇比賽，要練習至晚上七時，錯過這場運動的重要時刻。晚上，城外烽煙四起，天主教香港教區輔理主教夏志誠在聖母聖衣堂主持特別彌撒，超過二百多名不同年紀教友聚首一堂，無一不激動流淚，包括夏主教，也包括吳穎堯。「好想係佢哋身邊，同佢哋一齊。」看到同輩走到最前，自己卻在最後方，她愧疚又無力，「我哋身上有其他牽絆住我哋，冇佢哋做多咁多，聖堂入面有好多人都有呢種感覺。」

6月12日晚上8時，中環一帶仍有衝突，天主教香港教區輔理主教夏志誠在聖母聖衣堂主持特別彌撒，過程中夏主教為年青人感痛心動落淚，這個場景觸動到吳穎堯決定要做些事情。

出發梵蒂岡 讓世界聲援香港

彌撒過後，她一個人留在聖堂很長時間，細想她到底可以為這場運動，為這個地方做些甚麼。「既然我都會去羅馬呢個地方，會唔會真係交一封信畀教宗關於香港嘅情況，希望佢關注一下，或者支持一下我哋。」

吳穎堯在今年5月被青年牧民委員會挑選，以中大天主教同學會會長身分，與明愛專上學院天主教同學會會長黃軍龍，代表香港，前往梵蒂岡出席國際青年論壇，與來自世界各地的二百多名青年，一同討論世界主教會議文件，一同會見教宗。今年論壇的主題是「Youth in action」，各地青年要交待當地公教青年的狀況，「5月個時（香港）咩都冇發生，個時都唔知可以講咩。6月發生呢件事（反修例運動），就要去到同人分享。」

她和黃軍龍看到網上有天主教徒發起的聯署信，內容講述6月12日警方在金鐘一帶暴力清場的情況，亦表達擔憂修例對宗教活動的打壓，希望教宗能夠關注修例對本港的威脅，撤回修例，及譴責警方行為。她們主動聯絡發起人並取得同意後，將信件翻譯成西班牙文，帶同10,999個香港教區教友或團體簽名，飛往梵蒂岡交到教宗手上。

Please pray for Hong Kong

出發前，吳穎堯並不知道到底能否親身接觸教宗本人，亦不知道能否將信交到教宗手中。但她還是在飛機上不睡覺，不停剪輯短片，希望一有機會向教廷及世界各地青年講述香港近日反對修訂逃犯條例運動情況。

二百多個參加者排隊與教宗會面，吳穎堯說當時很緊張，腦空白一片，直至結束會面過程也不知道自己該說甚麼。（圖片由受訪者提供）

6月22日，吳穎堯沒有穿正裝恤衫，而是身穿一件寫有「香港人」及「唔好搞我後面」字句的黑色短袖衫，與教宗會面。排隊等候一個多小時後，終於到她們上前獲教宗接見。她倆緊張地走上前，與教宗握手，交上聯署信，並向教宗說：「Please pray for Hong Kong」（請為香港祈禱），教宗點頭，微笑著回應：「Please pray for me」（請為我祈禱）。

整個過程不多於二十秒，千言萬語化作簡潔的一句「請為香港祈禱」。吳穎堯解釋：「因為香港情況咁複雜，就算有一個鐘、兩個鐘同人講都好難，邊有可能係幾十秒講到。所以我好希望佢真係會睇封信，特別將佢翻譯成西班牙文，因為教宗係阿根廷人。」

樞機欣賞香港青年 盼鼓勵港區教友

教廷與內地有著千絲萬縷的關係，遞信予教宗未必能起非常實際的作用，甚至並非由教宗本人詳閱信件。這些吳穎堯心裡都明白，但她說，還抱有希望。

她說，在會見教宗前兩小時，到了聖伯多祿大教堂望彌撒，主持彌撒的樞機在講道中提到香港青年「為公義抗爭」，表揚及欣賞他們，又特別提及1989年的天安門屠城事件，令她認為梵蒂岡或許會留意香港的情況。「希望個邊（梵蒂岡）真係實際上有一啲支持，支持我哋年青人，簡單講一句，或者回應返呢件事，無論係對（香港）政府、警方，唔需要好明確講到立場，可能係話會支持我哋都得。」

能否成功「勾結」所謂的「外國勢力」不是她心中的最大願望，她最希望，行動令到香港教區的天主教徒能夠覺醒，關注這場運動，關心這個社會。「不論年青、年紀大嘅教友，好多都係和理非，甚至會覺得我哋唔會掂社會事務，只係虔誠、專心祈禱，係靈修方面就足夠。」

她身邊一些年輕教友也是不理世事，甚至認為政教應分離，但她說，信仰教我關心社會。

政教不分離 擔憂未來港宗教自由

2014年雨傘運動，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在佔領現場不願離開，更與佔中三子一同前往警署自首，公民抗命。2019年反修例運動，輔理主教夏志誠在示威現場舉辦祈禱會，天主教徒連日唱聖詩《sing hallelujah to the lord》，成為分隔警方與示威者的和平力量。天主教徒近年在社會運動參與看似愈來愈前進，但吳穎堯說，仍有不少教友認為宗教與政治不應混為一談。「根本政教分離係冇可能，我哋嘅宗教就係教我哋要關心身邊嘅事，關心社會事務。」她稍稍激動說。

內地政府打壓教會活動不時發生，例如強求在聖堂內插國旗、張貼政策文件及宗教條例，拆除地下教會教堂及十架等等，均證明政治與宗教唇齒相依。吳憤堯曾經接觸過內地青年教友，亦知悉18歲以下的青年不允許進入聖堂，「中央政府唔想青年接觸咁多宗教，即係二、三十年後，教友慢慢老去，唔會再有教友存在喺內地。」

一河之隔的處境，令不少教友擔心有日會真實發生在香港，逼使他們是次走上街頭，捍衛宗教自由。「好擔心我哋教會發展，到底我哋呢班天主教徒（未來）係咪仲可以好自由咁望彌撒，參與社會運動？」

6月15日晚上，第一名反修例運動示威者輕生，吳穎堯與很多港人一樣，陷入崩潰，她思疑天主的安排，到底要怎樣的抗爭方式才會成功。

示威者輕生 一度對天主生疑

六月以來，吳穎堯沒有真正休息過，要不在街頭參加遊行、舉行祈禱會，要不在教會分享，要不在大專天主教聯會的會房，與成員一同收看新聞直播，商討對事態的即時回應，分身不暇。

出發梵蒂岡前三天，她仍在聯會會房開會，為6月16日大遊行作準備。當晚有一名示威者穿著黃衣、帶著訴求下輕生的消息，在香港如核彈般震撼散開，終於令她崩潰。「天主……佢到底……想我哋做乜嘢？我哋用咗咁多種方法都唔成功，甚至有人犧牲自己生命，都未成功。到底要以咩方式去堅持、去抗爭？」天主教信仰中不認同自殺行為，但吳穎堯也不是盲目相信的教徒，對天主也有質疑與迷惘時候，她說這是對信仰的試煉。

「但係我知道要繼續做我哋要做嘅事。」帶著悲憤心情，她離開香港前往梵蒂岡。有人說，她倆肩負港人重大責任，但她認為，遞信這件事微不足道，在前線衝擊的學生與青年，都比她做得多。「只不過我有咁啱呢個機會、時間做呢件事，因為大家都用緊唔同方式去努力，有人甚至犧牲前途，身體受傷害。」

吳穎堯是中大天主教同學會會長，亦是天主教大專聯會成員。連日來，她和二十多個成員在會房留過不少汗與淚。

天主教背景成長 獨立重思考

成熟的思想、平實的談吐，與吳穎堯臉上嬰兒肥並不相稱。她今年只有19歲，正就讀大學一年級，澀黑的皮膚，梳起馬尾，穿著莊Tee，一身陽光氣息。當談及對時事、教會的看法，她總是有條理地說出己見，而獨立個性源自家庭與學校背景。

她出生在一個由祖父輩已信奉天主徒的家庭，兩個月大已領洗，比她年長九至十一年的兩位姐姐，不時帶她參加教會不同活動，認識香港以外的教友，開拓視野。家庭又會對時事有所討論，漸漸地她也想了解更多。

中小學時期，她也就讀天主教學校，中學更是近期遭建制團體批鬥的的嘉諾撒聖心書院。「我哋通識科老師都係以一個好持平態度去教我哋，係教育入面教我哋要有批判性、獨立思考能力。」雨傘運動時期，學校讓全校學生齊集禮堂，就社會事宜討論，各抒己見，真正的「罷課不罷學」。當年每天放學後，她又會由薄扶林「經過」金鐘，在佔領區走一圈，才到中環乘船回家。

天主教青年對天主教特首的詰問

提及中學生涯，吳穎堯忽然苦笑，「明明在同樣的修女學校長大，也會有那麼多不一樣的人出現。」

與她完成不一樣的人，說的是特首林鄭月娥。林鄭月娥在嘉諾撒聖方濟各書院畢業，與嘉諾撒聖心書院屬同一天主教女修會創辦。「我哋個會最大嘅精神，就係要謙遜、仁愛，我哋嘅特首係咪做到謙遜呢樣嘢？同埋佢嘅仁愛體現咗喺邊？」

林鄭月娥曾在前年6月，以候任特首身份接受英國廣播公司（BBC）訪問，她表示天堂會有自己的位置，主要因為她「做好事」。今年7月1日，示威者衝擊立法會，林鄭月娥沒有露面多天後，在7月2日凌晨在警察總部會見傳媒，譴責示威者行為暴力。在場記者追問她：「特首你成日話，天堂留咗個位俾你，你依家點樣對得住3個自殺人士家屬？同埋你覺唔覺得會落地獄？」特首未有回應，事後政府新聞處更在新聞公告中刪去相關提問。

「特首話天堂有個位置留咗畀佢，無錯，但係地獄都有一個。而天堂呢個位置，係留俾所有人。」同為天主教徒，會否認為特首以信仰名義行惡之事？吳穎堯無法質疑，但她引用神父撰寫的文章反駁香港政府的最高首長，「留咗個位置係咪代表你真係上到去呢？好多時候就係透過我哋人生在世，自己有冇努力爭取位置。你係咪覺得你呢一世做嘅嘢係咪值得上天堂呢？」

論壇之旅，她還到訪創辦母校的嘉諾撒修院，年紀老邁的修女主動向她關心香港情況，令她反思為何就讀同一修會學校的特首，做不到修會的謙遜仁愛的精神。

聖經上的真福八端寫道：「為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。」在天主教教義裡，只有在天的父才有資格，批判人死後的去向。……在最後審判之時，人終究要面對天主，向祂交代在世時所作的「善與惡」，包括你在內。因此，你現在悔改還來得及。 香港天主教大專聯會在6月17日致行政長官林鄭月娥的公開信

「好多殉道者、聖人受到政治逼害，亦一路堅持就係佢哋嘅信德，做佢哋認為啱、認為正義嘅事，真係可以傳揚到，而最後失去自己生命。有呢啲精神、堅持，就係自己信念。」吳穎堯相信，沒有人能保證天堂為自己留一席之位，只有透過生前所為，才會令自己上天堂。而這位19歲女生根本不在乎死後的事，只知道生命中要做對的事，行「信德」之事。報道出街之際，她人又不在香港，已飛抵德國柏林參加天主教活動，向外地青年訴說香港狀況，繼續爭取更多的人關注及聲援香港。