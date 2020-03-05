【新冠肺炎】滯留武漢DSE考生乘專機返港：我只剩下7天的溫習時間

原本數天的武漢回鄉之旅，卻變成45天之久。應屆中學文憑試（DSE）考生蔡同學（化名）滯留武漢個多月後，終於在3月4日與另外三名DSE考生分別乘坐特區政府安排的兩班包機順利回港。 面對14天的強制隔離，蔡同學所遇到的難題，由如何返回香港考DSE，變成如何趕回滯後的溫習進度，迎接這場在疫情下如期開考的公開試。 記者：李樂宜｜編輯：李詠

面對14天的強制隔離，蔡同學所遇到的難題，由如何返回香港考DSE，變成如何趕回滯後的溫習進度，迎接這場在疫情下如期開考的公開試。（資料圖片）

蔡同學3月4日中午12時許，在武漢嫲嫲的住處登上政府專車前往武漢天河國際機場，沿途街道仍然冷清，他帶著的還有三本他由香港帶來的化學、物理及英文筆記練習。

蔡同學1月20日與父母一家三口回武漢老家過年，武漢當局三天後突然宣布「封城」，蔡同學滯留當地一個多月後終於可以回港。但由於家人不在優先名單上，他需要獨自返港，乘坐第二班國泰港龍包機，他不知道同機返港有甚麼乘客，以及他們的來歷，實在不無擔憂，怕有感染風險。

蔡同學抵達機場後，有身穿全套保護衣的工作人員，在特別櫃位向他和其他登機人士派發防疫包，內有酒精搓手液、防護服及口罩。蔡同學穿上保護衣，把自己包得嚴嚴密密。他們都需要先填寫出入境健康申報表，再量體溫和檢查行李。蔡同學指機上乘客不多，一排10個座位只有三個乘客，乘客之間有一定距離。

▼▼蔡同學指機上乘客不多，一排10個座位只有三個乘客，乘客之間有一定距離。​按圖放大，看武漢專機返港情況▼▼

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回鄉探親遇「封城」 求助港府不得要領

蔡同學就讀九龍區中學，一直成績不俗，曾在不同理科比賽屢獲殊榮，有意升讀香港中文大學醫學院。他趁新年假期與父母回武漢過年，探望去年11月跌傷的嫲嫲。行前對武漢的情況只是略知一二，未料疫情擴散之快，令原本只是數天的回鄉之旅大失預算。

武漢1月23日宣布關閉機場、火車站等交通。突如其來的消息，令蔡同學頓時陷入困境，心裏只有一個盤繞不止的想法：「這回糟糕了，我應該如何返回香港考DSE？」令他更擔心的是，他只帶了三本筆記練習同行，其他溫習材料皆留在香港家中，嚴重拖慢了溫習進度。

「封城」的首個禮拜，蔡同學住的小區變得十分安靜，他盡量避免踏出家門，每天忙於關注疫情變化，生怕聽到身邊親友確診新型冠狀病毒肺炎的消息，並努力尋求返港方法：

那段時間已經無暇溫書，只是日夜盼著找到盡快回港考試的途徑。

▼▼▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼▼▼

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他先後多次聯絡過不同部門，包括特區政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦），以及香港入境事務處等，反映希望盡早回港預備及應考公開試的急切需要，惟一直收到的回應是：「我們正與中央商討，如有進度會再另行通知」，令他感到相當無助。家人都為他能否回港應考DSE心急如焚，「家人們都說早知道就不應回來武漢。」蔡同學亦對回武漢過年表示懊悔萬分。

眼見官方回應模糊，蔡同學聯絡校方告知困境，校方建議他向工聯會尋求協助。蔡同學先申請加入相關的微信群組，再講述自己目前狀況，他從新聞上得知特區政府計劃派包機接送滯留湖北一帶的港人返港，但一直未有細節安排。直至3月2日，蔡同學收到工聯會成員的微信私訊，確定自己將可以返港。蔡同學收到消息時興奮不已：

我終於可以返香港考DSE了！

文憑試筆試將於本月27日如期開考。（資料圖片）

在香港的老師們一直為蔡同學能否回港考試憂心不已，透過微信再三叮嚀他消毒、防疫以及提供滯留港人求助的資訊，「需要任何幫助，歡迎聯絡我們，我們會即時幫助你」，蔡同學形容收到老師的訊息感到非常暖心。

各科老師不僅關心蔡同學在武漢的安危，亦盡力協助他在困境中準備應試。學校早於1月開始中六模擬考試，新年假前只考完了中文、英文、數學、通識的主科考試。老師在2月底派發改好的試卷後，特意來電，為他單獨講解卷上的難題和錯處。物理老師得知他手邊苦無溫習資源，更在微信上一口氣傳送了20份模擬試卷給他，甚至在凌晨時分繼續解答蔡同學的疑難。

蔡同學對政府宣布文憑試筆試於3月27日如期開考感到失望，認為未有照顧好考生，指目前仍在疫情高峰期，即使政府在考場消毒或拉遠座位距離，仍不足以消除考生憂慮。他又指如期開考的做法，對滯留湖北的考生不公平，「3月頭返港，14天隔離，那我只剩下7天的溫習時間可以專心溫習」。即使回到了香港，蔡同學仍然未必能及時取回溫習材料，他希望當局可以延遲開考，使滯留湖北的考生有更多時間備試。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：被困武漢的應屆DSE考生】