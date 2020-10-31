【本地文化遊】乘舢舨遊歷港灣認識香港仔歷史　體驗住家艇生活

談起香港仔，大多數人只會想到是一個偏遠地方和水上人集中地，但有沒有想過香港仔被叫作避風塘的原因，以及香港仔與香港的名字是否有關係？隨着香港發展，這些地方的歷史也慢慢被淡忘。有機構希望把這個海灣發生過的重大事件及該區文化保留，因而推出導賞團，向本地及海外人士訴說香港仔歷史。 攝影：高仲明

《浪遊漁港1773》導賞團主要帶領參加者乘坐舢舨遊歷香港仔一帶港灣。舢舨是一種海上交通工具，初時只由三塊木板組成的簡單船隻，後來因為成了協助海上居民和工作的人來回港灣的主要交通工具，被稱為海上的士。從前要前往香港仔是一件困難的事，只能依賴舢舨作交通工具，坐到對岸再轉乘其他交通工具才能到達其他地方。但至80年代開始，鴨脷洲橋道建成後，為香港仔的陸路交通奠下基礎。2016年加開鐵路後，令往來外區的交通選擇更多。乘坐舢舨遊歷香港仔，除了可以吹着海風，欣賞漁港景色外，也能參觀以前水上人的家——住家艇。

香港名字來由和莞香有關

導賞團開始，乘上舢舨，迎面而來的是陣陣海風和導遊介紹香港仔的話語，「我哋眼前嘅，就係香港四大漁港之首嘅香港仔，佢見證住香港漁業嘅興衰……」原來，香港仔曾經有兩個功能，而這些都影響了香港和香港仔的命名。在明清時代，香港仔便是用於運送香品。當時，香港附近一帶均盛產莞香，莞香因它的氣味芬香而成為著名的貢品，每年所產製的香品就用小艇由尖沙咀運到香港仔，再轉運往廣州。由於運送香品的過程傳來陣陣香氣，所以香港仔曾被稱為香港，更很大機會是香港命名的起源。

避風塘源於香港仔天然地形

每逢遇上颱風，船家紛紛將船泊到一些相對安全的地方暫避，香港仔便是一個最適合的地方。它作為一個弧形海灣，在地型上已是一個天然避風港，加上後建的造防波堤，令這個地方可用作避開烈風和巨浪之用，被人稱作避風塘。

香港仔僅存一船廠造船

因地理位置上較為安全，令不少漁民留在這片港灣上生活，造就避風塘成為水上人集中地。香港開埠初期，主要發展港口及航運事業，需要建造更多碼頭和船塢來容納更多船隻，在這個供求之下，當時的香港仔海旁便成為一個船塢，用來建造及修理船隻。惟現時在這方面的需求大幅下降，現時香港仔和鴨脷洲僅餘60間船廠，當中只有一間繼續造船，其他則以維修及保養為主。

珍寶王國結業後成另類打卡點

今年受疫情影響，3月正式結業的珍寶王國成為導賞團其中一個景點。人們可透過在船上近距離接觸這個別具特色的、由兩艘船組成的水上餐廳——太白海鮮舫和珍寶海鮮舫。珍寶王國以傳統中國皇宮作其裝修主題，曾吸引不少名人如英女皇伊利沙伯二世親臨光顧，甚至成為電影取景地，已故武打巨星李小龍主演的經典電影《龍爭虎鬥》便曾在上址取景。但它在開業前，原來曾發生一場致命大火，當時火燒連環船，在內工人被困，更波及附近的海上居民，最終比預期遲了五年才正式落成開業。現時已結業的珍寶王國成為導賞團的打卡熱點，舢舨會就地停下，讓參加人士拍照留念。

行程最後一站為住家艇，導賞團為了以原汁原味去展示真實的住家艇模樣，向參加人士展示的物件，均是水上人曾經實際使用過。而住家艇顧名思義是用作居住的地方，漁家如無必要，均不會開動住家艇。在住家艇中，不難見到一些晾曬中的食品如鹹魚、蝦乾和魷魚等。住家艇過往是一眾漁民的安樂窩，但隨着環境變化，加上在海上居住需面對不少威脅，一眾漁民陸續上樓定居。雖然現時仍有一小部分的漁民在海上居住，但數目已寥寥無幾。

《浪遊漁港1773》是本地公司「seayou」下的一個文化項目，於去年6月成立，Lawrence是負責當中市場推廣工作。他慨嘆現時香港的文化消失得很快，「我們希望可以保育和傳承漁民文化」。導賞團中，在住家艇展示的所有物件，均是從以往曾住在香港仔的水上人手中取得。他指行程安排是以香港新舊一面作結合，既可以看到舊有一面被保存，也能看到新的一面，代表漁業、海上的工作未必因時代洗禮而全部消失。

Lawrence表示希望可以保育和傳承漁民文化。（高仲明攝）

導賞團名字來自洪聖古廟建成年份

而《浪遊漁港1773》的名字由來，則和附近的洪聖古廟關係密不可分。Lawrence解釋，洪聖古廟是香港仔最古老的廟宇，廟裏供奉洪聖爺更是南海之神，而漁民亦一直供奉衪以求安全。「1773年正正是廟宇建成之年，是我們把導賞團命名為浪遊漁港1773的原因」。

香港仔和Lawrence也有一種緣份。他在大學時曾參加龍舟隊，當時差不多每個星期也會來這裏練習，也是因為練習爬龍舟，讓他認識到公司創辦人，繼而發展成現在的導賞團，「可能很多年輕一代和之前的我一樣，認為這個地方沒有什麼特別，但當了解過該區的文化，就會發現香港每一區均有自己獨特的故事，如果有人願意把這些說出來就更好了」。

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