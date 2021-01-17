地盤意外頻生　工友如搵命搏？一文看清回歸前後香港工地安全發展

香港建造培訓始於1975年成立的建造業訓練局，不但改變了傳統的師徒制，更成功發展出一套專門和系統化的技能及管理培訓。讓我們一起來回顧早期建造業安全訓練的發展。（以下內容節錄自《建造香港：方圜平直——香港建造培訓四十五周年發展歷程》。）

文：劉智鵬（香港與華南歷史研究部主任）

1960年代，建築地盤可謂危機四伏，因機件故障及工人安全意識不足導致意外頻生，甚至賠上性命。儘管建築工人意外的報道在報章上屢見不鮮，但都只是冰山一角。有見及此，政府在1970年代曾多次透過修改法例，增加地盤安全標準及規範。

1973年，政府通過《1973年工廠暨工業經營（修訂）法案》，就預防意外及救護措施、機械及工具檢查、簽發相關證書和密閉空間的安全標準等方面，都有了一個明確的規範，以保障工地安全。（香港工商日報：《司徒惠議員促請保障工地安全》，1973年7月19日）

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1980年以前，香港建造業的安全訓練主要由政府勞工處負責。經過三年的培訓，工廠督察能掌握如何執行工廠及工地安全的相關法律，同時在意外發生後知道如何展開對意外發生過程的調查，從而檢討如何防止意外發生。

當時安全監督人員供應不足，不少工廠督察均在完成訓練後轉職至私人公司。有別於在勞工處的職責，私人公司安全主任主要負責提升員工安全意識、檢查工作安全黑點，以防患於未然。（口述歷史訪問，吳茂昌先生，2019 年12月3日）

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建造業訓練局時期的安全訓練及訓練（1984－2007）

踏入1980年代，建造業訓練局對香港建造業安全訓練及教育擔當起重要的角色。在安全培訓中，建訓局主要提供兩類課程：第一類主要是培訓建造業監督安全事務的專業人才，如建造業安全主任及安全督導員訓練課程；第二類則旨在廣泛提高建造業工友的安全意識，如平安咭課程。

此外，建訓局亦積極推廣工地安全，例如於1999年與勞工處合辦「建造業安全獎勵計劃」，以提升建造業工人的安全意識等。（《建造業訓練局一九九九年年度年報》（以下簡稱《年報》）頁22-23）

發展局及建造業議會每年都會聯合舉辦「建造業安全周」，推廣建造業員工的安全意識。（按圖放大細看活動照片）▼▼▼

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舉辦建造業安全相關課程

鑒於工人安全意識不足及工地安全日益受到重視，建訓局於1984年與香港建造商會及勞工處合辦「建造業安全主任課程」，為業界培訓合資格的安全主154任。畢業學員可以根據1988年實行的《工廠暨工業經營（安全主任及安全督導員）規例》註冊。（《一九九四年年報》頁17）

1990年代，香港建造業界銳意減少工業意外，對地盤安全人員的需求大增，建訓局遂於1990年把安全主任訓練課程名額由80名增加至120名（《一九九零年年報》頁3）；並於1992年新增了有關建築安全及ISO9000品質保證制度的課程，以回應社會對建造業的安全及品質保證的要求。1993年，建訓局續舉辦建造業監ISO9000品質制度課程及建造業安全主任訓練課程，收生率均達到100%；其後每年收生情況相若。（《一九九三年年報》頁21－22）

香港建築工人的實際工作照片（按圖放大細看）▼▼▼

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1994年，建訓局舉辦在職建造業安全主任短期深造課程，以提高在職建造業安全主任的安全知識；同時又推出「建造業安全主任重溫課程」，讓一班已成為安全主任而又希望溫故知新和接受新知識的人士報讀，並設「工業急救證書課程」以訓練更多現職建造業人士成為合資格急救員。（《一九九四年年報》頁17－18）

1995年，政府發表《香港工業安全檢討諮詢文件》，建議在建造業推行安全管理制度，增加對受過正統安全訓練人員的需求。有見及此，建訓局分別增加建造業安全主任課程及助理安全主任課程的名額至210個和60個。（《一九九五年年報》頁22）

除了一般安全主任相關課程外，建訓局亦為建造業的專業人士提供安全培訓。1995年與工程師學會合辦「見習工程師安全課程」，供已參加香港工程師學會A計劃的見習工程師修讀，目的是讓見習工程師對建造業安全有更深入的認識，以提高專業人士對建造安全的責任感。（《一九九五年年報》頁17）

1996年，建訓局舉辦「承建商項目經理安全管理課程」，向建築公司的高級工地管理人員講授安全管理知識。（《一九九六年年報》頁24）1997年，建訓局又與香港建造商會合辦「工地安全培訓及指導技巧課程」。該課程為期兩天，目的是訓練安全主任及安全監工認識由香港建造商會所編寫的《工地安全訓練手冊》。（《一九九七年年報》頁24）

1998年，為配合政府頒布的「監工計劃書」，要求地盤要有由T1至T5五個級別的技術人員進行地盤安全監督任務，建訓局開辦「訓練工程監工成為適任技術人員（T1至T3級別）之臨時證書課程」，讓未能符合有關學歷要求的在職地盤監工，能在實施「監工計劃書」的第一階段內，暫時成為適任的技術人員，以解決當時的實際情況。（《一九九八年年報》頁3）

2005年，建訓局為建造業從業人員開辦「基本防止意外課程」，藉以提高工地安全水平。（《二零零五年年報》頁22）

另外，建訓局又為建造業一些特定工種提供安全培訓，例如於1996年開辦「工地平整及開採石礦安全課程」，為建造業工友提供相關的安全知識（《一九九六年年報頁23）；又於1997年為從事密閉場地工作之人士開辦一日制的安全訓練課程，並為從事監察密閉場地工作之監工或有關人士，開辦兩日制的安全訓練課程。（《一九九七年年報》頁24）建訓局於2001年為上述課程開辦相關的的覆證課程。

由2001年起，為更有效監察及檢討建訓局提供的安全訓練課程，建造業委員會通過擴大「建造業安全主任及審核員課程教學委員會」的職權，並易名為「安全訓練課程教學委員會」，先後由張國維博士和魯文超工程師出任主席。（《二零零一年年報》頁26）該教學委員會的職權包括：（《二零零一年年報》頁56－57）

．就為業內人士開辦各項安全訓練課程，向建訓局提出建議； ．就建訓局已開辦的各項安全課程的內容及教授方式，向建訓局提出建議； ．就建造業安全主任及安全審核員課程的內容、教授方式、入學條件作檢討及建議； ．討論建造業安全主任及安全審核員課程的考試成績，並就證書的頒發提出建議。

工友安全訓練課程（建造業平安咭課程）

1996年是香港建造業安全培訓的里程碑。11月，建訓局開辦為期一天的「建造工友安全訓練課程」（即建造業平安咭課程）。該課程內容獲得勞工處認可，旨在培訓工地工友的安全意識。僱員一旦參加此課程並通過有關考試，勞工處會視為僱主已履行對僱員基本安全訓練的一般責任。（《一九九六年年報》，頁23）

同年，建訓局進一步開辦為期兩天的「建造工友高級安全訓練課程」（即建造業超級平安咭課程）予不同工種的工友，包括：髹漆及裝飾工、木模板工、拆卸樓宇工、水喉工、鋼筋屈紮工、外牆安裝工、批盪工、鋪瓦工、竹棚工及搭建工作台架工。至1996年底已有2,348人取得平安咭。（《一九九六年年報》頁4、23）

為配合政府設立平安咭制度，建訓局着手籌辦安全訓練中心（Safety Training Centre，簡稱STC）。安全訓練中心成立初期的主要任務是執行為期一天的平安咭培訓課程，有關課程的內容大部分是遵從勞工處的課程指示。（口述歷史訪問，吳茂昌先生，2019 年12 月3 日）

鑒於政府計劃於1998年推行《工廠及工業經營條例》，規定所有進入地盤工作的工人都需要持有平安咭，建訓局為此作好準備，於1997年增加平安咭的訓練名額至每年40,000個。（《一九九七年年報》，頁4）同年，建訓局為照顧建造業專業人士及行政人員需要，推出「建造業平安咭多媒體自學教材」，讓他們以自學形式修讀及考取平安咭。（《一九九七年年報》，頁4）

翌年，建訓局增加平安咭課程的訓練名額至每年50,000個，以配合即將通過的強制性安全法例；同時積極製作「建造業平安咭自學教材」及購置「平安咭流動教學車」，加強流動教學服務。（《一九九八年年報》頁2、32）1999年，政府修訂《工廠及工業經營條例》，規定建造業工人在2001年5月1日起必須遵守平安咭制度，並訂明僱主對工人的工業安全訓練需達基本要求。早於2000年，房屋處及工務局等政府部門便規定有關地盤工友必須取得平安咭。

自此，安全訓練課程成為建訓局需求最大的課程。在2006年，建訓局更為索具工（叻架）、幕牆工及升降機技工三類高危工作人士設立「建造工友（指定行業）安全訓練課程」及以單元形式開辦「建造工友（指定行業）安全訓練課程」，又稱銀咭課程。另外，建訓局又於2007年分別通過開辦「氣體焊接安全訓練重溫課程（重新甄審資格課程）」以及「工地建材索具工」銀咭課程等。

《建造香港：方圜平直——香港建造培訓四十五周年發展歷程》書本封面

書名：《建造香港：方圜平直——香港建造培訓四十五周年發展歷程》 作者：劉智鵬，香港大學中文系學士、哲學碩士，美國華盛頓大學哲學博士。現任嶺南大學協理副校長、歷史系教授、香港與華南歷史研究部主任。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】