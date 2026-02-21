薄餅店老闆16年新年無間斷派餐贈無家者　冀滿足街友口癮齊過節

年初四（20日），不少人仍忙著與親友拜年，與家人共慶新春。深水埗香港社區組織協會內昨日亦不乏熱鬧聲音，一眾街坊及前無家者忙著整理物資及食材，冀為通州街公園的無家者送上新年祝福。



其中一位贊助人是Pizza（薄餅）店老闆袁鎮滔（Ricky），16年來堅持每逢新年、聖誕節向無家者派飯，即使近年經濟不景，亦不改其心，「未必幫到啲咩，但可以讓佢哋過下口癮都好。」



年初四晚上8時，社協聯同10數名前無家者及街坊義工向通州街公園內約80名無家者派發水果及Pizza。（林子慰攝）

社協義工準備出發送暖。（林子慰攝）

年初四晚上8時，原本靜悄悄的深水埗通州街公園響起一把沙啞的聲音，「新年快樂！我哋嚟派Pizza，後邊仲有生果同蛋糕」。

這把聲音來自社協幹事吳衛東，他十數年來一直聯同不同機構於節日時為無家者派飯，由於常常和無家者接觸，和他們「老友鬼鬼」，派飯時街友經常稱呼他作「東哥」。

年初四晚上8時，社協幹事吳衛東（藍衣）聯同10數名前無家者及街坊義工向通州街公園內約80名無家者派發水果及Pizza。（林子慰攝）

社協吳衛東：可以話係袁鎮滔創下派飯先河

吳衛東昨日聯同社協10數名前無家者及街坊義工，派發由四位有心人捐贈的蛋糕、水果及Pizza，送予通州街公園內約80名無家者，Pizza捐贈者袁鎮滔亦在場一同派發。

吳衛東表示，節日派飯送暖始於16年前，當時袁鎮滔聯絡社協，詢問有否派飯予無家者的活動，可否參與及資助，其後十數年一起合作於節日向無家者派飯，「可以話係Ricky（袁鎮滔）創下派飯先河。」

Mother Of Pizza店老闆袁鎮滔Ricky（右二）已派飯16年。（林子慰攝）

Pizza店老闆為回流港人 指加拿大社區逢佳節都為無家者派飯、辦派對

Mother Of Pizza店老闆袁鎮滔憶述，回流香港前在加拿大工作，當地社區每逢佳節時便為無家者派飯甚至舉辦派對，令他深受觸動。回港後，他發現本地缺乏類似支援，遂主動聯絡社協，一派就派了16年。他認同近年經濟不景，對生意有影響，但並無動搖其送暖行動。

其實都唔差好遠嘅，成本嗰啲，主要都係辛苦佢哋（兩位幫手派Pizza的職員）。 Mother Of Pizza店老闆袁鎮滔

送暖16年，見證無家者社群的流轉：有人重投社會，有人再度露宿，亦有人悄然離世。被問及為何能堅持至今？袁說：「我無一個目標，所以咪無話覺得要停。」

都係繼續咁做，我哋做嘅事其實好小，解決唔到咩問題，派Pizza都係令佢哋過下口癮，其實幫唔到咩，但可以讓佢哋過下口癮都好。 Mother Of Pizza店老闆袁鎮滔

今晚有大學生自發為無家者派發紅豆湯圓，冀他們可度過溫暖新年。（林子慰攝）

大學生自發給無家者派發紅豆湯圓

除了社協外，昨晚還有一班大學生自發給無家者派發紅豆湯圓，冀他們可度過溫暖新年。無家者孫先生表示感激，「有俾人關心嘅感覺，新年好多舖頭都無開，感恩有人體恤露宿者。」問及其新年願望，他笑言希望身體健康，早日上到公屋。