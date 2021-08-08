東京奧運今日（8日）閉幕，回顧過去兩星期，觀眾除了經常聽到運動員獲得佳績、比賽場上一個個感人故事外，更經常在比賽中聽到旁述提及「運動員心理質素」以及「運動心理」。今屆奧運美國體操女王比拉絲（Simone Biles）在女子體操團體賽中因心理問題退出比賽，隊友頂替完成餘下賽事並獲得銀牌。比拉絲指，自己受日本網球手大坂直美啟發，決定要道出自己的壓力及心理問題。港隊在今屆奧運獲得多項佳績，但當中曾發生羽毛球選手伍家朗球衣風波，另一邊廂，女子自由泳200米及100米銀牌得主何詩蓓亦在賽後表示「比賽80%是心態，20%是體能和訓練」，「心態一定會影響表現」，令人關注「運動心理學」與運動員表現的關係。

攝影：余俊亮、盧翊銘



亞洲運動心理專業聯會創會會長翁健輝博士（左），同時是運動心理教練系統創辦人，為大眾提供運動心理教練課程。（盧翊銘攝）

因為她們是世界級運動員，所以她們的控訴才有人留意和報道。 亞洲運動心理專業聯會創會會長翁健輝博士（Nathan）談比拉絲及大坂直美

亞洲運動心理專業聯會創會會長翁健輝博士（Nathan）不認同比拉絲今次退賽是因為其心理質素差，反指「這是比拉絲的『控訴』」。作為世界最頂級的運動員、美國團體賽奪金希望，全美國，甚至全世界都注目在她身上。比拉絲表示，自己在跳馬時出現「空中失感（twisties）」，意思在做空中動作時，身體與意識失去聯繫，是為心理障礙。翁健輝表示，是次事件與早前現時世界排名第二的大坂直美公開自己患上抑鬱症，並退出法國網球公開賽及缺席賽後記者會相似，「因為她們是世界級運動員，所以她們的控訴才有人留意和報道」，但他認為「這是一件好事」，因為可以讓更多人正視運動心理的重要性。



翁健輝亦是運動心理教練系統創辦人，提供運動心理教練課程，讓學員接受120小時專業訓練後，成為亞洲認可的「註冊運動心理教練」。課程裏，他除了教授學員運動心理學理論外，亦會教授如何利用大腦神經系統幫助運動員提升運動表現、進行一對一面談以了解運動員需要，以及協助運動員維持及穩定表現的實際技術。

有很多功能性上的技術要在比賽前已經教曉運動員，例如「呼吸法」，意思是如何維持呼吸令自己冷靜，或者是在狀態未到的時候，可以做甚麼令自己『噠着』——進入狀態。 中國香港綜合搏擊運動總會總監曾海芬（Eva）

拳擊教練修讀課程前 只懂責罵或命令拳手

中國香港綜合搏擊運動總會總監曾海芬（Eva）是翁健輝的學生，她曾是一名泰拳教練，並於2004年獲得散打（香港盃）冠軍。曾海芬指自己在修讀運動心理教練課程前，訓練拳手時只懂以責罵或命令形式進行訓練及給予指示，「他們又很大壓力，我自己又變得很『黐線』，其實只是大家在角力」。

曾海芬提到，即使拳手在訓練時狀態很好，往往卻是踏上擂台比賽後，會因為緊張、失常狀態，令賽果「完全不理想」。「我們都覺得很可惜，因為不是技術和體能出現問題，絕對是因為心理」。 她指自己以前只懂對運動員說：「加油呀，頂住呀，打埋佢」，但她笑稱，「加咩油，都唔知點加油，都冇晒油」。

泰拳教練曾海芬（Eva）指，打拳的賽事只是進行3分鐘，講求拳手專注和集中，同時也要聽到教練的指示。她坦言，即使她教了18年拳擊，但這個部分最難處理。 （盧翊銘攝）

「呼吸法」令自己冷靜

但在修讀有關運動心理學的課程後，曾海芬了解到，作為教練需要在日常訓練中加入運動心理學的元素，而不是到比賽時才說一兩聲「加油」。她指，「有很多功能性上的技術要在比賽前已經教曉運動員，例如『呼吸法』，意思是如何維持呼吸令自己冷靜，或者是在狀態未到的時候，可以做甚麼令自己『噠着』——進入狀態」。

曾海芬提到，現在會把運動心理學的技術加入平日的訓練裏，與拳手預先在腦海模擬比賽場景，讓他們提早有心理準備。她指，這一兩年運動員的狀態都變得穩定，至少在比賽時的表現與平日的表現相若。曾海芬認為，運動心理學讓她能以更有效的方法解決問題，與拳手的關係亦得以改善，拳手之間更變得團結。

運動心理學助香港拳后思維逆轉



香港拳后曾海蘭（Nana）是曾海芬的妹妹，現正準備參加即將舉行的全運會。曾海芬說，曾海蘭當年以近30歲之齡正式參加拳擊比賽，起步比一般運動員慢，加上曾海蘭從小到大都不愛做運動，笑言她是「軟腳蟹」。身體質素弱、體能差使曾海蘭未能夠掌握很多打拳技巧，曾海芬表示，從前曾海蘭的思想都較負面，指她經常說「我不行的」、「我好像比其他拳手年長好多」，甚至在雙腳受傷時亦經常哭訴「怎麼辦」。

香港拳后曾海蘭（Nana，左）是曾海芬的妹妹。（曾海芬提供圖片）

曾海芬面對妹妹的負面思想也是束手無策，「不知道可以如何幫助她，只懂叫佢：『唔好諗』」。曾海芬與丈夫——前世界拳王「轟炸機」向柏榮是曾海蘭的教練，即使有兩個金牌教練在側，曾海蘭也是處理不到自己緊張、擔心傷患、沒自信等情緒，導致衝突時常發生。

曾海芬（右）與丈夫——前世界拳王「轟炸機」向柏榮（左）是曾海蘭的教練，（曾海芬提供圖片）

學懂處理外界批評聲音

但二人在修讀運動心理教練的課程後，曾海蘭的表現及姊妹二人溝通亦得以改善。曾海芬指，曾海蘭現在的思維變得正面，主動性亦有所提高。現在面對傷患時，曾海蘭會主動思考「現在我可以做甚麼」，不再自怨自艾。曾海芬提到，妹妹從前不懂說出自己感受，只知道自己心情煩躁，但現在二人能夠開心見誠溝通，處理情緒及心理問題，使她的表現日漸轉佳。

另外，曾海芬也笑指，她們會把媽媽的勸退不要打拳的說話介定為「不可控制因素」，使自己不會被「外來」的因素影響。曾海芬指，現在妹妹學會處理外界評論她年齡的聲音，例如她現在懂得說：「你理得我，我40歲咪40歲」。

修讀運動心理教練的課程後，曾海蘭的思維變得正面，主動性亦有所提高，不再自怨自艾。（曾海芬提供圖片）

跨過心理障礙 提升高壓下表現

而另一名運動心理學家、前港隊泳將、美國應用運動心理學協會認證運動心理學顧問盧綽蘅（Karen）則提到，運動心理學是由「運動科學」和「心理學」結合，兩者互相影響。她指，運動心理學家亦會研究如何利用心理提升運動表現，協助人們在高壓環境下表現自己。

盧綽蘅指出，「心理學」三字對大眾而言非常敏感。她解釋，人們普遍認為心理出現問題，才需要尋求心理支援，但她直言這是一個負面的想法，「運動心理學不是因為有病才需要存在」。她補充，運動員需要運動心理諮詢，並不是因為心理出現問題，而是希望改善自己的表現。盧綽蘅認為運動員不應該限制自己，應該永遠覺得自己有進步空間，希望透過心理學令自己繼續進步。她亦鼓勵教練在賽前可夥同運動心理學家，為運動員進行心理訓練，以提升表現。

盧綽蘅（Karen）自2013年開始為運動員提供心理諮詢服務，並在2015年開設運動心理學顧問公司。（余俊亮攝）

他們不是有精神健康問題，只是有些心理障礙不能跨過，因此運動心理學正正能夠提升他們在高壓下的表現。 前港隊泳將、美國應用運動心理學協會認證運動心理學顧問盧綽蘅（Karen）

運動心理諮詢非運動員專利



很多人以為，運動心理學的受眾者僅限於運動員，其實不是。翁健輝提及運動心理教練與運動心理學家的分別，指兩者是互相分工——運動心理學家大多為擁有心理學背景，且主要為精英運動員服務；運動心理教練的對象則是社會大眾，着重實戰而非學術能力，就算沒有心理學學位，學員亦可經過技術為本的實戰訓練後，為各水平的運動參與者提供服務和培訓。翁健輝認為，運動心理不單是運動員所需要，普羅大眾都應該認識。他形容自己學生的職業光譜十分廣闊，除了運動員外，亦包括家長、醫生、工程師、企業家，甚至牧師。

盧綽蘅亦同意運動心理非運動員專利，所以她的客人群除了職業運動員、亦有中學生運動員、行政總裁以及文員，「他們不是有精神健康問題，只是有些心理障礙不能跨過，因此運動心理學正正能夠提升他們在高壓下的表現」。

對於比拉絲和大坂直美都公開表示自己的心理及精神健康出現問題，盧綽蘅認同她們公開經歷是好事，「她們帶頭提出，其實很有影響力。除了媒體會報道，其他運動員都會討論。尤其是華人社會，他們抗拒討論心理問題及精神健康，相信兩名世界級運動員公開經歷，會為體育界帶來正面效果」。盧綽蘅強調，「如果只因為有運動員患上抑鬱、去到極端情況才發聲，我覺得並不足夠。我認為需要有一班世界級運動員公開說：『我想找一個運動心理學家協助，從而提升我的運動表現』」。