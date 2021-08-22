「當年作為一個30歲嘅女人，身邊嘅朋友都只有BB展、婚紗展可以去，再唔係就去食物展執平嘢，都係好消費性，唔可以話呢啲冇養份，但我除咗關心執平嘢，都會關心社會上唔同嘅議題，自己有好多經歷過嘅事，都希望有人可以同我分享。如果有一個咁樣嘅節日，大家一齊嚟慶祝，幾好丫」，情趣用品店負責人、女人節（Women’s festival）創辦人之一的呂穎恆（Vera）這樣說道。

「我當時搞電影節時覺得，接觸到嘅觀眾群好狹窄，好似啲電影節無論係咩主題都好，都係同一班人嚟，我想接觸到更廣大嘅觀眾群」，女影香港創辦人、性別研究學者黃鈺螢（Sonia）遂一口答應呂穎恆的邀請，成為創辦女人節的一分子。

逸東酒店文化總監黃子欣（Chantal）形容，逸東酒店希望創造出一個不只是遊客，而是本地社群都支持並擁有的社區空間，當她遇上呂穎恆時，發現大家的理念一拍即合，女人節遂於2018年橫空出世，四年來都在逸東酒店舉行活動。

攝影：鄭子峰



三名女人節創辦人黃子欣（左）、呂穎恆（中）及黃鈺螢（右）老友鬼鬼，一聚頭便有說不盡的話題。（鄭子峰攝）

有個媽媽分享佢有兩個仔，要去外國讀書，但佢過去十幾年，成副心機都放喺兩個仔身上，佢話，如果冇咗兩個小朋友喺身邊，唔知自己係邊個。 性用品店負責人、女人節創辦人呂穎恆

女人節今年來到第四年，回想過往三年有不少難忘的活動，呂穎恆記得其中一場活動探討母親創業的可能性，其中一位母親在分享會後與她們聊天，卻突然哭起來，「嗰場活動叫Mumtrepreneur，即係媽媽都可以創業，有個媽媽分享佢有兩個仔，要去外國讀書，但佢過去十幾年，成副心機都放喺兩個仔身上，佢話，如果冇咗兩個小朋友喺身邊，唔知自己係邊個」。呂穎恆說，原來那位媽媽其實不是想創業，她是為了尋找自我價值而來到那場活動。

今年女人節於周六（21日）起，連續兩個周末在逸東酒店舉行活動。（Women's Festival網頁圖片）

CoCo Pop今年在女人節主持的活動，是以說故事形式，向在場人士分享出兩本關於失去和放下的書籍──《我離開之後》（What to do when I’m gone）和《妳離開之後》（Dancing at the pity party）。（黃偉民攝）

透過變裝活動發掘自我不同面向

今年的女人節共有18場活動，其中一場是由本地變裝皇后（Drag Queen）Coco Pop為觀眾說出有關失去與放下的故事。令黃鈺螢念念不忘的活動，也是與變裝文化有關，「近年美國有個變裝真人騷，令到Drag流行起來，其實變裝文化歷史可以好多元，好多樣貌妝容都可以存在。那場活動叫Drag Jam，不論你係異性戀定同性戀，參加者都可透過變裝表演發掘自己內心不同面向。除咗年輕LGBT族群，一啲平時好怕醜嘅男孩子女孩子，都透過呢個工作坊搵到自己，對自己有新嘅認識。」黃鈺螢認為，女人節的意義在於提供一個安全及舒適的空間，讓大家「做自己」，過往女人節也曾舉辦一些與家庭暴力、性侵等議題有關的活動，但她覺得唱歌跳舞等歡樂的情感，也可以在這個節日與大家分享。

過往三年，女人節的活動非常多元化，部份以藝術互動形式探討性別議題。（Women's Festival提供圖片）

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從批評整容看雙重標準的暴力

對黃子欣來說，女人節的意義在於透過人與人之間的對話，去回答一些沒有答案的問題。女人節曾經探討過大眾對整容的立場，有人認同跨性別人士的選擇，卻對希望透過整容追求美的女人加諸批評，對整容有雙重標準，引發起一場思辯，黃子欣認為是一件很具啟發性的事。今年的女人節，其中一項活動請來文化評論人李薇婷、詞人王樂儀及黃鈺螢，探討日常語言內的偏見，盼大眾了解到一些不為意的用語，也是強化定型觀念與偏見的幫兇。

大眾對整容的雙重標準，引發起一場思辯，黃子欣認為是一件很具啟發性的事。對黃子欣來說，女人節的意義在於透過人與人之間的對話，去回答一些沒有答案的問題。（鄭子峰攝）

例如點解輪椅人士不能暢快地喺城市走來走去？因為成個城市設計，係為用雙腳行路嘅人而設。 性別研究學者、女人節創辦人黃鈺螢

三分一參加者是男性 「女性」是檢視社會問題的角度

別以為女人節只供女性參與，黃鈺螢指，以往有三分一的觀眾是男性，包括直男及性小眾。部份人或會認為這是一個「強化女權」的節日，黃形容，這個一個人文關懷的節日，「女性」只是一個檢視社會問題的角度，「例如我哋用女性角度出發睇醫療、死亡、政治、環保及貧窮，都有唔同感受」。她指出，社會的制度建立於一個幻想的服務對象，那個服務對象便成了一個標準，如果我們並非屬於那個標準族群，很容易會被「排外」，生活上便會遇上各種困難，「例如點解輪椅人士不能暢快地喺城市走來走去？因為成個城市設計，係為用雙腳行路嘅人而設」。黃子欣補充指，性小眾同樣如此，不只是一個身份（identity），也是一個看世界的可能性（potentiality）。

「神奇女俠的新世界準備指南」是今年女人節的主題，黃鈺螢透露，主題原來與世界末日有關，「近年社會發生很多事，有一段時間大家都覺得快要世界末日，會幻想一個強而有力的人或國家拯救我哋。但好多超級英雄都係用武力、破壞性力量去拯救一個地方。改變世界有好多種力量，而Wonder Woman係用非傳統方法去介入，用坦誠嘅心面對世界」，她認為神奇女俠用愛改變世界的力量，與舉辦女人節的宗旨不謀而合，遂決定用來作為今年的主題。

三名女人節創辦人形容，今年自身的生命有所變動，有機會是最後一年舉辦「女人節」，故籌劃活動時雖然也頂着票房壓力，仍選擇任性一點，「做我哋想做嘅嘢」。（鄭子峰攝）

今年的活動與往年的形式有點不同，少了工作坊或互動情境，更多的是分享會和講座，呂穎恆笑言這是受疫情所限的考量，但原來背後也有另一個原因。呂穎恆形容，今年不少創辦人的生命都正在變動，自己準備生小孩，黃子欣亦有新的工作機會需要離港，故有機會是最後一年舉辦「女人節」。「所以今年會做啲我哋想做嘅嘢，啲活動嘅主題都幾有挑戰性，探討嘅問題都係冇答案，全部都要用腦！哈哈」，黃鈺螢坦言也有票房壓力，但發現其中一場活動與「女神創世」有關，也有十多人報名參加，故對觀眾有一定信心。

WFHK 2021 節目表日期：8月21、22、28、29

地點：逸東酒店