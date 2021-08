「當年作為一個30歲嘅女人,身邊嘅朋友都只有BB展、婚紗展可以去,再唔係就去食物展執平嘢,都係好消費性,唔可以話呢啲冇養份,但我除咗關心執平嘢,都會關心社會上唔同嘅議題,自己有好多經歷過嘅事,都希望有人可以同我分享。如果有一個咁樣嘅節日,大家一齊嚟慶祝,幾好丫」,情趣用品店負責人、女人節(Women’s festival)創辦人之一的呂穎恆(Vera)這樣說道。

「我當時搞電影節時覺得,接觸到嘅觀眾群好狹窄,好似啲電影節無論係咩主題都好,都係同一班人嚟,我想接觸到更廣大嘅觀眾群」,女影香港創辦人、性別研究學者黃鈺螢(Sonia)遂一口答應呂穎恆的邀請,成為創辦女人節的一分子。

逸東酒店文化總監黃子欣(Chantal)形容,逸東酒店希望創造出一個不只是遊客,而是本地社群都支持並擁有的社區空間,當她遇上呂穎恆時,發現大家的理念一拍即合,女人節遂於2018年橫空出世,四年來都在逸東酒店舉行活動。

攝影:鄭子峰



女人節今年來到第四年,回想過往三年有不少難忘的活動,呂穎恆記得其中一場活動探討母親創業的可能性,其中一位母親在分享會後與她們聊天,卻突然哭起來,「嗰場活動叫Mumtrepreneur,即係媽媽都可以創業,有個媽媽分享佢有兩個仔,要去外國讀書,但佢過去十幾年,成副心機都放喺兩個仔身上,佢話,如果冇咗兩個小朋友喺身邊,唔知自己係邊個」。呂穎恆說,原來那位媽媽其實不是想創業,她是為了尋找自我價值而來到那場活動。

CoCo Pop今年在女人節主持的活動,是以說故事形式,向在場人士分享出兩本關於失去和放下的書籍──《我離開之後》(What to do when I’m gone)和《妳離開之後》(Dancing at the pity party)。(黃偉民攝)