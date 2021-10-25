逆轉人生│骨癆、視力受損陷低潮　退休教師晚年學接納不完美

如果人生是一本書，年近七旬的KK，早年大概在書中寫上了不少負面字句。自小因患骨癆行動不便、長年被痛症影響生活；在教育界奮鬥逾30載，卻因白內障及視網膜脫落，在眼睛失去75%視力之下，被逼提早退休。

多年來積壓的負面情緒，終在疫情和社運期間爆發，KK的人生一度陷入低潮。但故事沒有在此終結，香港復康會早前獨家引入由英國臨床心理學家Prof.Neil Frude原創的「ACTivate Your Life Program」到香港；KK在參加「接納與承諾治療」期間，學會了以新角度與方法正視人生的不如意，亦為自己的人生旅程寫下新的一頁。



年近七旬的KK是一名退休教師，說話時和藹穩重。（呂諾君攝）

眼前的KK說話和藹穩重，談到小時候因肺癆菌入骨，在3歲時已確診骨癆，到了9歲時病情復發，需要移除髖關節，自小「鍛煉」之下，每天連服9粒藥不是難事，「所有體育堂都冇上，一路都好自卑......啲同學講起，我就好似好多好嘅回憶都唔太記得。」他又指，小時候常發惡夢，到漸漸長大，眼見其他同學拿着吉他「追女仔」，他也曾感到羨慕，「追女仔對我嚟講係撳低咗嘅 （較次要的），覺得自己冇咩優點，點會有女仔鍾意我丫。」

長年面對痛症及行動不便感自卑

自小每有街坊見到KK，都會叫他用功讀書、長大後「坐office」，「佢哋話唔係嘅話，第時要擔擔抬抬嗰啲我做唔到。」行動不便加上長年面對痛症，KK依然堅持不懈地追逐教書夢，也在大學裏認識到現時的太太。完成學業後，KK很快便到了一所私立中學任教，其後輾轉轉過不同學校，教學生涯逾30年，看似順利，詎料當中竟曾陷入人生低潮。

愈盡責嘅老師愈有使命感，就愈唔會照顧自己......諗返其實如果大家一早由情緒着手，可能情況會好啲。 退休教師KK

現時KK出入都需穿加高鞋。（呂諾君攝）

「教書第三年，視網膜開始脫落，一睇醫生佢就要我立即入院。」KK指，早年視力已開始出現問題，最初只是左眼做手術；但數年後他到泳池游泳時被人踢到眼睛，右眼視力都出現問題。這些年來，他的痛症不斷加劇，甚至出現長短腳問題，「以前長短腳冇着加高鞋嘅」。他多次接受跌打、針灸、推拿等治療，惟情況未見紓緩，「我哋個年代，學校唔鼓勵請病假，好似要身體好先應該加許咁。」 KK憶述，那時開始情緒有些低沉，身邊亦有朋友承受不住壓力自殺，「愈盡責嘅老師愈有使命感，就愈唔會照顧自己......諗返其實如果大家一早由情緒着手，可能情況會好啲。」

受疫情加社運刺激 負面情緒大爆發影響身體

負面情緒積壓多年，最終在疫情加上社會運動期間爆發。KK指，為了防疫而留在家中的期間有如被困住，又從社運消息中知道自己教過的多名學生參與其中，前所未有的無力感令他陷入最低潮，令身體再次響起警號，他的皮膚及免疫系統均出現問題，逼不得已選擇了退休。求醫時，醫生診斷他患有抑鬱及焦慮症，「最初都接受唔到，覺得自己捱咗幾十年，應該咩關都過晒㗎啦。」在妻子鼓勵下，KK開始服用抗抑鬱藥物；另一邊廂參加了香港復康會的「心靈啟動」課程，希望能重拾生活意義。

香港復康會資深社會工作員郭燕儀（左）將負面情緒比喻為「迴轉壽司」，希望透過課程能幫助服務對象與負面想法共存。（呂諾君攝）

由「心有不甘」轉為「活在當下」

「心靈啟動」課程是香港復康會獲得專利授權，引入了由英國臨床心理學家Prof. Neil Frude原創的「ACTivate Your Life Program」課程，透過應用「接納與承諾治療」幫助參加者關注心靈健康、提高心靈彈性，當中劃分了6個治療部分，希望逐步引導，讓參加者降低負面情緒對生活的影響力。KK認為，參與計劃後自己學會了正視自身缺陷，也接受了視力會慢慢歸零，由「心有不甘」轉為「活在當下」。他希望善用現存的的視力及體力享受生活，現時不斷挑戰新領域，除了學習吉他、一圓兒時夢想，也參加應用表達藝術治療的抑鬱情緒管理課程，答應自己活得更加精彩。

我哋控制不到情緒彈出嚟，但其實唔鍾意呢款壽司你唔一定要食。好多時人會將唔鍾意嘅情緒拎咗落嚟，咁咪會錯過咗想食嗰啲囉？ 香港復康會資深社會工作員郭燕儀

香港復康會資深社會工作員郭燕儀表示，服務對象很多人受長期病患和痛症困擾，日常中要面對很多不能逆轉的事情，為其心靈帶來很多情緒和感受，但他們很多時只會糾纏、逃避，令生活猶如停頓，「點樣帶住呢啲唔鍾意嘅想法、病症去繼續做我哋本身要做嘅事呢？ 」她將負面情緒比喻為「迴轉壽司」，「我哋控制不到情緒彈出嚟，但其實唔鍾意呢款壽司你唔一定要食。好多時人會將唔鍾意嘅情緒拎咗落嚟，咁咪會錯過咗想食嗰啲囉？」她認為，平日應採取「just notice」的策略，希望幫助服務對象與負面想法共存。