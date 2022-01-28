公關高層每周工作七天終休克　轉跑道成身心靈治療師：情緒好重要

疫情持續兩年，大眾生活受影響，難免情緒受困。有身心靈治療師形容，突如其來的疫症來襲，雖然打亂不少人的人生計劃，但也是一個契機，讓更多人正視自己的身心健康，「多咗人去郊外運動，多咗人食素，亦多咗人討論身心靈」。

今年37歲的身心靈治療師Coco Alexandra年輕時為事業拼搏，卻賠上健康，四處尋求吃藥以外的方法「保命」，包括香薰治療、水晶療法等，重新認識自己的身體及內心，保持身心靈平衡。近月她與一個品牌合作，將水晶配搭成人用品，推廣了解身心靈的重要性，「你同別人發生關係前，要先了解自己嘅喜惡，呢啲玩具同水晶嘅本質一樣，都係用嚟認識自己。」

攝影：龔嘉盛



Coco是來自加拿大的中蘇混血兒，她坦言年輕時為事業過於拼搏，推壞身子，徘徊過一次鬼門關，近年才學懂生活平衡。（龔嘉盛攝）

Coco是來自加拿大的中蘇混血兒，「鬼妹仔」性格的她，言談間不時傳來響亮的笑聲，她坦言年輕時為事業過於拼搏，推壞身子，徘徊過一次鬼門關，近年才學懂生活平衡，「我喺香港長大，同好多女仔一樣，覺得後生唔捱等幾時，所以做嘢幾忙都唔會say no」。從事公關行業17年的她，早已習慣食無定時、每周工作七天的生活，「26歲嗰年，我做緊PR & Marketing director，工作好忙，每日瞓得3至4小時，有日我突然喺公司休克，上司即刻送我入院」。醒來之時，醫生跟她說，她患上嚴重焦慮症（Chronic anxiety），「我唔知係咩病嚟，但醫生警告我，如果繼續咁樣嘅生活模式，每個身體機能都會逐漸『熄機』，然後會死」。

從事公關行業17年的Coco，早已習慣食無定時、每周工作七天的生活，「26歲嗰年，我做緊PR & Marketing director，工作好忙，每日瞓得3至4小時，有日我突然喺公司休克，上司即刻送我入院」。（龔嘉盛攝）

每周工作七天 26歲一度徘徊鬼門關

Coco自小與婆婆相依為命，那一次經歷把老人家嚇壞，要求她辭工，「我掙扎咗一星期就遞咗信，之後用咗幾個月時間睇中醫同西醫，調理身體」。她憶述，當時醫生警告她，身體捱壞至如此地步，需要「食成世藥」，Coco知道藥物有不少副作用，包括影響懷孕，「我一直都好想生小朋友，所以唔想食藥」，她笑言自己是白羊座，性格獨立兼行動力強，於是四處尋找吃藥以外的方法「保命」，包括飲食均衡、做運動及進行香薰精油治療。

憂影響生育不想服藥 踏上身心靈之路

「試咗兩星期，個人開心咗好多，朋友同屋企人都話我開朗咗，於是有興趣繼續學落去」，她形容身邊很多公關朋友都有頭痛、失眠及肩頸痠痛等問題，而氣味會影響情緒變化，故香薰治療非常有效，「原來有啲唔舒服，唔使食藥都會好咗，咁仲有咩學呢？」Coco其後更練習瑜伽及研究水晶療法，也學習其他關於身心靈的範疇，在不同治療領域均獲得認證，成為身心靈治療師。

每個輪位都管理唔同能量，胃輪係掌管自我價值、信心，但亞洲人文化係有問題都唔好講出嚟，忍咗佢，但人係感情動物，吓吓吞晒啲情緒唔釋放，就會喺生理上反映出嚟。 身心靈治療師Coco Alexandra

十年來，Coco接觸過不同國籍的客人，大多亞洲客人均表示有腸胃問題，原來與人體七脈輪中的胃輪有關。（龔嘉盛攝）

Coco指，身心靈是維持健康的三大要素，「飲食平衡、睡眠質素好、勤做運動，就能保持身體健康；心指情緒，人需要搵一個適合自己嘅途徑舒緩壓力；靈則指人生目標同方向，三者缺一不可。」十年來，Coco接觸過不同國籍的客人，大多亞洲客人均表示有腸胃問題，原來與人體七脈輪中的胃輪有關，「每個輪位都管理唔同能量，胃輪係掌管自我價值、信心，但亞洲人文化係有問題都唔好講出嚟，忍咗佢，但人係感情動物，吓吓吞晒啲情緒唔釋放，就會喺生理上反映出嚟。」

黑曜石助擋開負能量 粉晶改善感情運

水晶是Coco幫助客人治療的其中一種工具，「點解我哋嘅能量成日上上落落？因為人有情緒，但水晶冇，所以佢嘅能量好穩定」。水晶的形成需要經歷數百年或以上的時間，每顆均有不同的能量。

Coco表示，都市人生活繁重，容易心煩氣躁，不少客人都希望可以清除負能量，「例如從事公關或新聞行業，每日都要同唔同人接觸，容易沾上別人嘅負能量；而疫情全球橫行，所有人都一齊經歷緊負能量，亦會互相感應到，於是每個人本身嘅負能量會再放大十倍。」她指黑曜石有效消除負能量，笑言新年將至，親友或會到訪家中拜年，將黑曜石放在大門位置，能把別人身上的負能量擋住。Coco形容，感情煩惱也是客人經常提出的問題，她會建議客人佩戴粉晶，「粉晶有助提升感情運，不論是愛情、人緣或改善人與人之間嘅關係都有用」。她提醒，水晶日復日地吸收負能量，需定時以食鹽或鼠尾草淨化。

我哋嘅底輪位於脊椎骨尾端，掌管人類基本慾望及安全感。通常喺家庭中缺乏愛嘅小朋友，好細個就要扮成熟去照顧自己，好似成個童年俾人拎走咗咁，根本冇做過小朋友，長大後會將所有責任都扛上身。 身心靈治療師Coco Alexandra

童年缺乏愛 易「扮大人」扛上所有責任

Coco提到，在心理學上，很多情緒問題的根源均是來自童年經歷，「我哋嘅底輪位於脊椎骨尾端，掌管人類基本慾望及安全感。通常喺家庭中缺乏愛嘅小朋友，好細個就要扮成熟去照顧自己，好似成個童年俾人拎走咗咁，根本冇做過小朋友，長大後會將所有責任都扛上身。」來自單親家庭的她坦言，從小習慣自行解決問題，最終累的也只有自己，她指若想透過水晶穩定底輪，提升安全感，可考慮將紅玉髓擺放在自己附近或隨身攜帶。

Coco形容，近兩年受疫情影響，很多人情緒不穩，但同時令更多人願意正視自己的身心健康，「多咗人去郊外運動，多咗人食素，亦多咗人討論身心靈」。她又形容，疫情製造出新的平台，探討自我的靈性及性需要，「情緒好重要，要識得搵個健康嘅途徑去釋放。」近月她與成人品牌We-vibe合作，以不同水晶配搭成人玩具，希望用家更認識自己，也能夠與伴侶建立更親密關係，「你同別人發生關係前，要先了解自己嘅喜惡，呢啲玩具同水晶嘅本質一樣，都係用嚟認識自己。」

常見水晶效用

黑曜石：是一種幫助焦急及自我價值較低的石頭，它的能量可轉化環境中的負能量，並重新調整至貼地的頻率。

粉晶：幫助難以心與人聯繫的人，它有助打開心輪，令人不費力地給予和接受愛。

紅玉髓：能有效激活腹輪，喚醒感官、創造力、靈感及活力的能量。

