視障跑手用35日北京跑回香港　難忘「三失」被領跑員一條繩拯救

在手腕之間繫上一條繩子，視障跑手梁小偉（Gary）和領跑員就這樣由北京起步，沿着河北、河南、湖北、江西的舊公路，在顛簸的路面上與大車擦身而過，越過霧霾、沙塵暴，用了35日跑回香港。

眼前身型瘦削的梁小偉，原來曾經是個重逾190磅的胖子。這些年他因病由健視突變失明，曾一度自暴自棄，沉淪近三年後接觸跑步，最初對領跑員帶跑也感到抗拒和害怕，「平時睇到前面條路、有障礙自己避，你會好安心。但原來當你蒙咗對眼，要靠一條繩由領跑員帶住，有時會撞人、戟親，變咗你會愈來愈驚，保護自己就收油唔敢衝。」

隨着牽引繩之間，雙方的默契與日俱增，梁小偉的步伐也邁得愈遠。不止北京，南極、北極他都有跑過，「要跑得遠，就要放開一啲嘢。」梁小偉說。



視障跑手梁小偉（Gary），過去也曾經歷自暴自棄的日子，更曾因此變成體重逾190磅的胖子。（呂諾君攝）

視障跑手梁小偉（Gary）自小患有視網膜色素病變，在光線不足的地方或晚上，視物已有困難。到2009年的某天早上，他睡醒後張眼更只覺漆黑一片，「一朝起身乜都睇唔到，之後工作冇咗，女友又走咗，就開始收埋自己。」現時說來輕描淡寫，但當年任職物業管理的梁小偉，突如其來的遭逢「三失」，一時之間每天匿在家中對着酒樽、老鼠，經歷了為時3年的「黑暗生活」，體重也暴增至190多磅。眼睛不能視物，他在家中唯一的心靈慰藉來自收音機，「24小時唔會閂，好怕一靜落嚟就會亂諗嘢。」

「記得嗰朝聽新聞，接二連三好多壞消息，好多人走咗（離世）……突然之間好似開竅咁，我就諗：佢哋想留低都唔得，你自己留低又冇珍惜，係咪應該有啲改變？」 視障跑手梁小偉（Gary）

從2010年開始，梁小偉積極參加不同的跑步比賽，除了本地賽事，他亦到過台灣、內地、美國等參賽，又曾踏足南極、北極及戈壁沙漠。（受訪者提供圖片）

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由不愛跑步變迷上跑步 成功減走50磅

梁小偉說 ，那是他嘗試「企返起身」的開始，慢慢地學習視障人士需要的安全知識、生活技能，還有應如何走路等。當時亦有醫生勸告他這個胖子要做運動，一些視障人士就介紹他去跑步。梁小偉指，自己健視時不愛跑步，亦不明白為何人們會去跑馬拉松，「覺得痴線㗎咩，跑到隻狗咁辛苦。」但失明後由領跑員帶跑，卻令他重新發現跑步的樂趣。

「個訓練過程原來唔係單向，以為成日拎緊人哋嘢，但原來每個人都有心路歷程、有唔開心嘅事，一樣會想講出嚟……原來我唔止係一個受助人，仲可以係一個聆聽者。」 視障跑手梁小偉（Gary）

早年失明後由領跑員帶跑，卻令梁小偉重新發現跑步的樂趣。（呂諾君攝）

每次與不同領跑員做拍檔都有新經歷，未料到會令梁小偉慢慢愛上跑步，也愈練愈密，更在一年多之內令體重下降至140多磅。但梁小偉坦言，訓練初期也不是次次順利，起初自己未夠熟習、未夠信任領跑員，也試過有新手領跑員的指示不夠準確，「好彩就撞人，唔係就撞雪糕桶或者戟親。」遇到意外，正常人都會第一時間保護自己，梁小偉在練習時也只顧「收油」、「唔敢去衝」，「但到真係鍾意咗跑步、想追逐啲成績時，就要開始放開。」由運動場跑到街上、甚至馬路，梁小偉指期間全靠領跑員，「避障礙物、加速減速、幾時上斜落斜，我哋（視障人士）唔會喺跑步時諗任何嘢，要全程聽住領跑員畀信息。」

2019年他腦中出現了一個「 再傻啲、癲啲」的想法，就是用35天時間，由北京跑回香港。（受訪者提供圖片）

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全港首位擁長跑教練牌照的視障人士

從2010年開始，梁小偉積極參加不同的跑步比賽，更是全港第一位擁有長跑教練牌照的視障人士。除了本地的「半馬」、「全馬」馬拉松賽，他亦曾到台灣、內地、美國等參賽，更踏足南極、北極及戈壁沙漠，屢次獲獎。完成了以19天時間環台跑、為導盲犬協會籌款的壯舉後，2019年他腦中出現了一個「 再傻啲、癲啲」的想法，「跑一個台灣大約千幾公里，我想再跑長啲，一步一步跑返自己屋企（香港）咁。」於是想到由北京天安門廣場起步，在單車發燒友的協助下計劃路線，經過湖北、湖南等多個省市，最後跑回終點數碼港。

每日「與車搏命」 領跑員全程幫忙「開路」

因長途跑要有車輛在旁支援輔助，梁小偉他們不能走鄉道，只可選擇一些仍有大貨車使用的舊公路來跑，每日有如「與車搏命」，每組5人的領跑員也由本來輪流下車帶跑，變成全程都要下車幫忙「開路」。梁小偉表示，在體力上作此長途跑沒有太辛苦，因只需「開6分、7分的pacing（步速，指每公里的速度約為6至7分鐘）」，但由北到南的天氣變化卻是很大挑戰，他指，即使跑步時如土匪般蒙着口鼻，清潔身體時一抹仍全是泥黃色，「又有時有啲路段，突然成個渠蓋唔見咗，都要特別小心。」

「咩天氣都齊晒，由4、5度要著羽絨，去到中途有霧霾、沙塵暴，佢哋（領跑員）話就咁望前面幾米都睇唔到條路，再去到廣東省潮濕又熱。」 視障跑手梁小偉（Gary）

領跑員之一的余漢傑（右）與梁小偉（左）將這次旅程中，與一班領跑員的故事編錄成書籍《你要走多遠》。（呂諾君攝）

領跑員：領跑是屬於兩個人的溝通

領跑員之一的余漢傑（Titus）是一間保險公司的資深區域總監，他將一班領跑員與Gary此行的故事編錄成書籍《你要走多遠》，又形容擔任領跑員都是「一路學一路做」，「唔好諗住係我自己跑，要將視覺投射到隔離嗰個人度，要代入佢嘅視覺。」他指，自己初學時也會嘗試學習合上眼跑步，「係會有好多唔同嘅聲，好需要有人話你知要點做、發生咩事，例如係『前面有架車會經過我哋嗰度』，或者係『𠵱家我哋旁邊有兩個靚女』。」他笑說。領跑需要的是溝通，牽引繩並非用來控制跑手、只是讓其感覺到領跑員就在身邊。

「好多時人同人唔會平白交心，但領跑係第一次就要拖手仔，係只屬於兩個人嘅溝通 。」 領跑員余漢傑（Titus）

書籍《你要走多遠》記錄了梁小偉從北京跑回香港、完成2,500公里跑的旅程，並成功為慈善團體「母親的抉擇」籌得150萬款項。書籍近日入選了「香港初創數碼廣告企業X出版宣傳支援計劃」（AdxPub），期望能成就更多以生命影響生命的故事。