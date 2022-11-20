金馬獎｜港產片《窄路微塵》獲原創音樂獎　疫情實況帶進電影

第59屆金馬獎頒獎典禮上周六晚（19日）於台北舉行，由新晉導演林森執導、以新冠疫情下香港為背景的港產片《窄路微塵》入圍三項大獎，演員張繼聰及袁澧林分別憑此片獲提名最佳男女主角，音樂人黃衍仁則獲提名最佳原創電影音樂，最終男女主角獎落空，但黃衍仁則贏得最佳原創電影音樂獎項。



《窄路微塵》講述疫情初期最基層清潔工，經歷生活困局下互相扶持，將現實世界事件帶到電影中，大消毒、蒸口罩場面躍現銀幕。



在疫情最嚴竣的日子，清潔工每日都在生命狹蓬中生存。（《窄路微塵》劇照）

清潔公司老闆疫下遇上拮据單親媽媽

《窄路微塵》是第19屆香港亞洲電影節開幕電影，由新晉導演林森執導，以2020年新冠疫情剛爆發，重創經濟又正值移民潮下的香港作為背景。

故事講述張繼聰飾演一名小型清潔公司老闆「窄哥」，與袁澧林飾演生活拮据的單親媽媽Candy在疫情下的相遇。他們是最基層一班清潔工友，二人飾演社會中微不足道的人群，是旁人不會望見的微塵，二人互相扶持，相濡以沫都可以獲得一絲期盼。

▼《窄路微塵》預告片段截圖▼



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影評：劇情實在太貼近生活 蒸「天價」口罩重用

有影評指出，《窄路微塵》最引人入勝的地方，在於它實在太貼近你我的生活，疫情衝擊、經濟蕭條、社交距離措施、封閉社會、現實殘酷，還有生離死別的無奈，像極人生縮影，以及為了求生，在煎熬之中綻放的光芒。

如影片中，主角窄哥的媽媽想用電鍋蒸口罩重複使用，這個情景在2020年疫情初期，口罩變得「天價」時，確實出現過；與此幕對比，路上一對爸媽見孩子口罩掉地上髒了隨即扔掉換新的，反映疫情下貧富懸殊的香港。片中不時提到有人移民，也是近年香港寫照。

張繼聰飾演一名小型清潔公司老闆「窄哥」。（《窄路微塵》劇照）

從女主角女兒開心房住有窗房反映劏房戶悲歌

男主角窄哥是一名積極照顧母親、自力經營一家清潔公司的老闆，努力在百業蕭條的狀況下，以自身勞力做好清潔工作，靠着自己的專業，做出一點成績。

女主角Candy作為年經單親媽媽，帶着女兒求生存，經濟條件差，只好住窄小、封閉、沒有任何窗戶的劏房，冷氣壞了也沒錢維修。後來她們搬到賓館暫住，房間雖然仍是細小，不過女兒很滿足，「都幾好呀，有隻窗」，Candy也開心地說：「部冷氣都冇壞！」

袁澧林飾演生活拮据的單親媽媽Candy。（《窄路微塵》劇照）