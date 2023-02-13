前記者拍紀錄片展示回收膠樽困難　「⼈⼒碎膠機」可起甚麼作用？

「我哋唔會因為知識上知道膠嘅影響，而減少咗用膠。相反，膠嗰種對我哋生活無遠弗屆嘅影響，其實個速度同埋深度都好快。」 前新聞工作者、非政府組織「城市日記」策展人黎穎詩坦言，本港塑膠問題愈趨嚴重，惟社會並未有因此而改善，反而隨着商業社會的速度，加快塑膠對地球的傷害。



「城市日記」於疫情之下耗時兩年製作紀錄⽚《膠樽的煩惱》，揭示本地膠樽回收的困難，透過五個人物故事，訴說減塑及塑膠升級再造的可行辦法，本周五（18日）在銅鑼灣希慎廣場9樓Urban Sky免費公開放映，當中可看到一位塑膠升級再造設計師，解說如何利用「⼈⼒碎膠機」去推動塑膠回收。



公眾⼈⼠可透過連結登記留位。

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堅持不外賣 堂食仍無法「走塑」

黎穎詩為了減少製造塑膠垃圾，已長時間堅持堂食不外賣，然而她仍會遇到一些食肆為堂食客人以膠杯或膠樽盛載飲料，「我試過問『你會唔會收返㗎』，佢話『我唔會㗎』，我問點解你唔收返呀，佢話『衛生問題囉』。所以係好無奈㗎。」她有感減塑不能「單打獨鬥」，希望有更多人關注塑膠問題，繼而萌生拍攝紀錄片的念頭。

雖然我哋知識上面知道膠對地球嘅影響，又或者係都有唔少紀錄片講膠對海洋生物、對海洋嘅影響，但係個現實就係，我哋唔會因為知識上知道膠嘅影響，而減少咗用膠。相反，膠嗰種對我哋生活無遠弗屆嘅影響，其實個速度同埋深度都好快。 《膠樽的煩惱》監製兼導演黎穎詩

《膠樽的煩惱》展示堅持減塑的五個人

《膠樽的煩惱》訪問了五位身體力行支持減塑及回收再造工作的人士，探討香港膠樽回收的現況，當中包括每周與鄰居租車回收膠樽的社區組織者、環保政策倡儀者、減塑倡議者等等。

黎穎詩指，香港其實仍有不少人，很努力地在自己的位置上為香港可持續發展出一分力，受訪者的共通點，是他們都很努力去用自己做到的方法令地球變得更好。黎穎詩形容，他們都是有獻身精神的人，「（佢哋）真係喺呢一方面好熱衷（devoted），同埋都係好有創意（creative ），我就係覺得嗰啲人好可愛。」

塑膠升級再造設計師朱煒傑（左）及《膠樽的煩惱》監製兼導演黎穎詩（右）。（夏家朗攝）

黎穎詩表示，拍攝紀錄片後發現，香港的環保工作並非「真係做得咁差」，只不過是可以「向好嘅方向再做得更好」，例如禁用一次性餐具、改善廢物源頭分類，包括增加膠樽回收點，推行回收塑膠退款計劃等，從以推高回收率。她同時強調，不但只回收率高，循環再造（recycling）都要做得好，「如果你回收咗，但你唔recycle嘅，咁最尾又變咗垃圾，其實就係白做。」

塑膠升級再造設計師：塑膠社會成本在地球嗰度

黎穎詩引述其中一名受訪者朱煒傑（朱仔）於紀錄片之中所言，對待塑膠，應待之為自己的跑車般珍貴，以同一個角度去理解它們的存在。

你買一樽飲品好便，當佢係垃圾抌咗，你覺得佢好方便啦，成樽飲品個價錢好低，但係其實佢造成嘅傷害好大，因為個社會成本（social cost）唔係喺個生產者（producer）度，唔係喺消費者度，個個社會成本係去咗佢個地球嗰度。咁如果你將地球個傷害（damage）計埋落去嘅話，其實膠應該係好珍貴。 《膠樽的煩惱》監製兼導演黎穎詩

黎穎詩口中的朱仔，是一名塑膠升級再造設計師。他曾赴荷蘭為設計師Dave Hakkens的「Precious Plastic Project（珍貴塑料計畫）」擔任義工，參與當地塑膠回收工作。目前他與朋友創辦「佰事得設計工作室（Gaau1 Up）」，向社區團體及部份商店回收塑膠後，設計再造出不同的產品，包括攀石用品、傢俬及家居擺設等等。

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設計「⼈⼒碎膠機」進行社區教育工作

朱仔認為，紀錄片中的五名受訪者包括他在內，與其他人並沒有不同，只是一個普通的香港市民，用自己額外時間處理塑膠回收及再做的工作，可能只是對塑膠回收這個議題有更多了解，所以想辦法去改變，「好多嘢一旦你知道咗就會做好多改變啊，去幫到呢件事囉」。

朱仔表示，參與香港回收工作時遇到最大的問題，是大家普遍對於回收再造的概念很模糊，「只係知我哋畀咗佢，咁佢哋就會被變咗做呢啲嘢。咁你係完全唔知道當中發生咩事」。他相信親身去行動式體驗，比起聆聽口述及觀看影片更為深刻，故與拍檔⾃⾏製作「⼈⼒碎膠機」，平日進行社區教育工作時，亦可讓不同市民親身嘗試使用。

這個人力碎膠機已是改良過的第二代，名為「流動碎膠機 2.0」，碎膠部份參考了 Precious Plastic 的開源設計（opensource design），單⾞構造則參考了丹麥推車製造公司 XYZ Cargo。 第一代以木板製造，並且只能用手攪動，加上重心高，令攪動時容易搖擺，使用起來十分困難；第二代雖然改用腳踩，但由於使用單車鏈，碎膠過程很容易卡住，故朱仔現時考慮設計第三，正在尋求有否相關資助支持。