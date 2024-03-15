今日必看8分鐘｜深水埗可疑車剷行人路｜麥當勞電腦故障手寫落單

深水埗車禍｜可疑車剷行人路 目擊者：阿婆撞上天打觔斗男車主被捕司機在逃

深水埗昨晚（14日）發生嚴重車禍，一輛白色私家車連環撞向多輛車及一名女途人，女傷者重創昏迷送院；肇事司機則逃去。消息稱，肇事私家車因違泊問題被警方驅趕時，突開車逃走。《香港01》獲得多段車cam影片，可見衝鋒隊人員上前了解時，可疑車即高速逃去，並鏟上行人路，有途人被撞飛出馬路；其後可疑車高速掟彎，由欽州街轉入元州街猛撼七人車。其中一名無辜遭殃的司機稱，被撞女途人「上咗天空，打咗兩個觔斗落翻嚟！」

大欖涌水上俱樂部快艇等起火 1男子半昏迷送院 警列縱火刑毀

今日（15日）清晨6時23分，屯門大欖涌消防局對面、大欖涌水上俱樂部發生火警，一艘離岸約10米的快艇首先起火，波及旁邊的浮泡寫字樓，冒出大量濃煙，驚動多人報案。對面消防局的消防員得悉火警，即時拉喉灌救，迅速將火救熄。據報，火警中1名男子受傷。傷者姓胡（48歲）面部一級燒傷、手部三級燒傷，昏迷送往屯門醫院搶救。

新蒲崗氣體洩漏｜目擊者：傷者頭髮燶晒 據悉工人圖以2000元和解

新蒲崗昨午（14日）懷疑發生氣體洩漏意外，行人路渠蓋彈起，一名女途人頭髮燒焦送院。附近店舖石油氣行職員憶述意外時驚聞一聲「嘭」巨響，她驚魂甫定後走出門口查看下，即見一名40多歲女子燒傷，「啲頭髮燶晒，隻手整親！」其後傷者詢問職員能否入店暫坐，又問同行親友是否報警，未幾救護車、消防車、警車便紛紛到場。

職員續指，涉事渠蓋事後拱起，見到「兩個工人揼返落去」，消防證實現場有煤氣體洩漏，立即射水戒備；煤氣公司到場檢查附近一帶的煤氣管，現場封鎖兩小時始解封。據了解，事主曾經透露在附近進行工程的工人向她表示，願意付2,000元和解。

麥當勞電腦故障 App及自助點餐機暫停服務 日本澳紐均傳災情

香港麥當勞今日（15日）在社交媒體facebook公布，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客須到餐廳櫃檯直接點餐。

香港麥當勞發言人回覆表示，公司電腦系統於3月15日下午曾經發生故障，手機下單系統及餐廳自助點餐機一度停止服務，目前電腦系統已逐步回復正常。

大昌食品市場宣布將結束營運-稱受不確定外在因素-營運挑戰影響

有39年歷史的大昌食品市場將結束營運，28間零售店鋪會全線結業，會員計劃則於下月1日終止運作。據了解，公司人事部今日陸續向員工發出終止僱傭合約通知書，指大昌食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，有關僱員合約將於下月14日工作時間結束後終止。

另外，大昌行亦向「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發通知，稱為配合業務發展，將於下月1日終止運作。

博愛醫院醫療事故 婦人被切除子宮卵巢後覆檢無患癌 洩混雜樣本

博愛醫院發生一宗涉及病人活組織樣本檢驗結果出錯事故，院方今日（15日）下午會見傳媒，《香港01》直播。據了解，事件涉及一名中年婦人，院方實驗室在化驗她的活組織樣本時，相關樣本疑被污染，導致化驗結果顯示樣本帶癌細胞，並進行手術將女病人整個子宮及卵巢切除，惟及後覆檢卻發現女病人沒有患癌。

新界西醫院聯網總監王耀忠在記者會表示，在化驗時將一名59歲婦人的活組織樣本，混雜了一個癌症病人的DNA樣本，王向病人及家屬道歉。

市建局公布花墟道重建 33商戶受影響 打造城市水道 步行街活化

市區重建局今日（15日）公布洗衣街/花墟道重建計劃，地盤總面績約29,315平方米，包括6個地盤。市建局稱，當局擬透過「融合策略」動花墟發展，並改善多項區內規劃問題，又打算建構「城市水道」及「第三條花墟步行街」活化花墟。

今次重建計劃受影響地舖商戶約33個，另有約275個住戶受影響，當局稱會提供現金補償，以及樓換樓安排。初步估計項目牽涉的收購成本大概為25億元。

好市民獎｜八旬婆婆遇假兒子來電 「放蛇」扮交錢 助警方拘騙徒

「好市民獎頒獎典禮2023」將於3月17日舉行，今屆主題為「你好．市民」，共80位市民獲獎。今屆最年長「好市民」是84歲的李仲美，她曾收假冒「兒子」的來電，李婆婆一聽就知是騙局，接着扮「落疊」與「兒子」閒聊。

數日後「兒子」向李婆婆報稱被捕，要繳交5萬元給「警察朋友」可以不留案底。李婆婆報警並配合警方「放蛇」行動假扮應約，當騙徒接過款項後警方立即當場拘捕，李婆婆笑言，「我特登整蠱佢，特登呃佢，當我信佢，自己做返個騙子，騙個騙徒」，她又呼籲市民要時刻保持機警，與警方合作減少罪案發生。

華富邨重建｜婆婆不捨海景公屋 凍肉店開張僅3個月呻大失預算

房屋署昨日（14日）公布華富邨重建將分階段進行，其中位於華富（一）邨的華安、華樂樓將於率先收回。有住在華樂樓十多年的街坊就指，習慣華富社區生活，而自己所在單位雖不算高層，但仍享有海景，故總有不捨；亦有凍肉店表示，因應華富邨陳舊問題，無法解決食水喉問題，直到3個月前才能申領新鮮糧食照牌照經營，對突然告知重建感到大失預算。