林卓廷等渉721暴動　第三被告稱與社會脫節　不明白衣人保衛甚麼

元朗721事件，前立法會議員林卓廷等7名「非白衣人」被控暴動案，今（25日）在區域法院續審。被告陳永晞續接受盤問時稱，事前亦沒有收到元朗721那天會有事，加上整個7月都工作繁忙，他對社會或有些脫節，對於當日有白衣人舉著「保衛家園」等紙牌，陳稱他不太理解對方的訴求是想保護甚麼。直至他當晚見《立場新聞》的記者何桂藍遇襲，才意識到事件與他這麼接近。



陳稱當時或與社會有些脫節

被告陳永晞今午開始接受控方盤問，他稱在事前未有收到任何消息指721當天會有事發生，而且他整個七月工作均十分繁忙，或與當時的社會有些脫節。提及當晚有白衣人在元朗站舉起「保衛元朗 保衛家園」的紙牌，控方問陳對此有何想法。陳認為他們是元朗原居民，但不是很理解他們舉這些標語的原因和訴求，不明白他們要「Protect from 乜嘢」。

第三被告陳永晞稱他當時與社會有些脫節，不太理解白衣人的訴求及想保衛甚麼。(資料圖片)

見白衣人先擲物

控方續指，當晚付費區內有部份人士均是深色衣物打扮，戴有口罩、頭盔等，並有人組成傘陣，問陳見到此情況有何想法。陳回覆指，當他留意到閘內有人如此打扮時，白衣人已到達現場，並先向閘內擲物。陳認為當時暴力已經出現，閘內人士開傘阻擋亦屬合理和可以理解。

曾勸止閘前的人與白衣人對話

控方再指，白衣人和閘內人士後來互相擲物和對抗，引致現場情況升溫和惡化，質疑陳當時對閘內人士的對抗行為視若無睹，未加以勸止。陳否認，自言曾勸止一名男子在閘前與白衣人對話。再者，陳曾有一段長時間均站在較遠的距離，認為自己無能力制止，更無足夠影響力去勸止他人。

事發經過。(詳看下圖)

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理解閘內人想保護自己及制止白衣人

控方聽罷追問，陳是否亦不認同閘內人士當時的行為，包括擲物和大叫「黑社會唔好走」等。陳稱基於當時的情況，理解閘內人是想保護自己和制止白衣人襲擊，但亦不能說他認同他們的行為，只能說陳自身不會這樣做。

控方續質疑，陳既不認同閘內人士的行為，為何仍會容許自己同他們在一起。陳否認他是與閘內人士在一起，指他有大部份時間均是「企埋一邊玩手機」，未有參與擲物和組傘陣的行動。

見何桂藍遇襲才意識所發生的事很接近

陳續指，他當時所在的位置離白衣人很遠，故判斷他們所擲的物件不會觸及到他，認為自己人身安全未受威脅，直到何桂藍遇襲，才意識所發生的事情很接近他，但當時已無法再考慮是否安全。

7名被告依次為林卓廷（46歲）、庾家豪（39歲）、陳永晞（41歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控一項暴動罪。

案件編號：DCCC 1106/2020, DCCC 1132/2020