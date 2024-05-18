在日港人｜斜槓族京都「叩門」求職　廣播人學烘焙創業迎第二人生

世界很大，求職、創業的機遇，可以發生在任何地方。



80後的Lala從事自由工作多年，去年帶着求職信及履歷，隻身到京都設計品牌求職，如願以償覓得心儀的工作，生活有「翻天覆地」改變，成為上班族，生活變得規律，工作佔據大部份時間，經常覺得忙碌，但她仍然覺得值得：「有些人可能覺得這樣你沒有生活，但我有時會想，生活是甚麼？生活是一個很中性的字眼，是你去給它意義。」



廣播人何錦華60歲到東京藍帶學烘焙，一年多前正式移居東京、創業、辦遊學團，展開第二人生。她自小喜歡日本文化，辦遊學團，既是想趁機跟更多老師學藝，但更多的是想在充滿變幻的年代，跟學員一起從老師身上學態度，「他們真的一生人為了做一件事，他們會去堅持，人生裡面沒有一帆風順，也不會沒有波折，但你會發覺，他們尊重自己，尊重自己的職業，尊重自己的工作崗位，然後一直做下去。」



世界很大，選擇有很多，她們不約而同說，最重要是活好當下，把握今日。



《香港人在日本下集》



2023年6月，Lala寫了一封信，帶同履歷，親身到京都的設計品牌SOU・SOU求職。（江麗盈攝）

一切由30歲一個人去日本旅行開始

「其實那時這裡（京都設計品牌SOU・SOU）沒有要請人，我覺得就好像一個單方面的示愛：『如果你他日有需要一個員工、一個海外的員工，請你想起我吧。』」

去年6月，Lala寫了一封信，帶同履歷，親身到京都的設計品牌SOU・SOU求職。這份「表白」的勇氣，她應該累積了九年。

30歲那年，她一個人去日本旅行，在車站見到一蘭拉麵的廣告，誤打誤撞來到京都。走出車站，見到貫穿京都的鴨川，河道兩旁，有人散步、有人歇息，抬頭是藍天，「整個環境跟大阪、或者東京很不一樣，那一刻我覺得很感動。」

旅程餘下的日子，她改為每日坐車到京都。兩年後，她辭去工作，到日本讀語言學校，選擇的地點都是京都。留學期間，考慮過留日發展，縱然最後回港，一直也有重回京都工作及生活的想法。

自嘲做法似「痴漢」：如果不來可能我會後悔

期限店的出現，促使她到京都求職，「（我）會覺得都已經去到這一步，可能我行多一步就有（在日工作的可能），那為甚麼我不去試呢？」

「我就想其實我喜歡的是什麼呢？我喜歡的是這個品牌，我喜歡的是做這個品牌的工作，如果可以在日本那裡做，我又喜歡日本，會不會更好呢？」

Lala後來在以社員身份開設的社交平台帳戶上，也曾分享這段經歷，雖然自嘲做法唐突、似「痴漢」，但重來一次，她說選擇都會一樣。

如果不來的話，可能我會後悔。因為2015年（讀完語文學校）我選擇回香港、沒在日本找工作，那時候已經後悔過一次，我不想再後悔第二次。 Lala

+ 6

獲公司鼓勵以社員身份在社交平台開帳戶推廣品牌

京都四条河原町商圈有一條巷，是SOU・SOU多間商店的集中地。Lala在Net Shop（網上商店）工作，辦公室也位於這條巷。

與日本人共事，日劇常見的男尊女卑無出現，以為日本人比較保守，但品牌的同事也願意作新嘗試，知道Lala有經營社交平台專頁、出過圖文書，會鼓勵她以社員身份開設社交平台帳戶，分享工作及生活日常、推廣品牌，「其實我只是一個來了幾個月的社員，你竟然會讓我去嘗試做這件事，我是覺得很不可思議。」

Lala的工作需要恆常開直播，介紹商品，有時出入辦公室，在巷裡會遇到品牌的粉絲，跟她打招呼；又試過生病，在社交平台上提及過病況，直播時就有人留言，着她保重身體，「你會覺得這個世界好像很美好。」

自由工作其實不自由 思考生活是甚麼

然而，最大變化是從自由工作者變成上班族，生活變得規律得多。她指很多人以為自由工作很「自由」，實質甚為困身，旅行也要帶着電腦，隨時準備「開工」，對於這種生活改變，她欣然接受。

她續說，工作現時佔據生活大部份時間，剩下的要用來處理家頭細務，經常覺得忙碌，但仍然覺得值得，「有些人可能覺得這樣你沒有生活，但我有時會想，生活是甚麼？生活是一個很中性的字眼，是你去給它意義。」

Lala到Net Shop工作前，曾到SOU・SOU不同商店實習。（江麗盈攝）

感香港有時「負能量」太多 在日最不習慣是大時大節無親友聚會

提到在香港及日本生活的感覺，她指香港有時「負能量」太多，簡單如坐巴士，也經常感到身邊的人「嬲爆爆」，車上不時有人爭執。然而，在日本，巴士司機見到遠處有人追車，會耐心地等，「就算大家覺得是很公式化也好，（日本人）真的很有禮貌 、好來好去，不會令你覺得很不舒服。」

來日工作後最不習慣的，可能是今年的農曆新年，再無親友聚會，Lala說：「原來突然間你吃不到那一樣東西、或者你沒有做到每一年都會做的事，你會突然覺得有些不知所措。」不過，科技發達，縱然分隔兩地，想念家人、朋友，透過通訊軟件也可以隨時連繫。

30歲那年，Lala一個人去日本旅行，在車站見到一蘭拉麵的廣告，誤打誤撞來到京都。（江麗盈攝）

「我經常都會想，因為這個決定是我自己選擇的，是我說要來。如果我來，而我覺得不開心 ，我對不起自己；如果我來，但是我埋怨，覺得日本這樣、日本人那樣，如果我開始抱怨、包容不了，那我就不如不要在這裡。」

在日工作的時間尚短，不知道未來會怎樣發展，Lala也預想到在日生活不可能全然是美好，但她說至少目前仍然享受每一日，希望盡量學習、盡量體驗，「我經常覺得自己很幸運，我希望自己也爭氣。」

做過配音、電台主持、幕後製作的何錦華一年半前在東京創業，開辦遊學團。（江麗盈攝）

花甲之年走到東京創業、開辦遊學團 何錦華：受日劇影響

一直想來日本生活的，還有做過配音、電台主持、幕後製作的何錦華。一年半前，何錦華她跑到東京創業，開辦遊學團，今年下半年至少有七個課程會開班，大多跟烘焙有關。每次開課，學員都是從各地專程來學藝。

移居日本的想法，九年前已經有，何錦華笑言，當時或多或少受日劇影響，想在杳無人煙的鄉村，開間小店，賣茶、賣點心，「那時候只是一個憧憬、一個夢，斷斷續續放在心中。」

何錦華在東京藍帶國際學院學烘焙時的畢業試作品。（受訪者提供）

移居日本想學好日語 起初生活難免有不便

直至60歲那年，她送自己一份禮物，到東京的藍帶國際學院修讀烘焙文憑，成為第二人生的起點。每日上學，帶側揹袋，放學時，袋裡放的、手裡拿著的都是當日課堂中製作的麵包，她樂在其中，「當我需要靜下心的時候，去搓一個麵團，是帶給我me time。」

在東京短暫生活那段日子，她努力嘗試融入當地生活，認真學垃圾分類、參與防災演習。但日語水平有限，生活難免有不便，大廈通告、信件、帳單，她很多時一知半解。

移居日本，部份原因都是想學好日語，「如果我生活在這裡，我起碼日常生活，一日學些、一個月學些，那我可能會有些進展，我經常希望我的日文好一點的時候，我可以去學得到更加多。」

何錦華在東京藍帶學烘焙時，每日上學都帶側揹袋，放學時，袋裡、手裡的都是滿滿的麵包。（江麗盈攝）

然而，真正促使何錦華創業開班的，是進修時遇到三代都是麵包師的榮德剛，因為欣賞對方的教學，自薦到對方在橫濱代官坂的麵包店實習。

除了學技術，在榮德剛身上，何錦華也有很多得着，「有時他（榮德剛）研發的產品有人仿傚、跟風，他會認為是好事，證明他產品構思受歡迎，也正好讓他繼續努力創新及改良。」

「他們（日本職人）真的一生人為了做一件事，他們會去堅持，人生裡面沒有一帆風順，也不會沒有波折，但你會發覺，他們尊重自己，尊重自己的職業，尊重自己的工作崗位，然後一直做下去。」

+ 3

開辦遊學團，期望學員除了來學藝，也在老師身上學態度、求啟發。「我邀約的老師，我是朝着他的特質、他的職人精神，還有他樂於分享。我做這個工作的動機就是分享，分享你自己的經驗、分享你在人生路程的小故事，你不知道哪些小故事，可能令到人家有其他的體會。」

近年很多變幻、衝擊，辦遊學團，也有另一層意義，「人們真的不太開心，負能量愈聚愈多，你愈怨的時間，你就會更加不好。我只是希望去想辦一些東西，大家來一起學，接觸不同的層面、不同的思維。」

給學員一套制服 意義不止是為紀念

走入工作室，學員人人都身穿廚師服，這套送給學員的制服，也是何錦華的一份執着。

她說：「課程最想說的是，你怎樣去適應你自己的環境、怎樣去尋求你的出路，給他們一套廚師服，既是一個紀念，也是給他們一個精神上的（支持），你今天進來學習，你就朝著這個門（前進）。」

走入工作室，學員都身穿廚師服。（江麗盈攝）

「這個世界哪有你想出來所有的東西都是百分百可行？」

早在東京藍帶畢業之後，何錦華已開始計劃移居日本，但伴侶中風、新冠疫情，令計劃一再延後，直至2022年的11月，才真正移居日本。

在日生活、創業一年多，適應不再是問題，遊學團去年有少許虧蝕，但漸上軌道，她卻說對這盤「生意」心中早有「止蝕位」：「人都要知道要有一個止蝕位，不可以這樣永遠消耗下去。」

「這個世界哪有你想出來所有的東西都是百分百可行？」辦遊學團的路可以行多遠，既視乎經營的賺蝕，也要顧及健康，「我的健康撐不撐得住，或者是我身邊的伴侶，他在身體上撐不撐得住，如果有事，我可能要用多一點時間照顧他。」

未來無法預計，她同樣說不如盡量過好每一日，「不要回頭看你以前有多麼好、或有多麼差，你活好今天，你對未來可以有你自己的夢想，但是你也不要執著，覺得明天一定要怎樣，因為你活好今天、過好今天，已經是一件挺難的事情。」