在日港人｜因茶結緣嫁到京都　助夫掌150年茶舖　港媽仍有未慣處

京都一所茶室內，Angela的丈夫橋本健太郎聚精會神，為客人示範武家茶道，以茶杓舀起茶粉、放入茶碗、注入熱水、以茶筅攪拌，動作乾脆利落，一氣呵成。Angela穿著和服，在旁邊以流利英語及廣東話作講解，教客人品茶方法。



Angela移居日本近六年，每日經營茶舖、舉辦茶道體驗，早已習以為常，但她仍有未適應的地方，要兼顧茶舖、家庭並不容易，但正如茶道中無止境的精益求精、不斷求進步，生活中的各類「難題」，也頓成學習及進步的機會。



雖然自覺很多不足，但Angela也懂得善用「優勢」，提到教會兒子廣東話，她自信地說：「係呀，香港媽媽出到街係無咁靚，但係畀到佢（兒子）廣東話呢樣嘢，其實係我畀佢嘅一份禮物。」



《香港人在日本上集》



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赴日交流後轉修日研 大學畢業於日本領事館工作

即使人生可以規劃，Angela應該也從未預想過會嫁到日本，「真係無心插柳咁嫁嚟日本。」20歲那年，她在讀大學，赴日交流前，匆匆上過「雞精班」學五十音，但到埗後「唔識聽、唔識講」，儼如「聾啞人士」。

不過，Angela笑言當年不知世面，班上有來自世界各地的同學，大家都不擅日語，一同學習、玩樂，日子算過得去。這次交流，似乎也令她對日本更感興趣，回港後，她便申請轉系，由主修地理，轉至日本研究，因為曾到日本交流，申請也很快獲批。

畢業後，她在日本領事館文化部工作，接觸到不同的日本文化，開始跟隨裹千家（日本茶道其中一個流派）的茶道老師學習。在一次遊日期間，她為在日兼職教英文的朋友代課，結識了一位拉麵店老闆，因為知道她好茶道，便介紹她去美好園買茶。

小資料：日本茶道的「一期一會」

一期一會源於日本茶道，意指一生只有一次的相遇，據說出自日本茶聖千利休，他所身處的年代，有戰爭、有很多意外，今日能碰面的人，明天不一定能遇見，跟朋友聚首、一同用茶是一件難得的事，正因如此，每次的茶會也要不留遺憾、盡善盡美地做。



對丈夫第一印象一般：覺得佢唔友善

美好園是抹茶專門店，在京都創立已有逾150年，Angela說以前去美好園買茶，有一位「後生」的老闆，這位後生老闆正是她現在的丈夫橋本健太郎。

一個喜歡茶道，一個成長於茶舖，理應一拍即合。Angela卻說，最初對丈夫的印象很一般，因為每次來買茶，對方總是沉默寡言，對話一句起、兩句止，令人感覺他很冷漠、不友善，「可能都係日本京都人傳統，同你唔係好熟，唔會好像開籠雀咁同你講咁多。」

真正互相認識，全因拉麵店老闆相約聚餐，促成他們第一次在茶舖外見面，「原來佢唔係舖頭，都係一個肉做嘅人。」 Angela後來也問過橋本，為何在茶舖見面，他總是不說話，橋本說因為忙，她則笑言：「其實都唔知係唔係對我有意思。」

Angela其後也認真地補充，她開始到茶舖幫手後，發現店內工作的確很繁忙，除了店面日常營運，美好園是京都最早舉辦茶道體驗的茶舖，橋本作為推手，要兼顧籌備及宣傳，確實會忙得「無時間去打牙骹」。

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小資料：日本茶道流派多

橋本是美好園第五代，他所學的茶道為藪內流、又稱武家茶道，始創人藪内剣仲，跟茶聖千利休是同門師兄弟。而Angela在港時所學的裹千家茶道，正是由千利休後代發展出的三千家其中一家，另外兩家為表千家、及武者小路千家。

Angela介紹時說，武家茶道忠於傳統，沏茶動作、使用的道具等盡量不作改動，「佢嘅一成不變，其實係努力守住傳統，用最小改變適應時代。」



欣賞丈夫「木獨」似大樹沉穩老實

Angela跟橋本2016年開始交往，同年決定結婚，她說：「有共同興趣好緊要。」一起去西本願寺送茶，看寺內盛開的銀杏、行石仔路，也成為難忘的拍拖回憶。

「（橋本）係木獨啲，但佢有佢嘅穩重，佢嘅優點我無，可以補到我嘅不足。」懂得欣賞的，不止Angela，橋本的「木獨」、不擅辭令，在Angela的家人眼中，是沉穩老實，「我老公好受我媽歡迎，可能佢個人好老實，好似大樹咁樣，唔花弗。」

但跟再好的人相處，總會有磨擦，Angela也坦言，跟丈夫一起辦茶道體驗，經常會有不同的意見，茶道體驗要用甚麼茶，也曾經成為他們爭論的事。但她說，大家有不同看法的時候，最重要的是有商有量，坦白講清楚自己的想法，「講咗先知原來你咁諗，大家make agreement。」

品茶方法

1/接過茶碗，享用前先向鄰座客人表示自己先享用茶

2/以右手拿起茶碗，放置於左手掌上，左手輕托碗底、右手輕撫茶碗並順時針旋轉約兩次，避免從茶碗的正面（通常是有圖的位置）飲茶

3/品茶時，可分三口慢慢喝，最後一口茶將近喝完時，可輕輕發出聲響，以示已享用完畢



品茶時可分三口慢慢喝，最後一口茶將近喝完時，可輕輕發出聲響，以示已享用完畢。（江麗盈攝）

想做更出色在職媽媽 教兒子學廣東話：畀佢嘅人份禮物

自2018年移居日本生活，至今近六年，Angela說仍未完全適應，例如京都人說話委婉，尚要學習怎樣說話更圓滑、顧及不同人的感受，還要學準確理解他人的說話含意，「譬如去茶會幫手，他們會話如果你唔得、你趕唔切，你遲到都唔緊要，背後意思係你唔好遲到。」

最不適應的，她說是成為媽媽後，想同時照顧好孩子及自己，實踐起來絲毫不易，「我理想係嗰啲照顧細路照顧得好，然後喺人前化好靚嘅妝、著得好stylish，你要manage自己、再manage屋企。」

Angela不時談及自己有不足，要繼續學習及進步，這種想法跟茶道有關：「佢哋茶道真係無止境，例如茶道安排上，你會比上一次做得更好，反省上次邊到做得唔好，或者邊個位置仲可以做好啲。」

在求進步之餘，她也不忘善用自身「優勢」，教懂年幼的兒子「識聽識講」廣東話，能以廣東話跟在港家人溝通，講到這件事，她頗為自信：「係呀，香港媽媽出到街係無咁靚，但係畀到佢（兒子）廣東話呢樣嘢，其實係我畀佢嘅一份禮物。」