47人初選案｜黃碧雲等14被告罪成　劉偉聰李予信脫罪但仍須保釋

民主派47名人士涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，被指串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪，案件2023年在西九龍法院（暫代高等法院）經過逾百日聆訊，國安法三名指定法官：陳慶偉、陳仲衡及李運騰，今早（2024年5月30日）裁決，黃碧雲等14名被告罪成，大律師劉偉聰，及公民黨的李予信等二人，罪名不成立。律政司即要求劉及李要保持原有保釋條件。法官暫休庭，有女旁聽人士流淚。



47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

16名被告的裁決情況。(詳看下圖)

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兩被告脫罪但仍需繼續保釋

法官約10時許開庭，裁定16名被告中，其14人包括黃碧雲、林卓廷等罪成，大律師劉偉聰，及公民黨李予信等兩人罪名不成立。刑事檢控專員楊美琪隨即以《刑事訴訟程序條例》 第81DB條，要求繼續維持該兩名脫罪被告保釋條件。多名被告在散庭後，和旁聽的親友揮手。楊雪盈被帶離犯人欄時著親友：「睇住啲貓呀。」

根據法官的裁決理由書，認為參與協調會的被告，已對運用否決權有共識，並認為戴耀廷的「攬炒十步曲」或非空想，法官又認為非法手段不限於使用武力或刑事罪行，而議會特權亦不適用於本案。

獲保釋被告到庭情況。(詳看下圖)

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9:00-10:00 各被告先後抵達法庭

16名被告在早上時許已先後抵達法庭，被告劉偉聰早上進入法院前與傳媒稱：「後會有期。」《香港01》將會持續更新庭內情況。

各被告開始陸續進入法庭內的犯人欄，其中剪了平頭裝的彭卓棋，以及柯耀林和懲教署職員聊天，神情輕鬆。及後進入犯人欄的陳志全、黃碧雲亦加入對話。此外，黃和楊雪盈亦和法庭職員討論把物品交予親友的事，楊稱:「交收哂啦。」此外，楊向多次向旁聽人士「扮免仔」，雙手做成「V」字手勢，放在頭上。

還押的被告約10時進入犯入欄，吳政亨等人向旁聽的親友揮手，有旁聽人士站立和揮手，遭法庭職員勸阻，謂「唔好企起身」。

16名被告：吳政亨（45歲）、鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）、彭卓棋（29歲）、何啟明（35歲）、劉偉聰（56歲）、黃碧雲（65歲）、施德來（41歲）、何桂藍（33歲）、陳志全（52歲）、鄒家成（27歲）、林卓廷（46歲）、梁國雄（67歲）、柯耀林（53歲）、李予信（30歲）、余慧明（37歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

▼初選時序▼



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控方指初選本身不違法

控方在開審時強調，初選本身並不違法，然而本案被告涉及串謀，如果民主派在選舉中取得立法會過半議席，會迫政府就五大訴求作出回應，若政府拒絕，便會無差別否決預算案，以迫令特首下台，從而癱瘓政府運作。

戴耀廷提攬炒時間表

控方續指，戴耀廷及區諾軒等，在2020年3月開始籌備初選，旨在透過全民投票方式，提高泛民主派在立法會的議席，以達至「35+」的目標。其後戴在報章撰文「攬炒十步曲」的時間表與路線圖(詳看下圖)，並提若取得立法會過半議席，便有足夠票數否決政府提出的撥款方案，到時亦可否決財政預算案，令政府癱瘓，迫令行政長官辭職，令政府停擺等等。戴又提到，當街頭抗爭都不能令當權者讓半步，便要「準備來一次真正的攬炒，決心要死而後生」。

初選參與者對否決預算案意見分歧

欲參與初選的人士來自泛民不同光譜，他們或其代表均曾出席2020年3至5月在不同地區舉行的初選協調會議，部分人曾在會上討論否決預算案的取態，並出現意見分歧，部份參與者對此有保留，較激進的則認為須寫進初選文件中。最後，在各區的協調文件(即共同綱領)中，新東和新西均寫上「會運用」否決權，港島、九東、九西、超區沒有舉行協調會議的衛生服務界則是「積極運用」否決權。

「墨落無悔」聲明全文。（鄒家成fb）

鄒家成等3人發起墨落無悔聲明書

戴又擔心參選人若簽署初選文件，或會增被取消參選資格(DQ)的風險，因此在同年6月8日的記者會表明，不要求參選人簽署，惟此舉引來鄒家成等人不滿，鄒並與另兩名參選者，於2020年6月9日在Facebook發起《墨落無悔》聲明書，表明會運用《基本法》賦予的權力，包括否決預算案，迫使特首回應五大訴求。

▼16名被告的主要辯護理由▼



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控方指該聲明屬額外捆綁文件

受審的16名被告中，只有民主黨的黃碧雲、林卓廷，及社民連的梁國雄，及沒有參與初選的吳政亨沒有簽署，其餘12人的名字均有出現在聯署聲明上。

控方認為該聲明書上的第一項條款，表明會「積極運用」否決權否決預算案，認是初選的額外捆綁文件，以確保各參選人日後對否決預算案的取態。

戴耀廷黃之鋒等已認罪

《港區國安法》於2020年6月30日晚正式推出，初選於同年7月11及12日舉行，有逾60萬人投票，時任特首林鄭月娥於7月30日宣布受疫情影響押後選舉。有逾50名曾參與初選的人於2021年1月初被捕，其中47人於2月28日被落案控以串謀顛覆國家政權罪，其中31名被告，包括戴耀廷、區諾軒及黃之鋒等，已於開審前承認控罪，並會在本案審結後判刑。

▼31名已認罪的被告▼



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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情及證人供詞（詳看下文）

被告主要辯護內容（詳看下文）