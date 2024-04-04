清明節｜柴灣哥連臣角扶手梯　逾300人排隊等上山　人龍未間斷

今日（4日）是清明節，雖然天陰帶細雨，仍無阻孝子賢孫上山掃墓的孝心。柴灣哥連臣角有多個新建的拜祭設施，包括去年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所，以及扶手電梯，今年清明市民無需行山或乘車，已可直接在新廈街使用扶手電梯上山掃墓。



今日上午現場所見，扶手梯有多達300人排隊使用，場面墟冚。有市民大讚扶手梯方便長者上落，而且設施吞吐量大，即使要大排長龍，只需15分鐘便能上山。



今日上午10點左右在柴灣地鐵站所見，已有不少市民在站內等候同行親友一同上山，記者目測逾300人排隊，隊尾不斷有人加入，排隊至一個路口後的環翠商場入口。

不過，人龍一直流動並未間斷，預計10至15分鐘便可到山上哥連臣角道；現場人雖多，但秩序良好，沒有出現混亂情況，市民在電梯上亦保持安全距離，沒有人貼人站立。

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上山掃墓的市民均大讚扶手梯十分方便，今次很快就可上山，省卻以往需排隊等車搭至山腳，並再行上山的時間。

魏小姐與家人在過往會早一個月，趁哥連臣角道尚未封路，直接從太古的住所搭的士上山掃墓；不過今年放假日子撞正清明節正日，所以選擇今日前來。對於去年啟用的扶手電梯，她大讚電梯「幾好吖，老人家都唔使行大斜路上山落山」。

市民讚扶手梯方便、吞吐量多：相當快

至於吳先生則因為基督教信仰，以及主張環保、綠色掃墓，「年年都淨係帶花」。他分享今日與家人一同用扶手梯上山相當快，認為電梯吞吐量多，就算人龍排至遠方的商場入口，仍只需15分鐘便可直達山上，十分方便。

經濟雖差不減祭品預算

手上拿著乳豬的黎先生表示，乳豬價值數百元，「年年都會帶隻上嚟」。他稱，雖然近年香港經濟下滑，但都不會節省祭品的費用。