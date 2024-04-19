警司陳凱港涉騙銀行獲貸款2600萬　陳與前同袍裁定欺詐罪成

人稱「海港Sir」的警司陳凱港，涉嫌與一名與他同期接受見習督察訓練，後轉職為商人的前總督察，串謀向兩間本地銀行隱瞞其警司身份，並訛稱陳受聘於私人公司，以獲取逾2600百萬元按揭貸款，並用以償還其他債務，兩人被控兩項欺詐罪。兩人均否認指控，陳被捕後曾稱貸款由他人代辦，他不清楚詳情，又指曾叫前同袍被告不要把陳所獲的「花紅」在備註寫成「薪金」，惟他指對方不諳電腦，結果沒有改。案件今(19日)在區域法院裁決，法官裁定陳凱港全部罪名成立，另一被告則一罪罪成。



被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪，陳被裁定兩罪均成立，汪則只是首罪罪成。

被告陳凱港是一名警司。(劉安琪攝)

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控方案情指，汪浩毅與陳凱港同於1995年接受見習督察訓練，江於2007年前任職香港警務處總督察。

抵押大埔物業未披露警司身份

陳凱港於2019年7月經物業代理人梁浩賢向東亞銀行申請大埔物業的轉按，但未及他是警司，僅申報他是出眾資本總經理，東亞銀行向陳批出2154萬轉按貸款。陳使用該筆款項償還大埔物業按揭及律師樓費用後，將餘額存入其銀行帳戶。

按下東涌物業自稱公司總經理

陳又向華僑永亨為其東涌物業申請按揭，他同樣只稱是出眾資本總經理，並附上由出眾資本發出的宣稱就業證明書；陳的弟弟則申稱是出眾資本銷售經理，並提交有一張由出眾資本發出，由汪簽署及背面批註為薪金的支票影像。華僑財務後來向陳及其弟批出480萬按揭套現貸款，陳將一部份貸款以支票形式償還另一筆債務。

辯稱貸款由他人代辦

陳於2021年5月25日被捕，調查後發現他是該公司股東，他稱月薪其實是其季度分紅。陳又稱貸款由他人代辦，他不清楚詳情，他曾要求汪浩毅不要將花紅轉帳備註為「薪金」，但由於汪不諳電腦而未有更正。

案件編號：DCCC 132/2022