村民涉姦年長10歲女住客　事主在家被姦後　到小店與村民喝酒談笑

村屋女住客與村民在士多看賽馬時，有男村民提出到她家繼續看，惟她帶男方到家後疑被強姦，之後睡著，她醒來後決定報警。男村民否認指控，案件今(8日)在高等法院開審，女事主供稱當日到士多前曾喝酒，遭侵犯時亦有反抗，但未有成功，醒來發現下身赤裸及遺失銀包。辯方質疑事主醒來後離開住所，並到了附近一間小店，續與其他村民一同喝酒，期間仍面露笑容。事主稱她當時是不知好喊還是好笑，又曾把一名村民誤當成被告，除有出手打對方及問：「點解要咁對我？」



被告年輕事主10歲

被告郭子濼（33歲），報稱無業，否認一項強姦罪，指他於2021年11月17至18日期間，在新界某村單位內強姦X（43歲）。

被告郭子濼在高等法院否認強姦比她大十年的事主X。（資料圖片）

獨自在家曾喝下三分一瓶烈酒

X供稱她於案發期間獨自住在涉案村屋，當天全日在家，晚上8時許在家觀看電視賽馬節目，喝了約三分之一瓶烈酒，期間收到村內士多老闆娘的訊息，邀請她到士多打麻雀。X最初婉拒，老闆娘仍稱正在等她。

被告要求到X家繼續看賽馬

X約於10時半到士多，老闆娘與正與其他人打麻雀，被告亦在場收看賽馬節目。X遂一起觀看賽馬，約半小時後打算回家，被告提議到事主家中繼續看賽馬節目，X同意並與被告一起回家。

X稱被強姦約3分鐘

X 回家後坐在客廳床上看賽馬，期間被告將她推倒。X追問：「點解要咁對我？」被告回應說想「搞」她。X嘗試推開被告，著他「唔好咁」但不成功，隨後遭被告脫掉褲子與之性交。整個過程歷時3分鐘，她感覺到被告曾在其體內射精。

醒來發現褲子銀包不見了

完事後被告坐起來，X看了一眼後便睡著了，凌晨約12時醒來，發現自己躺在床上，下身赤裸，褲子被丟到一旁，錢包亦不翼而飛。X 見被告亦不在單位內，遂穿回褲子下樓找他。

下樓途經小店繼續喝酒

途經一間小店見到有數人在喝啤酒。X感到傷心，便與該些人一同喝酒，但「越飲越唔開心」，遂向士多老闆娘發訊息詢問被告電話，但被老闆娘拒絕。

報失銀包忍唔住透露被姦

X再走到士多向老闆娘稱遭被告「搞」，老闆娘致電被告後，轉述被告否認曾侵犯她。X遂搭的士到落馬洲警署報案，起初只稱不見銀包，及後「忍唔住」透露被姦一事。警察隨後陪同X返回家中，並在家中尋回銀包，其後再到醫院驗傷。

報警時未透露與村民喝酒

辯方律師盤問時指，X首次錄口供時稱被姦後約於凌晨2時許醒來，亦沒提及之後曾與其他村民喝酒，直至警方向她出示相關閉路電視片段，她才說出此事。X稱當時因為一晚沒睡，而且「好驚好亂」，所以之後主動致電警方要求更改口供。

當時不知好喊好笑

另辯方稱根據閉路電視片段，X聲稱被姦後與其他村民喝酒近1小時，期間臉露笑容，並與村民說笑。X稱當時「唔知好喊定好笑」，但越喝越感不快，並將與她一起喝酒的村民當成被告，一時氣憤出手打該村民，問對方：「點解要咁對我？」

堅稱有向老闆娘稱子濼搞我

辯方又質疑X當晚去找士多老闆娘，起初只說不見銀包，後來才提及被強姦，老闆娘有致電被告，並曾將電話交給X，讓X直接與被告對話。X否認只說不見銀包，強調當時曾向老闆娘表明：「子濼搞我。」她亦沒有印象曾與被告在電話上直接對話。

案件編號：HCCC206/2022