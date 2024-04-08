復活節長假急症室錄6萬人次求診　999病人不欲等　申特別退款離開

醫院管理局發言人今日（8日）表示，復活節及清明節公眾假期期間各公立醫院運作大致暢順，當中普通科門診診所的診症名額使用率超過九成。



急症室運作方面，在3月28日至4月7日期間，各公立醫院急症室錄得超過60,000求診人次，期間推行特別退款安排，共接獲999名病人退款申請。發言人強調，運作大致暢順，可便利病情穩定及較輕微的病人更有彈性地到其他私營醫療機構求診，亦可發揮疏導病人及減輕急症室壓力的作用。



醫院管理局發言人今日（8日）表示，復活節及清明節公眾假期期間各公立醫院運作大致暢順。（資料圖片）

醫管局發言人表示，在復活節及清明節公眾假期期間及假期後的服務安排，皆有助應對服務需求及減輕急症室服務的負擔，各公立醫院運作大致暢順。

假期普通科門診使用率逾九成

醫管局發言人指，節日服務安排包括加強公眾假期普通科門診及中醫門診服務、實施急症室特別退款安排、靈活調動人手及病床、增加出院流程支援以加快病床流轉等。在復活節及清明節公眾假期期間，除了14間公眾假期普通科門診診所外，四間普通科門診診所於4月1日額外增設服務，合共提供約一萬個診症名額。至於18區中醫診所暨教研中心則在復活節假期及四月首星期，加強政府資助中醫門診服務，合共提供12,000個籌額。

發言人續指，為減低求診需求急增對公營醫療系統的影響，醫務衞生局在公眾假期前整合全港18區在假期期間應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料，並與發展局空間數據辦事處和地政總署合作，將相關醫院及診所的資料，包括地址、電話及應診時段等，並上載至網上平台供市民參考，方便市民搜尋合適的醫院或診所就醫。

醫管局數據顯示，復活節及清明節公眾假期期間普通科門診診所的診症名額使用率超過九成；復活節及四月首星期期間18區中醫診所的門診服務籌額使用率接近九成。發言人表示，增加普通科門診診所及中醫診所的服務量，有助應付市民假期期間求診的需求。

次緊急及非緊急類病人等候中位數2至3小時

急症室運作方面，在3月28日至4月7日期間，各公立醫院急症室錄得超過60,000求診人次。期間公立醫院急症室每日首次求診人次介乎約5,100至約6,000，而每日次緊急及非緊急類的病人等候時間的中位數介乎2至3小時。為應對服務需求，急症室已推行特別退款安排，有效減低急症室壓力，運作大致暢順。

在3月28日至4月7日期間，各公立醫院急症室暫時共接獲999名病人的退款申請，佔總求診人次約1.6%。醫管局現正處理有關申請，將會透過郵寄支票、信用卡或電子錢包向合資格的申請者退回款項，有關急症室特別退款安排已經結束。

發言人強調，今次特別退款安排的運作大致暢順，有關措施便利病情穩定及較輕微的病人更有彈性地選擇到其他私營醫療機構求診，亦可以發揮疏導病人及減輕急症室壓力的作用，讓急症室可集中資源照顧有需要的病人。

▼2023年新年假期 公立醫院急症室情況▼



部分病人預約後未有應診 醫管局籲主動取消

發言人又指，推行上述多項措施後，各公立醫院在該段期間的運作大致維持暢順，公立醫院的整體壓力亦獲得紓緩。其中經急症室入院病人輪候轉往病房的時間亦有所改善。不過亦留意到，部分病人在預約普通科門診診所及中醫診所服務後未有應診，故呼籲病人如有其他安排而無需診症服務，應主動取消預約，讓有需要的病人可以更容易適時接受醫療服務。

醫管局感謝求診病人體諒，亦感謝所有前線醫護人員在公眾假期期間緊守崗位。有賴各職系同事各司其職，盡心盡力照顧病人，令公立醫院急症室及住院等緊急服務整體大致維持暢順。醫管局會持續監察公立醫院服務數據，並總結今次服務安排的經驗和持份者的意見，以助日後推行適當措施，讓急症室資源可用於最急切需要醫療服務的市民。

冠狀病毒及流感病毒仍活躍

發言人提到，近期監測數據顯示，2019冠狀病毒及流感病毒在本港及不少地區仍然活躍，醫管局呼籲假期外遊後回港的市民不要掉以輕心，應注意保持個人衞生，避免傳播疾病；市民亦應及早接種新冠及流感疫苗，特別是高風險群組人士，以減低自己和家人的感染機會，及降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。高危人群無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病至少六個月後接種額外一針的加強劑以加強保護。