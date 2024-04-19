拾荒者對回收業勞動價值大　江玉歡倡政府給予合法工作身份與保障

近日社會各界就垃圾徵費討論得如火如荼，政府指垃圾徵費主要目的是讓市民源頭減廢，將垃圾分類。在垃圾回收的循環經濟中，拾荒者的勞動價值經常被社會忽略，對拾荒者的壓迫處處可見，除了無形的歧視外，拾荒者的拾荒空間更經常與公共空間發生衝突，被政府檢控為阻街。



立法會議員林振昇和江玉歡建議，政府可設法認證拾荒者的工作身份，讓他們不再只是「無業」市民，並讓他們都可享基本保障和權利。



北角的拾荒者陳恭蘭在拾荒時曾被指阻街和亂抛垃圾。（梁祖兒攝）

拾荒者是回收業重要先鋒 每日回收193噸紙皮佔全港總回收量20%

據拾平台2018年的統計數據，全港拾荒者平均每次回收的重量為35公斤，以此推算得出拾荒者的每日總回收量達193噸，佔全港20%的紙皮回收量，可見拾荒者擔當著香港回收業的上游先鋒，平日人們懶得把使用後可回收物料拿去回收，隨處掉在街上或垃圾桶後，是拾荒者把這些東西拾回並進行回收，將垃圾變成有用資源，可是，這些拾荒者的勞動價值並沒有被社會肯定。

拾荒者在拾荒時，經常面對各方面的壓迫，就以街道為例，街道是公共空間，同時亦是拾荒者的工作空間。他們在拾荒時，翻找垃圾桶或收集大型紙皮，以及推着木頭車在街上行走時，都會佔用到公共空間，但因為拾荒者在大眾以至政府眼中，身份定位都只是「無業」人士，讓他們沒有合法角色在街上拾荒，更經常會被食環署檢控阻街及亂抛垃圾。

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無合法身份拾荒 經常被指阻街和亂抛垃圾

在北角拾荒的陳恭蘭（蘭姐）分享時表示，她拾荒時使用的手推車經常都被指阻街，「放後巷都唔得，放邊都話我阻街」。她在數年前更被食環署便衣控告亂抛垃圾，但其實她只是在拾荒中，把紙皮暫時放置在街上待處理。由此可見，拾荒者的工作空間經常都與公共空間產生衝突，而往往因為拾荒者的工作身份並不合法，而多被相關部門指控阻街等問題，這將大大削弱民間回收能力。

社會不理解拾荒者 面對種種歧視讓其面對極大精神壓力

上水古洞的拾荒者鄺素玲（玲姐）則痛心表示，她的拾荒行動是一直都在支持政府的環保工作，膠樽、膠袋等可回收物她都會收，但政府各部門的行動卻對拾荒者「趕盡殺絕」，執法人員更不理解拾荒者的工作，對其說「辛苦收完咪又係全部都揼去堆填區」，她更遭到其他市民歧視，向她説道「咁樣畀人管你都慣咗㗎啦」，面對社會各界的種種不理解，這讓玲姐精神快要崩潰，在拾荒期間面對極大精神壓力。

上水古洞的拾荒者鄺素玲指政府非但沒有肯定其對環保的貢獻，更對她「趕盡殺絕」，執法部門頻頻阻撓其拾荒，讓她面臨極大精神壓力。（梁祖兒攝）

循環經濟下垃圾是有用資源 大眾需改變對垃圾等於無用的固有思想

綠惜地球副總幹事黃子勁指出，現時大眾對垃圾的看法或需改變，因在循環經濟的原理下，這些垃圾不再只是廢物，而在回收後可轉廢為能，變成有用的資源。因此，大眾對拾荒者的角色定位亦不應再是「垃圾婆」或覺得他們骯髒不堪等，而是垃圾都有其經濟價值，而拾荒者的工作是其中重要一環。

綠惜地球副總幹事黃子勁認為現時垃圾不再無用，而是有用的資源。（梁祖兒攝）

議員建議政府研究拾荒者數據再將其納入正規就業

立法會議員林振昇和江玉歡則强調，現時拾荒者面對的種種困境，很大程度上是源於他們沒有一個合法在街道上拾荒的工作身份，因此建議政府要先着手研究現時全港拾荒者的基本數據，如人口年齡、居住分佈、數量等，然後再探討如何將拾荒者納入正規的綠色就業政策下，提供基本勞工保障。至於拾荒者的討論牽涉多個政府部門，如環境局、食環署、發展局等，他們則表示現時尚未能決定究竟拾荒者的事務應屬於哪個部門規管。