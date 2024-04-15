通訊局批准無綫改動頻道編排　85台下周一推出「鳳凰衛視香港台」

通訊局批准無綫提出改動其節目頻道編排的申請，即在82頻道推出「TVB Plus」以取代原有的「J2」及「無綫財經體育資訊台」，並在85頻道推出「鳳凰衛視香港台」，上述改動於下周一（22日）起生效。



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通訊局表示，考慮到無綫在改動其節目頻道編排後，會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求，為其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，通訊局批准有關申請，亦暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定，為期三個月，由4月22日起至7月21日止，惟須於期限結束後全面遵守有關規定。

通訊局又指，在完成重組後，無綫會繼續按照免費電視牌照提供共五條節目頻道，並承諾無論播放自家製作或第三方的內容，無綫作為免費電視牌照持有人會確保有關內容符合《廣播條例》（第562章）、牌照條款及通訊局發出的業務守則的要求。