亂拋垃圾等罰款調高後　三個月發8155張罰款　較去年同期少四成

政府早前修訂《定額罰款條例》，亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行定額罰款調高一倍至3,000元。據環境局回覆議員查詢時指，調高罰款後，截至1月底，食環署就上述罪行共發出 8,155張定額罰款通知書 ， 對比上一個年度同期的13,786張減少約四成。



8,155張定額罰款通知書中有近88%為在公眾地方亂拋垃圾，涉及罰款金額分別約為2,200萬元；而店鋪阻街則發出353張定額罰款通知書，涉及罰款金額分別約為210萬元 。



政府早前修訂《定額罰款條例》，亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行定額罰款調高一倍至3,000元（資料圖片）

88%罰款通知書涉亂拋垃圾 涉款2200萬

環境局回覆議員查詢時指，食環署在2023年針對亂拋垃圾的行為分別發出約39,000張定額罰款通知書以及約60張傳票。此外，自10月22日，即政府修訂《定額罰款條例》，亂拋垃圾、隨地吐痰等7項表列罪行定額罰款調高一倍至3,000元後，截至1月底，食環署就上述罪行共發出 8,155張定額罰款通知書 ， 對比上一個年度同期的13,786張減少約四成。

8,155張定額罰款通知書中有近88%，即7205張為在公眾地方亂拋垃圾，涉及罰款金額分別約為2,200萬元；而店鋪阻街則發出353張定額罰款通知書，涉及罰款金額分別約為210萬元 。

440個垃圾黑點設CCTV 發出近九百張傳票

環境局又補充，現時在全港各區約440個非法棄置垃圾黑點設置網絡攝錄機，透過分析錄 像所得資料，作出檢控或策劃更有效的執法行動。食環署在去年根據網絡攝錄機錄像所得資料，向違例者發出4,623 張定額罰款通知書 ，以及886張傳票 ，當中超過五成個案成功定罪，但尚有部分個案仍待法庭審理。

至於今年度，食環署就設置和運作網絡攝錄機的預算開支約為800萬元，會持續審視各區 非法棄置垃圾黑點的情況， 並按實際需要和情況有效調配資源應對。