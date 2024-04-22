科大校長率團訪阿聯酋遇世紀暴雨　困機場24小時　終趕及回港領獎

繼去年行政長官李家超率團訪問阿聯酋後，科大今日（22日）公布稱，校長葉玉如上周率領代表團到訪阿布扎比及迪拜，成為首個到訪該地的香港高教界代表團。不過，行程中不幸遇上阿聯酋的世紀大暴雨，葉玉如回程路上更一度被困車上，以及滯留機場近24小時，幸好最終成功登機，於科大長期服務獎頒獎典禮當天，親身領取30年長期服務獎。



完成簽署合作協議後，科大代表團成員，包括校長葉玉如（後排左六）、副校長（大學拓展）汪揚（前左），與沙迦大學的管理層包括校長Hamid M.K. Al Naimiy（後排右六）及學術事務副校長Youssef Al Haik（前右）等合照留念。（科大網頁）

因道路嚴重水浸被困車上近8小時

科大今日公布稱，葉玉如上周率領代表團到訪阿布扎比及迪拜，與阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）多間重要機構建立了聯絡與合作關係，促進教育、研究和創新方面的合作。

據了解，科大代表團於行程中不幸遇上阿聯酋的世紀大暴雨。校長回程往迪拜機場的路上，因道路嚴重水浸而被困車上近8小時，最終排除萬難抵達，卻又因多個航班取消而被迫再滯留機場近24小時。

可幸最終在科大同事協力爭取下，有驚無險，成功登機趕及於科大舉辦2024年度長期服務獎頒獎典禮當天早上回港，親身由科大創校校長吳家瑋手上領取30年長期服務獎，並頒發獎項予其他得獎同事。

科大代表團參觀沙迦大學的健康與醫學科學研究所。（科大網頁）

葉玉如：此行成果豐碩 共簽署兩項合作協議

在4月15日至18日為期4天的行程中，科大代表團與迪拜未來基金會、沙迦大學、哈利法科技大學、阿拉伯聯合酋長國大學與穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學等著名機構和學府進行交流，重點探討在包括人工智能、機械人、醫療科技、潔淨能源和初創企業孵化等前沿領域上，開展研究、技術轉移和人才培訓的相關合作。代表團亦拜訪了中華人民共和國駐阿聯酋特命全權大使張益明，並舉辦校友聚會，加強與當地科大校友的聯繫。

葉玉如形容此行成果豐碩、別具意義，親身體會到阿聯酋在創新和知識轉移方面的顯著投資及長足發展，與香港現時的發展方針非常契合。

科大表示，此行共簽署兩項合作協議。第一個協議與迪拜未來基金會簽訂，該基金會隸屬迪拜政府，致力為迪拜帶來高質量的影響力，加快城市發展。是次合作涵蓋不同領域，包括聯合研究和知識轉移項目、初創企業孵化、學生和研究人員交流，以及資源與設施共享等。

另一項與沙迦大學簽訂的協議則著重學術方面的合作，包括雙學位課程、聯合研究生指導、聯合研究計劃、學術資訊與科學信息共享，以及其他交流活動等。

參觀哈利法科技大學 將共同探討生物醫學等合作

代表團另參觀了哈利法科技大學。該校與科大同樣重視研究、創新和創業，尤其著重發展科學、工程和醫學領域。哈利法大學校長John O'Reilly向代表團展示了哈利法大學在生物技術、機械人技術和航空航天工程方面的創新成果。科大與哈利法大學均致力將研究成果轉化以為社會帶來影響，雙方將探討在生物醫學、人工智能、機械人技術和可持續發展等領域的合作機會。

訪問期間，科大副校長（大學拓展）汪揚亦代表科大，作為亞洲大學聯盟的執行主席單位，出席由阿聯酋大學主辦的亞洲大學聯盟主席論壇。他表示，科大十分願意支持和推動亞洲大學聯盟近日提出有關建立創新創業網絡的倡議。是次論壇匯聚了來自亞洲15間知名高等院校的領導參與。