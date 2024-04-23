今日必看8分鐘｜沙田奪命工業意外｜男子火炭站月台飛越路軌

沙田硫化氫奪命工傷｜兩名工人疑吸入沼氣困井底 昏迷送院不治

沙田發生嚴重工業意外，造成兩死兩傷。23日凌晨零時左右，據報4名男工人，在源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程時懷疑受傷。消防人員接報後趕至現場，發現在地面有一名工人受傷清醒、另一名工人在接近渠口位置，仍然有些許知覺，先後將兩人送院；惟另外兩名工人，消防潛水員發現他們被困在4米深井底位置，立即將他們救回地面，但他們均已無呼吸脈搏，救護員施以心外壓搶救，惜送院後證實不治。

沙田硫化氫奪命工傷｜34歲死者入行一年 老父質疑經驗淺卻要落井

沙田源禾路源禾遊樂場周一（22日）深宵時份發生奪命工業意外，造成兩死兩傷。其中34歲死者李凱威，與父母及胞弟同住馬鞍山頌安邨。年近七旬老父指，兒子轉職做渠務才一年多，經驗不足，質疑涉事渠務公司沒有用儀器探測沙井狀況，又沒有提供呼吸器具保障工人安全。

沙田奪命工傷｜沙井近泵房硫化氫濃度高 專家：進入宜戴呼吸器具

沙田源禾遊樂場污水渠清洗工程發生致命工業意外，造成兩死兩傷。發展局局長寗漢豪今早指，清理渠管的工人應該不用走入沙井。有專家指出，肇事沙井距離污水泵房較近，泵房儲水後流走，令渠水流動較慢，硫化氫濃度一般會偏高，相信進入該沙井工作，應配備呼吸器具。

男子火炭站月台助跑「飛越」路軌 港鐵籲乘客不應影響列車安全

網上昨晚（22日）廣傳一條僅長6秒、由兩條短片合成的片段，頭段可見一名男子在港鐵東鐵綫火炭站，其中一邊月台助跑跳越中間的路軌，並在另一邊月台落地；片段尾部則為該男子身上的運動相機拍攝的第一身視覺，跳越過程可謂相當流暢。據知，該片段拍攝時間為本月20日晚上。事件中沒有人受傷。

車Cam直擊｜屯門公路客貨車自炒橫跨三線 後車司機及時扭軚閃避

今日（23日）上午10時許，一輛客貨車沿屯門公路往屯門方向行駛，但駛至豪景花園對開路段時，懷疑失控自炒，橫亘馬路中心。其他駕駛者見狀協助報警，涉事客貨車司機輕傷。警方正調查意外成因。涉事路段一度封閉部分行車線。

九龍塘理大學生宿舍地盤 工人機器夾腳一度被困 獲救後送院

香港理工大學位於九龍塘畢架山達康路的學生宿舍地盤，發生工業意外。今日（23日）早上10時53分，一名年約60歲男工人工作期間，左腳被機器夾住，一度被困。消防員到場將傷者救出，他神智清醒，隨後由救護車送院治理，警方列工業意外跟進。

01獨家｜杜拜王子家族辦公室否認新加坡邀請 稱目前忙於國內項目

杜拜王子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）擬來港開設家族辦公室計劃早前遭延後，日前又有消息稱，新加坡政府特派專員邀請王子面見，並在當地設立家族辦公室。不過，該消息遭王子家族辦公室否認，稱該消息屬於嚴重錯誤的資訊（serious misinformation）, 王子目前正忙於數個在杜拜的項目。

佐敦黑幫男遭私家車截停 3刀手施襲背及腿部中刀

佐敦發生傷人案。22日晚上10時許，一名女子報案，指她與男朋友在白加士街近寶靈街，步出一所便利店時，突然有一輛私家車停在她們前面，旋即有多人落車向其男友施襲，當中有人持刀。警方及救護員趕至現場，發現男事主倒臥地面，背部受刀傷，幸仍清醒，立即為其急救再送往伊利沙伯醫院治理，目前性況穩定。警方在場調查及搜索疑兇下落，暫未有人被捕。

蕭若元兒子蕭定一未就破產案出庭應訊 被法庭頒令破產

曾多次傳出財困的蕭若元兒子蕭定一，去年遭一間公司提出破產呈請。案件今(23日)在高等法院聆案官席前再訊，聆案官頒令蕭定一破產。呈請人為代表 AI Investment Fund S.P.的Al Global Investment SPC，要求法庭頒令蕭定一破產。蕭定一今未有到庭，亦沒有派出律師代表。聆案官應呈請人要求，頒令蕭定一破產，而庭上未有透露蕭定一拖欠的款項。此外，蕭定一旗下的中國創意數碼娛樂有限公司(前稱HMV數碼中國集團有限公司)，於去年5月被法庭頒令清盤，當時庭上披露該公司拖欠主要債權人約10億元。

黃雨及陣風吹襲 本港多處水浸

天文台於今早8時30分發出黃色暴雨警告訊號，同時雷暴警告現正生效。本港廣泛地區受大雨影響，部分地點更出現輕微水浸。天文台先後發出特別天氣提示，指預料猛烈陣風吹襲香港、局部地區大雨提示等。早上10時半，黃色暴雨警告信號及雷暴警告正生效。有網民在各區拍攝到水浸情況，紛紛上載到互聯網，提醒巿民注意交通及安全。

內地女穿這樣來港 崩潰：為何一眼認出我是內地人？ 網民揭關鍵

不同地方有不同穿搭。有內地女於小紅書發文表示，她近日來香港工作，「粵語說的也可以」，卻苦惱為什麼會一眼被香港人認出她是內地人，後來詢問下才發現是其衣着「出事」。她於是嘗試「港風」穿搭，但認為「太醜了」。帖文引來網民熱議，分析了香港人與內地人衣着分別，鼓勵樓主毋須介懷，「加油啦，不用理會別人的閒言閒語，做好自己就行」、「遊客與當地人的衣着行為舉止有分別是很正常的」。