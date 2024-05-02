廠商會新一屆青委會履新　麥美娟：合作培育更多青年貢獻國家香港

香港中華廠商聯合會屬下青年委員會第14屆主席團今年1月1日履新，青委會本周二（4月30日）舉行就職典禮，主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟致辭時肯定該會對香港青年發展作出的貢獻，期望未來青委會能繼續與政府攜手合作，培育更多青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代，為國家和香港發展作出貢獻。



麥美娟頒發委任狀予新一屆青委會執委。青委會主席史昊洺在致辭中表示，青委會自成立以來，積極團結香港、內地及海外工商界的青年力量，並透過舉辦不同類型的活動，協助青年企業家增值專業技能，並支援他們多元發展。

中聯辦協調部副部長徐小林、民政及青年事務局副局長梁宏正、創新科技及工業局副局長張曼莉等都有出席就職典禮，而廠商會會長盧金榮、永遠名譽會長史立德、立法會議員吳永嘉、常務副會長馬介欽、副會長黃家和、吳國安、梁兆賢、陳家偉、駱百強、施榮恆，以及莊家彬等，均有列席。

廠商會第14屆青委會由史昊洺擔任主席，副主席為陶俊裕、馬楚力、沈慧林、黃詩岸、翁國豪及馮英傑，任期兩年至2025年12月底。史昊洺為廠商會上任會長、華彩集團主席史立德的兒子。