婦產科醫生梁國齡FB專頁上傳診所掛牌醫生名牌相　判停牌半年緩刑

婦產科名醫梁國齡2021年在Facebook個人社交專頁發帖文，上傳其創立的翹康醫務中心（Prestige Medical Center）新裝修診所和設備相片，當中攝有在診所掛牌的4名醫生名牌，涉宣傳成分，被控一項專業失當。醫委會今日召開紀律聆訊，裁定他專業失當成立，考慮到被告已認罪，且對醫療界和社會都有貢獻，停牌一個月，緩刑六個月。



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梁國齡稱疫情嚴峻時發帖文 僅為傳揚接受醫療服務是恰當

婦產科醫生梁國齡在2021年7月，在其個人Facebook專頁「良醫生 Dr Ares」，發表一則有關其創立的翹康醫務中心帖文，帖文寫有「荗嫂（被告太太）新作品」、「我發了短訊給醫生，說我妒忌」等句子，並附有數張攝有診所新裝修的環境、設備、掛牌的4名醫生名牌的照片，其後被人向醫委會投訴帖文有宣傳之嫌，涉嫌違反《香港註冊醫生專業守則》、專業操守失當。

梁國齡在醫委會紀律聆訊中認罪和表示後悔，承諾會永久停用其社交媒體帳號，亦解釋自己多年沒有診症，亦沒有在翹康醫務中心工作，在平台發表帖文，目的是向追蹤者介紹診所新裝修的設計及設備。他指，當時處於疫情嚴峻時期，社會上存在不少反對疫苗、質疑醫生專業意見的聲音，希望藉帖文表達接受醫療服務是恰當的、可靠的，並沒有向公眾宣傳診所的意思。

強調沒有宣傳目的 當時無任職診所

被問到為何帖文內容沒有提及疫情、疫苗等字眼，他解釋，其帖文當時有9成均與疫情、疫苗有關，認為被控的帖文與上述內容相關，毋須每次撰文提及疫情、疫苗等字眼，相信大眾都會明白有所相關。至於帖文一句「我發了短訊給醫生，說我妒忌」，是否與其他診所作比較，他表示，當時從沒有這個念頭，認為只是一般陳述，無作出比較的意思。

醫委會指，梁國齡在1993年成立該診所，而診所的網頁顯示他是應診醫生之一，他再三強調，與翹康醫務中心沒有任何關係，在2021年7月，已沒有參與診所運作，亦非診所持股者或董事，並已沒有提供診症服務多年。

醫委會質疑上傳醫生名牌至社交平台 有宣傳效果

不過，對於梁國齡否認在診所工作的說法，醫委會表示極大質疑，亦指出他沒有解釋，4名醫生是否對名牌被攝及上傳至社交平台不知情。醫委會指，即使帖文原意只為宣揚疫苗，但帖文照片出現4名醫生的名牌，仍有為他們宣傳醫療服務的效果。

而不論在任何情況下，醫委會認為梁國齡都不應將攝有4名醫生名牌的照片，上傳至個人社交媒體專頁，最終裁定梁國齡專業操守失當，並在《普通科醫生名冊》除名一個月，但考慮到被告此前沒有任何紀律聆訊記錄，加上其對醫療界和社會的貢獻，相信梁國齡已汲取教訓，判處緩刑6個月。