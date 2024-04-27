旅議會徐王美倫稱旅遊業全面復蘇需時　香港需拼特色、拼質量

香港與內地自去年全面通關後，旅遊業正逐步邁向復蘇。香港旅遊業議會主席徐王美倫今早（27日）於電台節目表示，早前舉辦的「創意‧深度遊」行程設計比賽的得獎路線，截至4月中，已錄得超過2,000個登記，可見旅行社對活動的投入程度。她又表示，香港旅遊業全面復蘇仍需時，認為要「拼特色、拼質量」。



旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線。（香港旅遊業議會網頁）

得獎深度遊路線獲旅行社歡迎

香港旅遊業議會主席徐王美倫今早於港台節目《香港家書》稱，觀察到疫後旅客轉向「深度遊」的旅遊模式。她提及香港旅遊業議會在政府撥款支持下，舉辦「創意‧深度遊」行程設計比賽，共收135間旅行社約700個行程，在其後的公開投票共錄得42,000票數，最終得獎路線，主題均圍繞「綠色生態行」、「親水樂悠遊」、「文化風情遊」、「潮流文化行」、「歷史深度遊」和「創意體驗行」六個元素。

她續指，希望透過這些得獎路線，帶給同業在產品設計上新靈感，進一步善用香港古蹟、地道文化、自然資源等優勢，開拓更多高增值的本地深度遊產品。她表示，截至4月中，旅議會已錄得超過2,000個「創意‧深度遊」行程設計的登記，可見旅行社對活動的投入程度。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，對旅遊業前景，仍然保持樂觀態度，認為香港旅遊市場要「拼特色、拼質量」。（資料圖片／林靄怡攝）

旅遊業復蘇仍需時 要拼特色、拼質量

她又表示，目前香港旅遊業正朝着「旅遊 +」和「+ 旅遊 」的發展方向，而業界全力支持政府推動盛事經濟，串連多個業界，包括旅遊、交通、餐飲和零售，達到「旅遊 + 盛事或其他行業」、「任何盛事或任何行業 + 旅遊」的效果，為旅客帶來新的吸引力，帶動經濟發展，並凸顯香港的獨特吸引力和競爭優勢。

她認為，香港旅遊業要全面復蘇仍然需要時間追趕，同時面對人手不足、航空公司運力未完全恢復等挑戰。不過，她表示對行業整體前景，仍然保持樂觀態度，認為香港旅遊市場要「拼特色、拼質量」。