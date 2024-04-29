今日必看8分鐘｜車禍引巴士迷與乘客罵戰｜少年馬路駕電動滑板車

大老山公路3車串燒 趕首航巴士迷與乘客罵戰：除褲!跪低!

大老山公路發生3車「串燒」意外。今（28日）早約7時半，一輛城巴私家車沿大老山公路慢線、駛至近沙田污水處理廠附近時，據報收慢切線，惟尾隨一輛274P九巴收掣不及撞前，其後一輛電單車亦撞向九巴車尾， 幸無釀傷亡。消息稱，當時九巴載有大批趕往白石角「朝聖」城巴582號首航的巴士迷，疑因此鼓譟，並與其他乘客爆發罵戰，片段亦在網上瘋傳，引發網民熱議。

網片瘋傳｜少年駕電動滑板車載同伴遊屯門 馬路與車同行嚇親網民

繼本月初元朗13歲少年「鐵騎士」載人涉七宗罪被捕後，今日（29日）網上又瘋傳同類影片，可見一名少年駕駛電動滑板車，先後現身屯門海皇路及建盛里馬路，近鏡更清晰可見另一名差不多年紀的少年，神態自若「翹腳」安坐於滑板車上，安全隱憂惹網民熱議。不少人批評危及道路使用者，亦有人戲謔，「元朗嗰兩兄弟有接班人！」

維港teamLab｜數十個發光蛋破損變一地「蛋殼」 市民促加強保養

政府斥資5,000萬元推動的「藝術@維港2024」，其中焦點項目「teamLab：光漣」上月尾開幕，至今約一個月，今日（28日）可見有約數十個「發光蛋」ovoid（蛋狀物）破損，塌下後只有如「蛋殼」。有到場市民表示，少量發光蛋破損不影響觀感，認為室外的藝術裝置難免有破損，但主辦方應該加強保養。

澳門氹仔近友誼大橋3車相撞 30傷包括港人 旅遊巴司機一度被困

澳門發生車禍。據澳門傳媒報道，今（29日）午1時許，氹仔北安大馬路近友誼大橋往氹仔方向發生3車相撞，當中涉及旅遊巴、貨車及泥頭車。意外中，旅遊巴上有13男17女受輕傷，當中包括香港人，受傷乘客被送往山頂醫院治理；而受傷旅遊巴男司機一度被困車內，獲救後被送往鏡湖醫院。現場圖片可見，旅遊巴車頭凹陷，擋風玻璃碎裂。

旺角士多疑風扇短路閉門失火 消防開喉救熄

旺角發生火警。凌晨近1時，當局接獲多個報案，指山東街與砵蘭街交界，一間已落閘關門的士多有濃煙冒出。消防接報趕至現場，煙帽隊破閘後即發現內有明火，遂開喉進入火場將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查火警肇因。受火警影響，警方將近山東街一段砵蘭街暫時封閉，以便救援。經初步調查，事件沒有可疑，懷疑因風扇短路肇禍。

啟德體育園外判承建商疑欠工程費近$500萬 麻石工人拉橫額追討

啟德體育園外判承建商被指拖欠工程尾款，多名麻石工人，今日（29日）在體育園外拉橫額控訴「體育園冇錢出糧」，阻塞部分車輛出入口。有「三判」指，被拖欠的款項近500萬元。

沙田沙井意外｜密閉空間工作守則修訂 出入口須拍片 五周內推出

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，兩名工人疑吸入硫化氫暈倒沙井內不治。勞工處今日（29日）表示，原預計今年上半年完成修訂的密閉空間工作守則，因應上述事故會提速處理修訂，並將於四至五周內推出。新的守則會納入新元素，包括要求在整個工作期間，於密閉空間出入口拍攝影片。

五一｜警跑馬地放蛇嚴打黑的檢控多人 有司機揀去將軍澳拒往大坑

五一黃金周將至，警方加強打擊「黑的」違法行為。今日（28日）傍晚，港島區交通部人員於跑馬地一帶「放蛇」，嚴打的士拒載及冚旗載客等行為，據悉檢控多名的士司機。有被控司機最初拒絕前往大坑，惟探員「改口風」往將軍澳後，便立刻接載。

最低工資｜消息：引入「可加不減」機制料加至$41.8 轉一年一檢

最低工資委員會半年前提交報告，提出改善最低工資檢討機制。消息指出，委員會建議最低工資由現時兩年一檢，縮短至一年一檢，同時引入「可加不減」方程式，根據新計法，最低工資將調高1.8元，增至時薪41.8元。有關建議，要待行政會議通過。

太子砵蘭街唐樓單位驚現骸骨 棚架工意外揭發報警

太子唐樓發現骸骨。今日（28日）下午4時許，警方接獲一名裝修工人報案，指在砵蘭街383號一唐樓外牆棚架，進行維修工作期間，從窗外探頭看進一個高層單位內，懷疑有人倒卧地上。消防破門入屋，於單位房間內發現一具穿着衣物的人骨，估計事主已死去多時。

飛站想落車？熱褲女怒扯巴士車門影片瘋傳 身上1特徵反成焦點

乘搭巴士突然想落車？本港北區巴士群組流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門，惟由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我哋可唔可以落……」。金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在關注其行為，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。