今日必看8分鐘｜梅龍路陷增至48死｜灣仔菲籍女衝紅公仔捱撞

梅龍高速路陷事故增至48死 另有30傷其中1病危 救援工作持續

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷。廣東梅州市今天（2日）下午召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者中有1人病危；傷亡人員中未發現外籍人士，救援工作仍在持續進行中。

機艙實況曝光｜國泰嚇機暴雨試降失敗急升 乘客從驚呼到大喊加油

本港近日天氣不穩，天文台前晚（4月30日）曾發出黃色暴雨警告信號，至少10班航班因惡劣天氣未能正常降落，須在港上空盤旋或轉機至其他機場。 其中由上海往香港的CX341航班連續兩次降落失敗，其中一次更於短短兩分鐘內急升千米。 有內地乘客於抖音發布短片，顯示當時航機顛簸，機艙內實況嚇人，幸好不停有人鼓勵安慰，機上「加油」聲不絕。

澄碧邨命案｜多人食飯醉酒爆酒樽 路邊聚集起爭執 翌日揭命案

大嶼山澄碧邨今日（5月1日）驚傳命案，37歲內地漢在碼頭一張床褥上昏迷，送院後不治，新界南總區重案組接手調查，暫列作屍體發現案，但案件至今仍有許多疑團未解。據了解，昨晚至清晨屋苑一直不太平靜，先後發生兩宗爆竊案之餘，其中一個遇竊單位昨晚較早時間曾有一宗有人受傷案件發生，據報4名男子在單位內飲飽食醉後，打爛酒樽導致受傷，全部人到長洲求醫及報警。亦有居民在昨晚9時左右，目睹有大量內地外勞在街頭聚集並曾發生爭執。警方正調查各件事件與今次命案是否有關係。有業主立案法團委員今日受訪時，指有單位被當作內地外勞宿舍，大量陌生人出入屋苑，以致屋苑治安受影響，促有關當局正視情況。

半山的士「自炒」撞壆衝落3米深山坡翻側 七旬司機一度被困

半山發生車禍。今日（2日）凌晨1時許，一輛空載的士沿馬己仙峽道往寶雲道方向落斜，途經富匯豪庭對出時懷疑失控「自炒」，先撞向左邊約2呎高的石壆，繼而衝落3米深山坡，然後撼樹向右翻側，70歲姓邱司機額頭和手部受傷，事後一度被困自行報案，由消防救出，清醒送院治理，警方正調查車禍原因。

車cam｜灣仔菲籍女衝紅公仔捱的士撞飛 巧遇警員跑過馬路施援

灣仔發生驚險車禍。昨（1日）早11時許，一輛的士沿皇后大道東駛至春園街對開燈位時，撞倒一名59歲菲律賓籍女途人，她背部受傷，幸神智清醒，由救護車送往律敦治醫院治理。事後75歲姓陸男司機在場助查。涉事的士車cam片段在網上瘋傳，可見當時行車交通燈為綠色，撐傘女事主衝紅公仔急步過馬路，登時被的士「撞到飛起」，消失於車cam中。的士人等嚇至嘩聲四起，傳出女聲擔憂問：「哎呀！佢有冇事呀？」懷疑司機則粗口橫飛，「佢真係唔睇路衝出嚟！」與此同時，有一輛警車恰巧停於對面線，警車隨即亮起燈號，兩名警員落車了解，其中一名警員更跑過馬查看。

西九龍中心腐液案｜傷者小腿、手袋中招 同事：啲皮就嚟甩咁滯！

深水埗西九龍中心一間時裝店的分區經理上班途中，在露天扶手梯位置被人淋「強力膠水」，導致雙腳小腿二級燒傷，事件中一名36歲男廚工被捕。《香港01》到傷者任職的時裝店了解，店員陳小姐指事主是別區分店經理，穿著牛仔裙前來開會，抵埗時並未察覺痛楚，僅感到有異物感。當事主將手袋掛在衣架上，陳發現手袋被濺中變白，伸手抹走時感刺痛，始揭發事主兩小腿「啲皮都就嚟甩咁滯！」

黑客勒索消委會｜私隱署裁消委會違例 5大缺失致450人資料外泄

消費者委員會電腦系統去年遭黑客以勒索軟件惡意入侵，個人資料私隱專員公署今日（2日）發表調查報告，指事件中有450人的資料外泄，涉及有黑客組織取得消委會一個有管理員權限的帳戶憑證，之後以虛擬私有網絡進入消委會網絡。

警「放蛇」拉兩黑的司機 車資最高收多4倍 今判入獄停牌及罰款

警方西九龍總區交通部、行動部及油尖警區人員，早前於1月10日及11日分別拘捕一名54歲姓江及一名73歲姓葉男的士司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

報稅2024｜稅務局發244萬封「綠色炸彈」 年度稅收減5%至3420億

一年一度「綠色炸彈」又來了！稅務局局長譚大鵬今（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表，較上一年度略增。他指，2023/24年度整體稅收3,420億元，較2022/23年度的3,602億元，減少5%或182億元，跌幅來源主要因印花稅及利得稅減少。