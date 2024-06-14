會展首五個月吸引64萬買家　董事總經理：對會展業前景充滿信心

灣仔的香港會議展覽中心管理公司公布，今年首五個月在會展中心舉行的商貿展，合共吸引超逾64萬名來自世界各地及本地的買家，當中國際葡萄酒及烈酒商展（Vinexpo Asia）三日便錄得14,203的訪客數字，會展稱力證香港作為國際展覽樞紐的地位及連接內地和世界市場的主要門戶。



香港會議展覽中心首五個月吸引超逾64萬名國際及本地買家。(會展提供圖片)

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，公司致力進一步發揮會展中心這個國際商貿平台。她提到時隔六年，重臨香港的Vinexpo Asia，三天的展覽便吸引了來自35個國家及地區的1,032個參展商參與；出席的買家及進口商人數超過14,000人，當中75%自內地、澳門、台灣及本地，足證香港在亞洲區內展覽活動舉足輕重的地位。

Vinexpo Asia每兩年一度，剛圓滿結束，梅李玉霞指它重臨香港，相信是次展覽將大大增強香港作為亞洲以至國際葡萄酒及烈酒交易平台的地位。展覽落實貫徹可持續發展理念的舉措，會展管理公司為展覽提供玻璃酒杯收集、清洗及派發服務，以及恊助主辦機構回收了共16,445公斤玻璃樽及4,000個酒塞。

Vinexpo Asia的主辦機構Vinexposium首席執行官Rodolphe Lameyse表示，參展商和買家對是次展覽都讚譽有加，期待於2026年於會展中心再次舉辦更好、更盛大的Vinexpo Asia。

Vinexpo Asia吸引了14,203名來自世界各地的買家及進口商。(會展提供圖片)

梅李玉霞表示，對香港會議及展覽業的前景充滿信心，今年下半年，四項全新的展覽和會議已落實在會展中心舉行，分別是香港秋季旅遊博覽會2024 、ReThink Lifestyle 2024、第五屆全球華人腎臟病學術大會暨香港腎科學會周年學術會議2024，以及美容醫學及手術高峰會暨展覽會；至於常設的國際展覽亦繼續紮根香港，包括6月香港珠寶首飾展覽、9月香港珠寶首飾展覽會、香港秋季電子產品展及亞太區美容展等。