今日必看8分鐘｜葵翠邨火警多隻寵物被困｜ 直擊羅湖商業城翻生

元朗白沙山路回收場二級火 消防救熄濃煙密佈

今日（15日）是佛誕亦是一年一度長洲太平清醮，太平清醮兩大重頭戲「飄色會景巡遊」今日（16日）下午1時許，元朗白沙山路一個回收場發生二級火警，冒出大量濃煙。消防接報趕抵，出動2煙帽隊及2條喉射水撲救，初步疏散約20人，下午2時02分將火救熄。現場可見，回收場一帶仍然佈滿濃煙。消防處表示，元朗白沙山路一個回收場今日（5月16日）下午1時04分發生火警，消防處正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

葵翠邨火警多隻寵物被困 一狗兩貓一貂鼠三雀亡 僅三隻貓狗生還

葵涌發生火警。凌晨零時許，當局接獲多個報案指，葵翠邨碧翠樓一單位冒煙起火，其中一個報案人為單位住戶，據報單位內有4頭貓、2頭狗、3隻雀及1隻貂鼠；同時亦接獲另一單位住戶報案，指自己被困。消防接報趕至現場，協助約200多名居民疏散到地面；煙帽隊則開喉灌救，另一隊人員則架起旋轉台鋼梯車上的鋼梯，協助營救。火警中沒有人受傷。

羅湖商業城翻生 美食城5.1突開幕變蓮塘2.0 燒雞店港客佔80%

在全面通關後港人深入深圳新區域的大商場，曾盛極一時的羅湖商業城則被遺忘，正面臨變成「遺址」之際，原來靜悄悄翻生，一樓長途汽車站翻新成美食廣場並於本月1日開幕，從此港人北上離開羅湖口岸不再「冇啖好食」，同場也有多間眼鏡店及手信店進駐。

消委會｜測25款驅蚊劑驅蚊效能 趣樂表現最遜色或有成份「吸蚊」

迎來雨季，蚊蟲容易滋生。消委會測試25款市面有售的驅蚊劑，發現其中一款名為趣樂的品牌，在驅埃及伊蚊效能測試中的第1個時點、即塗上樣本後30分鐘，開始測試的首60秒內，已有平均102隻蚊降落在測試員的前臂皮膚，表現最為遜色。消委會也指，趣樂的驅蚊劑可能含有某些成分，或對蚊有吸引力，以致塗上樣本後1小時、2小時、及4小時，首60秒內致倦庫蚊降落測試員的前臂的平均數均較對照試驗高。

消委會．冷氣機｜樂聲牌1匹機最慳電 豐澤牌製冷量較聲稱低4.9%

即將踏入夏日，「冷氣」需求急升。新一期消委會《選擇》月刊測試14款1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機，5款製冷量較稱低，其中美的、東芝及豐澤牌相差較大，分別低4%、3.6%及4.9%。在能源效率上，表現最佳是樂聲牌，其製冷季節性表現系數（CSPF）達到5.092，較效能最低約克冷氣全年省電23.4%。

極端天氣︱政府批追風逐浪族罔顧人命 不聽勸或可罰$2000囚14天

政府今日（16日）公布多項應對極端天氣措施，政務司司長陳國基及保安局副局長卓孝業於記者會上多次批評「追風族」行為，會加強宣傳勸籲市民勿在颱風或惡劣天氣下追風逐浪，對屢勸不改的「追風族」會果斷執法，可按康文署相關條例，被罰款2,000元及監禁14天。卓孝業表示，過去3年救援人員出動過35次山嶺或水面救援，全在惡劣天氣下，強調拯救人員會義無反顧救援，「但請你唔好擺我哋喺危險位置度。」

長洲搶包山｜消防員葉建文成包山王 龔子珊再當包山后 有人被DQ

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周四（16日）凌晨0時舉行，有9男3女爭奪包山王及包山后殊榮，數百人在周三（15日）晚上入場等候直擊比賽，當中排頭位的市民周三凌晨0時半已到，他稱冀感受比賽熱鬧氣氛，會場可容納1,000人觀看。緊張的3分鐘比賽迅速完結，至少一名選手未能及時落地，而被取消資格（DQ）。

太平清醮｜值理會派平安包 婆婆延續亡夫傳統 特意入長洲保平安

長洲太平清醮昨日（15日）上演飄巡遊及搶包山比賽，長洲太平清醮值理會今早（16日）按傳統在太平清醮翌日派發平安包。早上八時半已有逾百名市民在北帝廟對開的運動場外排隊等候。有居住市區的婆婆延續亡夫家族傳統，昨晚在長洲過夜，一朝早長洲拿取平安包，「延續落去保平安。」亦有婆婆清晨坐船入長洲等拎平安包，惟她批評今年安排不周，要在太陽下曝曬，打趣說 「未攞到個包都瓜得。」