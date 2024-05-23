今日必看8分鐘｜鞋舖老闆擸牌制服斬人疑兇｜抗癌鬥士楊嘉驃離世

沙田水泉澳廣場男子闖快餐店斬人遭途人制服 4人受傷有孕婦受驚

沙田水泉澳廣場大快活今晚（22日）發生傷人案。一名疑有思覺失調紀錄的男子，手持利刀闖進店內斬傷收銀女職員後逃去，多名市民手持各種「架生」如餐車、鐵梯、「小心地滑」牌追截，最終成功將其制服及交由警方處理。有目擊者指，事發時多人逃出餐廳並驚呼「斬人」，店舖紛紛落閘防備。事件中，除了收銀女職員受傷外，協助制服疑兇的大快活經理及男食客同告受傷，懷孕的女職員受驚不適；而施襲男被捕後亦因受傷送院。

水泉澳斬人案｜鞋舖老闆擸小心地滑牌制服疑兇：傷及其他人仲大劑

沙田水泉澳廣場昨晚（22日）發生斬人案。一名疑有思覺失調紀錄的43歲姓林男子手持利刀闖入快餐店內斬傷女職員，多名途人見狀合力制服男子，事件引起廣泛關注。有網民稱讚幾名熱心市民挺身而出合力制止持刀男，才避免更多傷亡。《香港01》接觸到手持「小心地滑」鋁牌制服疑兇的鞋舖老闆呂先生，他講述事發經過，並指案發時正值晚飯時間，商場內有不少一家大細，他坦言當時「無得驚」，如不及時制止疑兇，恐怕會發生類似荷里活廣場的慘劇，「點都要幫，再傷及其他人仲大劑」。

藍田啟田街市菜檔2職員遇襲 19歲赤腳男被撳地制服涉傷人被捕

藍田發生傷人血案，今日（23日）下午1時21分，一名男子於啟田商場街市一個菜檔，從後襲擊一名48歲梁姓男職員，疑被玻璃割傷耳朵及後腦，男子逞兇後逃去。梁男隨即與另一名陳姓25歲男同事，以及其他途人追截，最終在啟田道50號對開街頭將施襲男子制服，混亂間陳男的肩膀脫骹。警方接報到場，拘捕19歲方姓施襲男子涉嫌傷人及管有攻擊性武器被捕，並在其身上檢走一把鎅刀。

旺角山東街私家車剷行人路撼銀行門口 撞低途人釀六人傷

旺角發生車禍。凌晨零時30分左右，一輛私家車沿彌敦道南行，途至山東街交界時突然失控，剷上左邊行人路，撞向恆生銀行門口的樓梯，其間有兩名途人被撞倒。多輛救護車接報到場，現場有6人受傷，當中包括2名男途人、私家車上男司機、以及3名女乘客。傷者均清醒，由救護員處理傷勢後，再送院治理。警方正調查車禍起因。據了解，有人報稱當時有一輛的士，突然切線轉入山東街，私家車閃避時導致意外，兩車沒有碰撞，相關的士則已離開現場。警員為涉事司機進行酒精測試，證實沒有飲酒。現場所見，車內留下一隻乳豬及一盒蛋糕，事後有傷者的朋友到場取走。初步得悉，男司機姓李（25歲）感到頭暈，3名女乘客由22至23歲，分別手、腳及背部受傷；2名男途人則24歲及27歲，手腳及胸口受傷。所有傷者分由3輛救護車，送往廣華醫院治理。

海關粉嶺搗破3個私煙儲存倉 檢獲近$2700萬私煙 5人被捕

海關稅收罪案調查科前日（21日）和昨日（22日）在粉嶺一帶進行反私煙行動，成功搗破3個私煙儲存倉庫，總共檢獲近600萬支懷疑私煙，市值近2,700萬元，應課稅值1,900萬元，拘捕5人。

Matthew Trickett任蔡若蓮1月訪英活動保安 與經貿辦袁松彪同框

涉香港駐倫敦經貿辦職員的英國《國安法》案件，其中一名被告、退役英軍Matthew Trickett周日（19日）被發現陳屍於公園，死因未明。Matthew Trickett報稱任職保安顧問。網上圖片顯示，教育局局長蔡若蓮今年1月訪英出席活動時，Matthew Trickett及同案被告、駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪曾在部份場合同場出現，當中Trickett 看似擔任現場保安。

抗癌鬥士楊嘉驃親友陪伴下復活節前離世 生前曾捐$80萬助抗癌童

抗癌鬥士、28歲末期癌症患者，港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）的家人在社交平台公布，Gabriel於三月下旬復活節前在家人陪伴下離世，家人已為他舉行簡單告別禮。貼文以Gabriel創作的歌曲歌詞作結：「就算我化作灰塵，漂向天上嘅雲，唔會忘記我嘅根，永遠守護我最親。」去年，仍病榻在床的Gabriel曾向香港兒童癌病基金捐出80萬元，幫助患癌病童，引起社會關注，他的愛隊英超球隊愛華頓球星也曾拍片感謝善舉。

睇牙之苦｜揭富庶之都藏城寨之境 無牌牙醫有市 街坊：平又方便

九龍城寨的牙醫街不少人仍有印象，或許是親身經歷，或許是電影與資料，當年香港牙醫不足，生活水平低，導致內地和東南亞畢業的無牌牙醫就滿足市民牙科需求。時至今日，牙醫增加，香港富貴了，但無牌牙醫仍存在社區不同角落，成為基層市民北上、排牙科街症外，另一個解「睇牙之苦」途徑。

賴清德就職第4天 解放軍開展包圍台灣軍演 海陸空火箭軍全出動

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

影片瘋傳｜司機質疑浙江交警暴力執法 遭對方鎖喉反問「暴不暴」

近日，一段浙江交警鎖喉男子暴力執法的影片引發廣泛關注。在影片中，男子稱警察暴力執法，隨即被一位交警鎖喉並連聲質問：「警察暴力執法是吧？」「還暴不暴？暴不暴？」