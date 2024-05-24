01倫敦直擊・經貿辦案｜袁松彪衞志良出庭　10月再訊明年2月開審

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，倫敦時間5月24日早上10點15分（香港時間下午5點15分），在英國中央刑事法院聆訊。兩名被告分別為香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，機場特警WAI Chi Leung Peter（音譯：衞志良），第三名被告英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett，5月19日被發現伏屍公園，死因不明，警方正調查原因。

案件排期明年2月10日開審，預計審訊五星期。下次聆訊將在10月25日。由於Trickett已經身亡，對他的訴訟將會終止。



記者：勞顯亮（香港） 特約記者：Yan（倫敦）報道



2024年5月24日，香港駐倫敦經貿辦涉英國國安法案件在倫敦中央刑事法院再訊，被告WAI Chi Leung Peter（音譯：衞志良）出庭。（香港01特約記者Yan攝）

當地時間9點43分（香港時間下午4點43分），被告衞志良步入法庭，他無戴口罩，法庭外大批記者。

大約半小時後正式開庭，袁松彪、衞志良向法官讀出姓名。法官指許多記者透過網上聽審，特別提醒不能錄音錄影和截圖。

由於被告Matthew Trickett在5月19日死亡，對他的起訴不會繼續。

今日聆訊主要是確認審訊日期，10月25日將會在中央刑事法院再訊，案件將在明年2月10日，在京士頓皇家法院（Kingston Crown Court）正式開審，預計審訊五星期。 該法院為英國的刑事法院。

2024年5月24日，香港駐倫敦經貿辦涉英國國安法案件再聆訊，駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴、助理處長胡文匡到庭旁聽。（香港01特約記者Yan攝）

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

▼Matthew Trickett伏屍公園▼

