今日必看8分鐘｜城巴撞箭嘴車釀9傷｜私家車圖闖路障警持警棍攔車

北大嶼山公路城巴撞箭嘴車 半邊車身被削開釀9傷 乘客被撞崩牙

北大嶼山公路發生車禍。昨晚（25日）11時許，城巴一輛路線A22的機場巴士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，途經近迎東邨對開時，當時一輛箭嘴車停在上址慢線路肩進行道路工程，巴士撞向箭嘴車車尾，箭嘴車繼而被推前約20米，車長和5男2女巴士乘客共8人均受輕傷，清醒送院治理，消防到場救人，警方在場調查車禍，事後有巴士女乘客抵達機場報稱受傷，自行報警送院。據了解，有人報稱駛至上址時才留意到箭嘴車，收掣不及猛撞箭嘴車。

有片｜屯門公路私家車圖闖路障 交警持警棍攔車大喝：唔好走！

今（26日）凌晨時份，警方在屯門公路往屯門方向佈下路障，打擊醉駕等違例事項。一輛白色私家車期間被警員截停，倒車離去，遭多名手持伸縮警棍的警員包圍截停，大喝：「唔好走啊」。其後有網民表示該名司機最後疑黑布蒙頭，被警方戴上手扣拘捕。

旺角2死車禍｜電單車撼的士 22歲司機、24歲乘客飛跌行人路俱亡

旺角發生奪命車禍。今日（26日）凌晨2時許，一輛的士沿彌敦道往長沙灣方向行駛，電單車則沿亞皆老街行駛，其間懷疑有人衝燈，兩車在彌敦道和亞皆老街十字路口發生相撞，電單車飛前約20米，22歲的男鐵騎士及車上24歲的女乘客更飛出車外，身多處嚴重受傷，其間懷疑有人撞甩其中一組交通燈，兩人繼而昏迷倒在附近銀行門口和旁邊行人路。

尖沙咀客貨車剷安全島 輔警女沙展推開兩遊客 自己遭撞跌腳傷

全球首場多啦A夢無人機匯演周六（25日）晚於維港上空上映，兩岸人頭湧湧，但匯演開始前，尖沙咀梳士巴利道發生驚險車禍，一輛客貨車剷向路中安全島，掃毁欄杆及交通燈柱，當時安全島等候過路途人眾多，最終釀成8人受傷，當中包括一名女輔警，幸眾人僅輕傷。據了解，該名受傷輔警女沙展姓林，服務警隊16年，事發時她正在安全島進行人群管理工作，客貨車駛至時，正好有一群遊客在安全島等候橫過馬路。該女沙展見客貨車衝至，即時把兩名身後的遊客推開，避免他們被客貨車直接撞倒而受嚴重受傷。女沙展則走避不及，被客貨車撞跌，腳部受輕傷。據悉她已出院。

將軍澳寶馬撼平治 男司機涉無牌駕駛及藏毒 女伴同被捕

將軍澳發生交通意外。今日（26日）上午9時許，一輛寶馬與平治私家車在將軍澳寶康路與運亨路交界相撞。平治車身凹陷，安全氣袋彈出；至於寶馬則車頭損毀。現場消息指，撞車後，27歲殷姓寶馬男司機落車企圖逃走，在約100米外花槽被機動部隊人員及一名熱心市民制服拘捕，他其後盤腿坐在路𡒊位置，雙手被警員戴上手銬。搜索犬到場，警方在花槽檢獲一袋相信是殷男遺棄的毒品，亦於馬女手中找到少量懷疑毒品，她同樣被捕。

中環男子揮菜刀斬妻 妻子遭斬斷手指 幼女護母捱斬受傷

中環發生斬人案。事發於今日（26日）凌晨4時許，一名58歲內地男子，在卑利街72號一個單位內，懷疑因感情問題與53歲妻子爭執，其間他以一把長約30厘米的菜刀襲擊妻子，12歲幼女護母心切，制止父親期間受傷，14歲長女則報警求助。據悉，兩母女中刀浴血，負傷走到卑利街62號街頭，及後救護員到場為兩人包紥，兩母女幸同樣清醒被送往瑪麗醫院接受治理。

垃圾徵費｜據悉政府擬無限期押後徵費 考慮免費派指定袋宣傳教育

原定8月1日實施的垃圾徵費何去何從，政府明天（26日）將向立法會環境事務委員會交代。多個消息來源透露，政府計劃不會如期推行垃圾徵費，亦不會設具體實施日期，有知情人士說預料今屆政府任內也不會實施垃圾徵費。不過，早已製作好的大批指定垃圾袋，當局會考慮向公屋戶免費派發半年，或向學校派發作宣傳教育。

多啦A夢展覽｜上映日本特製動畫胖虎紅館開演唱會 有幻彩詠香江

【香港01專訪】相隔12年再次在港舉辦的《多啦A夢》（舊譯《叮噹》）展覽今年7月13日開幕，其中一個焦點是由專責製作《多啦A夢》動畫的日本「Shin-Ei Animation」（Shin-Ei動畫株式會社），以香港為背景而特製一齣8分鐘原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，將會在展覽期間供觀看，動畫中將呈現幻彩詠香江、紅磡香港體育館等景色。有份參與製作的日本動畫製作人表示，影片中呈現幾個香港地方，在製作上特別下了工夫，確保能忠實地呈現香港景色，「 讓實際住在香港的人看到時，不會感覺到怪怪的，或者感到好像不太一樣。」

顏國樑不敵病魔終年71歲 曾患鱗狀細胞癌奮力抗癌

顏國樑早年因《香港81》中飾演「陳積」而為人熟悉，離開幕前多年，上年初復出並表示自己患罕見的鱗狀癌，不過今日傳來噩耗，顏國樑最終不敵病魔逝世，終年71歲。