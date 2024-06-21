瑞銀前高層轉走內地夫婦1.3億人民幣　以維持奢華生活　判囚10年

瑞銀前聯席董事，涉藉詞為一對內地夫婦客戶滙款來港，把夫婦逾1.3億元人民幣轉走，夫婦後來發現錢未滙到指定戶口報報警。警方經調查後，發現聯席董事持有多個英國和內地物業，包括在英一棟有27單位的樓宇，另有6部包括林寶堅尼及保時捷等名車。他早前承認兩項洗黑錢罪，案件今（21日）在高等法院判刑。法官指，本案涉款龐大，被告從中得益以維持奢華生活，判他監禁10年。



法官又透露，被告曾因本案引伸的民事訴訟，涉藐視法庭而被判囚6個月。

被告孫健榮承認兩項涉及1.3億人民幣的洗黑錢罪，被判囚10年。

被告孫健榮，36歲，案發時為瑞銀的聯席董事，他承認兩項洗黑錢罪。

案件涉跨境及國際元素

辯方求情指，涉案丈夫隱瞞妻子，把涉款轉移。法官拒接納其說法，若被告說法屬實，該丈夫發現在瑞銀戶口的部份款項不翼而飛，不會找被告對質，被告亦不需訛稱涉款在另一戶口。法官續指，本案涉及的金額龐大，亦涉跨境和國際元素。被告從中得益，以維持奢華生活，就兩罪判他監禁10年。

于氏夫婦2016年想把款滙至香港

案情指，被告2014年起成為內地于氏夫婦的客戶顧問。于於2016年向被告表示，從內地滙款來港再兌換港元較為麻煩。為簡化程序，于同意將款項轉至被告的內地戶口，再滙款到香港，存入被告表姐的戶口，最終再轉入于氏夫婦在瑞銀的戶口。

被告曾向事主發出虛假銀行月結單

2016年11月至2018年2月，于進行37次轉帳，把合共1.32億元人民幣存入29個由被告指定的內地銀行戶口，被告曾傳送虛假的銀行月結單，以證明相等港元款項存入戶口。

被告離後于氏夫婦發現1.24億元不翼而飛

被告2018年離職，于氏夫婦核對瑞銀紀錄，發現1.24億港元不翼而飛。他們找被告對質，被告稱款項存入瑞銀另一戶口。惟瑞銀調查後確認沒有該戶口，遂報警。

被告曾在倫敦購入一棟冇7單位的樓宇

被告被捕後，警員在其住所發現3個英國和2個內地物業的轉讓文件，總值2900萬港元。警方其後再發現被告在倫敦購入一楝樓宇，共27個單位。此外，被告和其公司持有6輛法拉利、林寶堅尼、保時捷等名車。

案件編號：HCCC77/2021