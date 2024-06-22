今日必看8分鐘｜可疑車遇警查逆線逃走｜啟德站消防喉轆噴水

大角咀命案｜保安疑遭人用膠圍欄襲擊 街坊：唔可以發洩人哋身上

大角咀大同新邨大衛樓周二（18日）凌晨發生傷人案，一名33歲姓藍女子疑酒後在大廈地下與女友人爭執，其間襲擊一名85歲姓陳男保安員，令他頭部重創昏迷送院，延至昨日（21日）不治。

港鐵啟德站消防喉轆噴水如水舞間 波及月台 乘客涉水而行

社交平台流傳多段港鐵啟德站多處漏水的片段，拍攝到大堂位置一道標有「消防喉轆」、「消防龍頭」及「滅火筒」字眼的牆壁，不斷有水湧出，儘管職員以綠色沙包圍著涉事範圍，但積水仍蔓延至閘機附近一帶，乘客出入要涉水而行。站內亦發廣播提醒乘客小心地面濕滑。另外兩段影片可見，積水沿著樓梯流向月台，更見月台天花漏水，地下有大片積水，儼如「水舞間」，職員用橙色膠帶圍封，以免乘客走近。

女童求醫明愛同日亡證染流感 哥哥冀不要解剖妹妹 向死因庭上訴

衞生署衞生防護中心本周二（18日）公布，指正調查一宗八歲女童感染甲型流感死亡個案，死者本周日（16日）發病，本周一（17日）到明愛醫院求醫，同日不治。女童哥哥鄺先生今日（21日）向《香港01》表示，家人在新聞公報於周二（18日）發布後，才得悉妹妹感染甲型流感死亡，而明愛醫院未有就此通知家人及交代事件。

油麻地Benz馬路中自焚 司機無奈：準備「入廠」維修

油麻地有車輛起火。今（21日）晚約10時06分，一輛平治私家車沿加士居道駛至近彌敦道逸東酒店對開燈位時，車頭突然冒煙，隨即陷入火海；男司機及時逃生報警，幸無受傷。消防趕抵將火救熄，正調查起火原因。現場可見，平治車頭嚴重焚毀，「鬼面罩」甩脫，右側車頭燈脫落。

土瓜灣的士撞男途人 傷者滿臉鮮血送院治理 的哥被捕

土瓜灣發生車禍。今日（22日）凌晨零時許，一輛的士沿馬頭圍道中線往啟德方向行駛，駛至馬頭圍道和落山道交界時，撞傷一名正在過路的男途人，途人捱撞飛彈約5米，半清醒送院治理，警方正調查車禍，不排除有人衝燈肇禍。現場所見，的士車頭燈和擋風玻璃損毀，傷者上衣翻起，滿臉鮮血。

可疑車遇警查一度逆線逃走 玩轉上水元朗大嶼山 警車追截

今日（22日）下午1時10分，警方在上水雞嶺一帶截查一部本田藍色私家車及打算發告票，惟私家車不就範並逃走，其後循元朗大欖隧道方向逃逸。有網民上載車cam片段，可見涉事私家車曾於青朗公路往九龍方向、大欖隧道收費廣場前1公里，突然逆線駛回元朗方向。中線的貨車見狀急煞，地上遺下長長煞車胎痕，十分危險。警車亦隨即逆線追截私家車。有目擊者在網上留言稱：「藍車由八鄉駛入，一個大U turn，逆線入元朗……精彩到，我以為自己眼花」。

車Cam｜女子推BB車過路 驚見私家車衝燈及時停低 網民大呼恐怖

網上流傳一段車Cam影片，拍攝於昨日（21日）晚上7時許，片中可見一名女子推着一輛懷疑載有嬰兒的BB車，於屯門青山公路掃管笏段近黃金海岸的行人過路處橫過馬路，當時燈號為靜止的「綠公仔」，仍未閃動。

荔枝角道工廈化學品倉起火 危害物質處理車到場

有消防員不適長沙灣發生化學物品起火事故。今（21日）午4時26分，荔枝角道877號東方石油大廈地下一個儲存化學物品的貨倉，據報起火冒煙。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊救援，並派出洗消櫃及危險物質處理車；警方則封鎖荔枝角道往荔枝角及沙田方向的行車線。事件中，7名工人疏散；一名消防員處理期間感到不適，由同袍左右兩邊攙扶登上白車治理。

警反詐騙拘245人涉款$5.4億 七旬女商人被「調查」兩年失2.6億

警方新界北總區科技及財富罪案組聯同豁下4個警區，於6月6至18日展開「馭浪」行動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕245人，年齡介乎14至74歲，絕大部分為收取騙款的傀儡戶口持有人。警方是次共偵破179宗騙案，涉及騙款高達5.4億元。其中最大一宗案件，一名70歲女商人在約兩年內，被騙去2.58億港元。

逼後生仔讓關愛座不果 八旬翁怒斥「豬狗不如」被捕 咁判刑爽了

地鐵關愛座問題常惹關注，台灣1名八旬老翁於2020年乘搭台鐵時，要求坐在「博愛座（港稱：關愛座、優先座）」上的年輕男子換位被拒絕，竟惱羞成怒辱罵年輕男「你不是人」、「豬狗不如」等。年輕男事後深感不忿，報警控告老翁「公然侮辱」，老翁辯稱是「假設性語言」，但法官裁定老翁故意挑起爭端，且侮辱他人卻不認錯，判罰6,000新台幣（約1,532港元），得易服勞役6天。

太興枱面驚現巨鼠「獨霸2人枱」 網民︰轉咗滑鼠落單 公司回應

出去用膳最重要是環境衛生！香港網絡昨午（20日）起瘋傳圖片，拍到有太興分店的餐枱上出現1隻巨鼠，體型只比旁邊水壺小一點，現場疑有其他食客。照片在多個facebook群組上流傳，網民紛紛猜測事發的分店，笑言是「零舍唔同嘅下午茶、「等緊落單啫」、「而家轉咗用滑鼠落單」、「五星級大鼠」、「齋座雙計」，笑言老鼠獨自佔了2人座位，又指其狀態疑吃了杜鼠藥，「先會傻下傻下走出來」。