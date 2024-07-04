人類偏肺病毒｜北區醫院內科男病房增兩人陽性　感染群組增至6人

北區醫院早前公布內科男病房爆發人類偏肺病毒群組，4名男病人感染，1人因自身疾病離世。該醫院今日（4日）表示，再多兩名分別72歲及81歲病人感染，其中一人已出院，另一人正接受隔離，即群組增加至6人。



北區醫院人類偏肺病毒感染群組增至6人。（資料圖片）

北區醫院內科男病房爆發感染人類偏肺病毒群組，該院今日稱再有兩名病人出現呼吸道感染徵狀，院方已為病人進行所需測試，結果均對人類偏肺病毒呈陽性反應，其中72歲病人經臨床評估後已經出院，而81歲病人現正接受隔離治療，情況穩定。

該院指已根據既定指引加強感染控制措施，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生並加強病房和儀器清潔及消毒，亦會繼續緊密監察該病房病人的健康情況，個案已呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

該院一個內科男病房自6月20日起先後有4名病人出現呼吸道感染徵狀，院方已為有關病人進行所需測試，結果均對人類偏肺病毒呈陽性反應，當中一名病人因自身疾病已離世，其餘三名病人現正接受隔離治療，情況穩定。

北區醫院已將人類偏肺病毒個案呈報衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

據衞生防護中心網站指，人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，病毒2001年首次發現，全年皆可能發生，本港春末及夏季較常見，患者通常病徵輕微並會自行痊癒，主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促，亦可引致支氣管炎或肺炎。

人類偏肺病毒可通過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫、接觸患者的分泌物或觸摸受污染的表面或環境傳播，潛伏期一般為3至6天。