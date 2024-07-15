今日新聞8分鐘｜網傳輕鐵查票職員站滿月台｜東莞路陷幸無人傷亡

半山花園道貨車翻兩人被困 落山方向一度全封 巴士小巴受影響

半山發生車禍。周日（14日）晚上11時許，一輛密斗貨車據報沿花園道落山方向行駛，途至近麥當勞道時，突然失控撞向路邊鐵欄後翻側，車上司機及跟車工人一度被困。消防接報迅至現場，協助兩人離開車廂，救護員為兩人檢查，幸均僅受輕傷。

呈祥道貨車撼P牌私家車 往觀塘方向近盈暉臺部份行車線封閉

今日（14日）下午2時許，警方接報，葵涌和宜合道290號北葵涌賽馬會游泳池出現一條約1米長的黑色蛇，警方在場了解事件。據現場消息指，較早前，一條懷疑黑色水律蛇在0.9米深的淺水池「暢泳」，幸當時無泳客使用淺水池，職員見狀立即將蛇撈起處理，目前正等待食環署作進一步跟進。

消委會｜Ida Faddy、Deuxe等4髮製品檢生殖毒性物質恐影響性能力

管理三千煩惱絲殊不容易，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，便測試共50款頭髮造型用品。惟結果發現，Ida Faddy、SHHH、Deuxe共有4款樣本，被檢出歐盟禁用、會引致生殖毒性的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA）。該香料影響性功能和生育能力，同時對下一代造成發育系統的毒性。

保華建業再涉拖薪 路政署工程三判工上勞工處 追討$2000萬欠款

承建多項政府工務工程的保華建業，早前爆出拖欠房協項目地盤工人薪金。今日（15日）有負責港島路政署工程的外判工人指，遭保華建業拖欠6月份薪金，加上遣散費、代支材料費，共欠款約2000萬元。60至70名工人今日早上到勞工處求助，有人手持寫上「有汗出，冇糧出」的紙皮抗議。

仁濟女童縫針事故｜基因檢查排除隱疾 醫局CEO：醫院一定有責任

4歲女童心悅跌倒仁濟醫院急症室縫針突然心臟停頓，目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部病房留醫，情況危殆。醫管局事發後開記者會強調醫護有跟足指引，不排除病人有罕見病引起，但家屬質疑醫護將心悅頭部向下導致其窒息。醫管局今日（15日）再會見傳媒，行政總裁高拔陞多次就事件致歉，稱基因檢查陰性、暫未發現心悅有任何疾病引起今次事件，今早也與家屬會面。他指邀請了急症及兒科專家檢視不同照顧兒童指引，初步提三大建議，包括加強兒童病人及家屬溝通、加強監察病人臨床指標及適當臨床個案會考慮麻醉及鎮靜治療等

網傳輕鐵尾班車多名乘客被查票 職員站滿月台 網民︰場面幾誇張

港鐵最近嚴打逃票，繼本年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上近日亦流傳1條影片，一大班港鐵職員在輕鐵月台工作，正在和多名乘客核對資料，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，「一班人諗住唔畀錢，點知落車就有一堆職員等緊佢哋」。網民拍到類似一幕，「見證咗，成個月台都係」，其他人笑言「其實搭車要畀錢呢件事有咩咁委屈？」、「幾蚊都慳」。

首位港人泳渡難度最高北海峽 梁俊曦克服低溫14小時游畢40公里

35歲港人梁俊曦（Ryan）在香港時間周日（7月14日）凌晨，單獨完成泳渡北海峽（North Channel），該海峽在泳渡界被譽為「七大海峽挑戰」中難度最高。他在水溫只有攝氏12.7度下，以14小時5分鐘游畢40公里，獲愛爾蘭長途游泳協會（Irish Long Distance Swimming Association, ILDSA）認證，成為首位港人完成創舉。他鼓勵年輕人：｢只要堅持，一定做得到！｣

車cam直擊︱灣仔執法期間七人車突駛走 交通督導員捱撞倒地臀傷

灣仔有交通督導員被車撞傷。今（15日）午約2時48分，一名交通督導員於灣仔道39至49號、近灣仔街市對開執法期間，懷疑遭一輛私家車撞倒，該車事後駛離現場。該名交通督導員臀部受傷，清醒被送往律敦治醫院治理 。警方正調查事件。

私家車被外賣車手撞！女司機反被要求賠償 目擊者發車Cam片伸冤

這是宗冤案嗎？馬來西亞有外送車手疑未有注意路況，撞向前方橫經的私家車，車手與電單車一同倒地。有目擊者在社交媒體上載影片，見到女車手撞車後坐在路中央，而涉事私家車則停泊在旁邊。目擊者認為女車手向私家車司機索償$1,500令吉（約港幣$2,500，下同）不合理，所以公開電單車的車牌號碼，希望可以為私家車司機討回公道。有網民批評電單車行車過快，認為影片能證明車手犯錯。但有網民認為車手與私家車司機都需要負上責任，因為事發路段有指示要求駕駛者停車觀察再繼續前進。

深圳商場冷氣不足嚇退港人？實測兩間氣溫逾30度 港人：仍會去

炎炎夏日，港人趁着假期北上玩樂，不過近日有網民分享深圳十大「不夠冷氣」商場，令歎慣冷氣的港人卻步，北上人潮有所降溫。《香港01》記者上周六（13日）在中午時分相繼前往其中三個商場，實測室內室外氣溫。當中以福田區的星河COCO Park最熱，下午一度在室內錄得高達攝氏32度，與室外氣溫接近；港人最愛到的食店層，擺放了約10部冷氣機或風扇，有近門口食肆的知客，兩人各自拿着手提風扇吹。另一港人常去的皇庭廣場室內亦錄得達30度，偶有港人開着風扇仔行商場；位於羅湖區的金光華廣場則如香港商場般涼快。

東莞路面突大面積塌陷 幸無人傷亡 附近商戶：像地震一樣

據廣東電視台報道，今日（15日）上午，東莞莞城街道一車道路面發生塌陷，幸而無人傷亡。據當地通報，目前現場路段已進行臨時交通管制及疏導，正在進行圍蔽和緊急搶修等工作。