今日新聞8分鐘｜廣州街頭電動車自燃｜維港匯疑單位工程釀爆炸

方力申晤泳總 王敏超承諾設評分及升降機制 各級屬會數目不設限

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公，全城關注，方力申今午（17日）聯同新民黨立法會議員何敬康介，與泳總會長王敏超舉行三方會議，立法會體育界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛也會參與。泳總會長王敏超會後表示，因應公眾對泳總期望提升，故早前召開執委會會議優化制度，包括：採評分制決定屬會會籍，定期評核屬會在各主方表現等，建立可升可降機制

DSE放榜2024｜10狀元全曝光來自8名校 聖若瑟、婦女會首誕狀元

DSE2024中學文憑試今日（17日）放榜，今屆共誕10名狀元，即考獲6科5**和公民與社會發展科（簡稱公民科）達標的成績，分別為8男2女狀元分別來自8間傳統名校，其中喇沙書院、聖保羅男女中學各有兩名男狀元，另外拔萃男書院、英皇書院、英華女學校、培正中學、聖若瑟書院、香港中國婦女會中學各誕一名狀元。當中聖若瑟書院、香港中國婦女會中學是首次有文憑試狀元。

DSE｜王錦輝小學9歲神童數學M2奪5** 小一學微積分稱試卷太易

香港中學文憑試（HKDSE）今日（17日）放榜，除了一眾中學生收到成績表外，這位9歲的小學生亦取得奪目成績，成為全港年紀最細學生挑戰數學延伸部分二代數與微積分（M2）取得5**。

DSE放榜｜正生書院最後成績單 失手未失鬥志：冇嘢辛苦過入讀時

中學文憑試DSE今日（17日）放榜，大部份應屆日校考生返校領取成績單，但數名正生書院學生因學校停運，今早相約荃灣港鐵站領取正生「最後成績單」。家誠作為正生書院最後一屆應屆DSE學生，他對部份科目成績感到失望，但重拾心情後表示未來將會全職專注讀書，不怕「兜路行」，並望日後可投身消防員幫助更多人。另一書院學生鍾旭軒表示自己已盡力且滿意成績，望日後可投身社工，以自己的經歷來幫助其他曾誤入歧途的青年。

車cam直擊︱將軍澳道的士「跌咗嘢」 貨車收掣不及輾爆尼龍袋

將軍澳道發生驚險行車意外。網上瘋傳一段車cam影片，可見今（14日）午約4時，一輛的士沿將軍澳道駛往將軍澳方向，途至近藍田興田邨對開時，車尾突然跌出一個大紅白藍尼龍袋，惟的士繼續揚長而去；尾隨一輛密斗貨車雖立即收慢，但左邊兩個車輪仍先後將其輾過，尼龍袋登時爆開，內裡物品飛出。

廣州街頭電動車自燃 全車陷火海 品牌年內第3宗起火事故

7月16日，廣州市海珠區有電動車自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。車主梁先生表示，車輛行駛到南洲北路時，車頭蓋突然炸響，隨後車身冒出濃煙，他原本想到車尾廂取出滅火器滅火，但車身被濃煙包圍，他只能走到路邊打電話報警求助。

竹園邨貨車疑遭縱火焚毀 黑煙攻上半空 邨民：嚇到醒咗

黃大仙發生汽車起火事件。17日凌晨近3時，據報一輛停泊在竹園南邨街市對開的運菜貨車，突然起火冒煙。消防接報後趕至現場開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。消防正調查起火原因，初步懷疑起火原因有可疑，交予警方列作「縱火」案跟進。

維港匯疑單位工程釀爆炸 兩窗遭炸飛至對面屋苑 玻璃碎遍地

南昌維港匯今午（17日）懷疑發生爆炸。下午3時50分，警方接報荔盈街維港匯III期懷疑發生煤氣爆炸，兩隻窗遭炸飛墮地。救援人員接報趕至，事件中幸無人受傷。

農夫山泉｜江玉歡倡消委會檢討演繹方法 專家籲更公道方式去報告

消委會周一（15日）在新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水引發風波，其中農夫山泉周二（16日）向消委會發律師信，要求澄清及道歉。立法會議員江玉歡今日（17日）在電台節目表示，消委會須嚴謹處理事件，又指明白消委會出發點是好，惟產品測試手法及演繹有很大檢討空間。