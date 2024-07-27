今日新聞8分鐘｜秀茂坪道水浸女子遭沖走｜酒樓兩女職員衝突被捕

福特Mustang金鐘夏慤道失事 直撼風琴式石壆 司機蹤杳

今日（27日）早上8時17分，一輛黑色福特野馬（Ford Mustang）跑車，沿中區夏慤道往海底隧道方向行駛，至政府總部對開失事，直撞路中風琴式石壆。跑車車頭嚴重毀爛，但司機卻不見蹤影，現正聯絡車主了解。

牛頭角定安街「大王殿」冒煙起火 多人報案 消防員灌救

今日（27日）早上7時29分，位於牛頭角定安街60號、牛頭角道遊樂場樓梯位置的「大王殿」冒煙起火，警方接獲多人報案求助。消防員到場灌救，暫時未有受傷報告，起火原因仍有待調查。

北大嶼山公路4車相撞 混能的士被夾成「三文治」 3司機受傷

北大嶼山公路發生4車相撞車禍。今日（27日）凌晨5時許，1輛旅遊巴沿北大嶼山公路中線往九龍方向行駛，駛近行政大樓時，輕微撞到左線貨車，旅遊巴繼而切往右線，當時右線有1輛混能的士駛至及時收慢，但後方另1輛的士收掣不及撞向混能的士，混能的士被推前撞向旅遊巴，68歲鄺姓旅遊巴男司機、31歲孫姓混能的士男司機，以及66歲李姓男的士司機均受輕傷，清醒送院治理，警方正到場調查案件。

501S等粉嶺上水4條綠VAN線多收$0.3至$1逾兩月 運輸署責成退款

運輸署今日（27日）公布，富明有限公司營辦的新界綠色專線小巴路線，自5月19日起，向乘客收取高於運輸署批准的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等，共4條路線受影響，包括501A、501C、501K、501S。

黃雨︱秀茂坪道水浸路陷 聯合醫院地盤外女子遭急流沖走

天文台今早（27日）發出黃色暴雨警報，秀茂坪道近聯合醫院擴建地盤對開水浸，約10人被水圍困，爬上路邊石壆避水，另有兩名女途人跣倒受傷，有工人指其中一名女子被水沖走：「沖咗個人落去下面」，更形容似「瀡滑梯」。

沙田酒樓MMA︱兩女職員因開茶爆衝突 扯頭髮兼踢腳涉打架同被捕

《香港01》接獲讀者報料，指今日（27日）上午11時40分，沙田萬怡酒店1 樓星海薈有兩名職員打架。讀者講述事發經過，指當時一名女職員對另一名女職員出言不遜，惹怒對方，雙方因此爭執及大打出手，最終要報警求助。

麥當勞McGriddles首賣｜多區大排長龍 新蒲崗分店要等逾一小時

深受港人熱捧的McGriddles楓糖班戟漢堡，今日（27日）凌晨4時正式在香港麥當勞出售，各區麥當勞分店自凌晨起出現大批等候品嘗McGriddles的粉絲，至早上更愈來愈多人排隊，多間分店宣布要購買McGriddles，至少等候30至40分鐘。

麥當勞McGriddles｜荃灣致敬版小店人龍如昔 老闆樂見港人有得揀

大受港人歡迎的麥當勞McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列今日（27日）首次在港發售，全港多間麥當勞分店半日已售罄。早前推出「致敬版」熱香餅漢堡掀起熱潮的荃灣泰興餅店，人氣不減，在大雨下仍有數十人在排隊等候購買，老闆陳贊善笑言感到受寵若驚。他對於香港麥當勞推出McGriddles並不感到意外，並強調其製作的只是「致敬版」，亦喜見港人有多一個選擇「有得揀」。

MIRROR事故兩年Mo父獨家錄音：Mo復康馬拉松漫長 鬥志令父母感動

MIRROR演唱會墜屏事故發生兩年，在兩年前的7月28日事故中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在醫院留醫，繼續漫長的復康之路。Mo父李盛林牧師向《香港01》提供獨家錄音表達心情，形容阿Mo過去兩年的療程，一家人就像先後坐上過山車及長途機，中途或遇到起伏波動的氣流，感到心驚膽跳，但如今已腳踏實地，開始漫長的「復康馬拉松」。

颱風格美北上強降雨重心移 兩部門再預撥4.75億元救災

颱風「格美」過境福建，據「中國天氣網」消息，今明兩天（27日至28日），格美會北上，強降雨重心也逐漸北抬，其中江西、湖南、湖北以及黃淮、華北、東北等地部分地區有大暴雨，湖南等局地今天有特大暴雨，需防範次生災害的發生。根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防汛抗旱總指揮部今日8時針對湖南省啟動防汛四級應急響應。而隨著格美深入內陸，南方高溫進一步縮減。但明日以後，長江中下遊一帶的高溫又將增多。

200萬塊LEGO砌《清明上河圖》 超級狀元無難度：因模型沒對或錯

《清明上河圖》細緻描繪北宋時代汴京郊外春景、水景及街景，構圖精細，有機構計劃最少動用200萬顆LEGO顆粒 ，拼砌全球最大LEGO立體情景模型《清明上河圖》，模型長26米、闊1.78米，挑戰健力士世界紀錄。周五（26日）的中銀大廈地下大堂，先展出長4米的部份LEGO版《清明上河圖》立體情景模型，兩位應屆DSE超級狀元接力拼砌。聖若瑟書院廖俊翔表示，在模型中看到北宋時期的讀書人，而牆上亦掛了一幅寫著「中」的字帖，令他憶起考DSE前很有決心，很想考到好成績來證明自己。廖俊翔表示拼砌模型不比拿取5**困難，因模型是千變萬化的，且沒有對或錯。