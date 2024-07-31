今日新聞8分鐘｜50歲男盼好心人捐心｜椅背挨後掀內地女港男罵戰

休班警涉偷車油塘失事一度逃去 5個半月後被控無牌駕駛等15項罪

今年2月12日下午5時07分，一輛私家車在油麗邨對開油塘道與鯉魚門道交界失事，剷上安全島，掃毀約4.5米長鐵欄，司機逃去無蹤。事隔5個半月，警方今日（7月30日）表示，懷疑涉事車輛被人擅自取去，涉案司機其後被捕，他涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有第三者保險」、「無牌駕駛」及「意外後沒有報案」被捕。

龍翔道的士和私家車相撞 3人受傷一度被困 現場出現車龍

本周二（30日）晚上10時許，一輛的士和另一輛私家車沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛近龍翔道遊樂場時相撞，的士男司機和一男一女乘客一度被困，消防接報到場救人，3名傷者頭部受傷，清醒送院治理，警方正調查車禍原因。

佐敦男子遭刀插大腿撩傷口 警拘外籍女友

今日（31日）上午9時28分，一名男子報案，指在佐敦一單位內遭女朋友用刀襲擊鎅傷大腿。警方到場將傷者送院，經調查後拘捕一名涉案女子。

4老婦墮「猜猜我是誰」騙案失$33萬 2少年騙徒受招攬收騙款被捕

昨日（30日）警方破獲4宗在本年5月至7月期間發生的「猜猜我是誰」電話騙案，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕2名分別16歲及18歲少年。4名受害人皆為退休家庭主婦，年齡介乎73至84歲。騙徒冒認受害人兒孫，訛稱被捕需要保釋金，受害人情急之下付款，4宗騙案損失金額共33萬，其中最大宗涉案金額達20萬元。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

大角咀奪命車禍．天眼曝光｜七旬婦疑遭貨車撞倒 再遭客貨車輾過

大角咀一名73歲姓蘇老婦今早（31日）在晏架街與棕樹街交界過路時，先被一輛中型貨車撞倒，再被客貨車輾過，最終捲車底當場死亡。惟中型貨車不顧而去，客貨車45歲姓盧男司機則涉危險駕駛導致他人死亡被捕。警方經追查後，在八鄉馬鞍崗尋獲涉事中型貨車及拘捕46歲姓林司機。而網上流傳一段閉路電視錄影，拍攝到事發一刻的畫面。

西隧口私家車切線撞貨車 原地打轉飄移逃逸 網民﹕碰碰車

網上有車Cam流傳，今日（31日）下午1時許，一輛中型貨車駛出西區海底隧道香港出口後，往上環方向的左線行駛，駛至一個左彎時，一輛黑色私家車突然切線，撞到中貨右邊車身，其後私家車更「飄移」原地打轉，車頭一度朝向中型貨車。私家車司機其後若無其事，扭軚驅車徐徐離開現場。片段拍攝得到私家車司機容貌及該車車牌。

的士車隊｜01記者率先開箱6座位豪華的士 每程擬加價$40至$60

5支的士車隊出爐，「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的「星群的士」突圍而出中標，擬斥資逾3億元購買6座位豪華的士。《香港01》記者潘耀昇率先試坐，的士採用國產上汽大通的Maxus Mifa 7電動車，配備Wi-Fi、USB充電及各種電子支付方式，又設偵測車速、車距等裝置監察駕駛表現，乘客亦可為服務評分，司機表現好會有獎金，表現差會被扣分，甚至解約。

求心｜50歲男親自錄音盼好心人給協助：可行返出嚟基本生活已開心

50歲男病人陳偉豪上月起心臟衰竭情況持續嚴重，現時在瑪麗醫院留醫情況危殆，急須換心。陳偉豪透過院方發放錄音，期望可以有好心人給予協助：「就算結果係點樣都係我嘅命運，我唔敢有咩期望或者奢望，總之真係可以行得返出嚟嘅，基本生活，可以洗頭沖涼我已經好開心。」

網傳港航乘客打架潑水 疑內地女椅背挨後惹不滿 怒罵後座港男

社交平台「抖音」流傳一段影片，事發為香港航空一班由三亞前往香港的航班上，聲稱有兩名乘客發生打鬥。影片指出，事件於昨日（30日）發生，當時一名身穿白衣、戴眼鏡的香港男子，與一名內地女子因瑣事口角，其後有人動武，對方亦潑水反擊，最終驚動機長報警處理，兩人其後被香港警方帶走。