中大換校徽風波｜查逸超下令「校方聲明」下架　校董會決議屬權威

中大更換校徽風波未了，校方上月30日曾發布題為「中大澄清失實傳聞」新聞稿（聲明），反駁校董會前一日批評校長段崇智等管理層在更換校徽過程中誤判，但聲明一日後下架。

消息稱，校董會主席查逸超最新在以其為署名的內部信函提到，該聲明是他下令下架，並指校董會是中大最高行政和管治單位，校董會就換校徽事件決議是最終和權威（final and authoritative），校董會正檢視事件，大學任何人員均不應發表任何聲稱代表大學立場的言論。就相關消息及校方聲明下架原因，中大今日（8日）再回應：「不予置評。」



消息稱，校董會主席查逸超最新在以其為署名的內部信函提到，校方上月30日曾發布題為「中大澄清失實傳聞」新聞稿（聲明）是他下令下架。(資料圖片/蘇煒然攝）

中大校董會上周一（7月29日）傍晚開會後見傳媒交代中大換校徽事件調查報告，查逸超說校董會通過4項決議，包括對大學管理層在更改校徽項目過程中出現誤判，尤其決定繞過大學校董會及未有與持份者充分諮詢表示失望，又說知悉段崇智已表示會為事件負上整體責任。

翌日，段崇智透過校方發布題為「中大澄清失實傳聞」新聞稿（聲明），指在新校徽正式推出前，已於2022年9月22日獲時任校董會執行委員會通過，又指自己與校方行政人員在獨立顧問公司調查期間，全力配合調查等，指大學撤回更新校徽後，所有未經動用的剩餘預算全數退回大學中央基金。不過，有關聲明一日後下架。

查逸超內部信函提到校董會立場是「最終和權威」

對於聲明一日後下架，中大當時回應稱沒有補充，而早前有消息指是查逸超下令下架。最新消息指，查逸超在內部信函提到，下架決定是由他親自作出，並指校董會正檢視事件，校董會決議的立場是「最終和權威（final and authoritative）」的，大學人員不應發表任何聲稱代表大學立場的言論。

警告若有人圖干預校董會檢視相關項目不排除採取紀律行動

查逸超在信中又指，校董會將檢視相關項目的開支，警告若有人試圖干預或阻礙，不排除採取紀律行動。就相關消息及校方聲明下架原因，中大今日再回應：「不予置評。」

中大前年發生更換校徽風波。（香港01製圖）