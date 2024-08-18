今日新聞8分鐘｜石籬二邨住戶後樓梯燒衣｜遊客抱仔踩兵馬俑坑道

香港仔婦人菜檔對開被大廈石屎擊中 頭傷送院治理

今日（18日）上午10時許，香港仔香港仔大道94號地下一間菜檔對出位置，一名60餘歲女子遭石屎擊中，頭部受傷，幸其神智清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。事發後，屋宇署派員到場調查，發現大廈天花板有60厘米乘以60厘米的石屎剝落，繼而擊中女事主，現正繼續調查事件。

葵涌貨櫃碼頭空地車聚惹懷疑 警揭8車非法改裝拖走檢驗

今日（18日）凌晨1時許，警方接報指，葵涌貨櫃碼頭南路一帶懷疑發生危駕駛，警員接報到場，在3號和4間貨櫃碼頭之間的一處橋底空地發現多輛車輛，懷疑發燒友進行車聚，經檢查後初步相信7輛電單車及一輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，於是拖車進行進一步檢驗，事件中無人被捕。

深水埗歹徒撬開雜貨店捲閘刑毀 街坊通知負責人報警 警接手調查

今日（18日）凌晨1時許，有街坊見到有歹徒趁深水埗基隆街316號地下一間雜貨店關門時，撬開捲閘和破壞鎖膽及地台鐵板，於是通知負責人溫先生報警，負責人和警員先後到場，歹徒已經逃去無蹤，經點算後相信沒有損失，警方正在場調查，包括翻查店內閉路電視，初步相信不涉及爆竊，列作「刑事毀壞」跟進。

沙田瀝源街市魚檔遭爆竊失逾$5000 警追緝賊人

今日（18日）上午9時許，警方接報沙田瀝源街市一間魚檔遭人爆竊，損失5900元現金。老闆張生表示，昨日（17日）晚上7時左右關門收工，離開前拉上半閘，詎料今早清晨5時許開舖，卻發現冰櫃內的5900元貨款不翼而飛，於是報警求助。

富利來商場大維修後變回死場 吉舖放紙紮公仔 前租戶：個場冇救

有「死場」之稱的炮台山富利來商場，4年前曾經由當時的熱心租戶推動「活化富利來」計劃，引入十多間文創小店進駐，一度將這片死寂之地，翻生成文青聚腳地而為人熟知。惟商場去年經歷大維修後，門面雖較以往光鮮，曾吸引人流的一眾小店已撤走，場內又重回昔日冷清景況。

施政報告｜前區佬倡林村河發展如「塞納河」 李家超︰港人多好橋

行政長官李家超今天（18日）出席施政報告首埸地區諮詢會，受邀出席的地區代表逾百人，不少人關注旅遊發展。其中，大埔前區議員邱榮光提議善用大埔林村河作為景點，更類比為巴黎奧運舉行開幕禮的塞納河，「林村河都完全可以做到類似嘅功效。」亦有人建議組織義務旅遊大使，為遊客打卡，「Selfie（自拍）其實好難，唔係個個都叻」，當旅客將相片發布到社交媒體便達宣傳香港之效果。

新田公路紅的撞綠的 36歲司機涉醉駕及不小心駕駛被捕

新田公路發生車禍。今日（18日）凌晨3時許，兩輛的士沿新田公路往元朗方向行駛，途經近錦綉花園對開時，36歲賴姓男司機駕駛紅色的士，懷疑失控撞向68歲洪姓男司機駕駛的綠色的士。警員到場發現賴姓男司機身上有酒氣，經初步調查，他涉嫌酒後駕駛及不小心駕駛被捕，現正被扣留調查。

石籬二邨石華樓住戶後樓梯燒衣冒火光 嚇煞街坊：太誇張啦！

農曆七月華人傳統相信鬼門關開，不少市民會「燒街衣」超渡孤魂。今（18日）早8時許，石籬二邨街坊遙望石華樓，發現高層後樓梯火花熊熊，直呼：「好大火，太誇張啦！」雖然石華樓地下設有化寶爐，但不少街坊不聽勸喻，在後樓梯燒衣。

遊客抱仔踩兵馬俑坑道惹議 官方稱情況緊急：人太多不得已為之

8月17日，網傳在陜西西安的秦始皇陵兵馬俑景區，有女遊客手抱孩子跨過護欄，走在兵馬俑坑的坑道邊。相關影片引起網民熱議，有人直指要拉入黑名單，終身禁入景區。官方回應稱，涉事女遊客的孩子發燒抽搐，當時景區旅客太多，她出不去才不得已為之。

166元鴨麵疑吃出「爆汁老鼠」？事主稱黑汁臭如下水道 官方回應

近日，江蘇一名網民爆料，指自己在蘇州一間麵店花166元（人民幣．下同）吃了一碗老鴨面，結果吃出了奇臭無比的一大坨東西，且伴有黑色的汁水。評論區網民紛紛認為異物疑似是腐爛老鼠。周四（15日），姑蘇區市場監督管理局發布情況通報，指未檢出鼠源性等其它動物源性成分。