今日新聞8分鐘｜觀塘避風塘遊艇爆炸｜4港青被揭泰國運毒面臨死刑

西貢公路迴旋處田螺車翻側 現場交通擠塞

西貢發生交通意外。今日（19日）上午10時26分，一輛田螺車在西貢公路近南邊圍路的迴旋處，懷疑失事翻側，更疑漏油，工人用木糠將油跡覆蓋。雜物及碎片散落一地，幸意外中無人受傷。消防接報後到場戒備，警方正調查意外原因及經過。

油麻地七旬老翁捱的士撞 送院時昏迷 69歲司機涉危駕被捕

油麻地發生車禍。周日（18日）晚上11時半左右，據報一名年約70餘歲老翁，於彌敦道與加士居道交界，被一輛的士撞及。老翁送院時昏迷。警方以涉嫌危險駕駛，將69歲的士司機拘捕。

販毒｜4港青曼谷機場被揭擬偷運14公斤海洛英回港 面臨判處死刑

泰國傳媒報道，曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）上周五（16日）拘捕四名香港青年，從他們的行李篋內零食盒，搜獲重達14公斤的毒品海洛英（Heroin，又譯作海洛因），原準備運返香港。這為近兩個月內第二宗同類個案，根據泰國法例，販運海洛英可被判死刑。

觀塘apm九巴誤闖高度限制車路 撞毀假天花 網民：歷史重演

今日（19日）上午7時許，觀塘觀塘道418號apm地下巴士站一輛九巴懷疑行錯路，誤闖有高度限制的車路，並撞向假天花。現場圖片可見，涉事九巴為74X線，來往大埔中心及觀塘碼頭，該九巴撞毀指示路牌及假天花，部份天花垂落在九巴車頭，有人見狀於是報案。事件中無人受傷。

屯門私家車剷逾百米輕鐵路軌 擱安定站月台前 司機蹤杳疑涉偷車

屯門發生私家車剷入輕鐵路軌事件。周一（19日）凌晨1時半左右，警方接獲輕鐵職員報案，指發現一輛私家車，停在安定站一個月台對開路軌上。翻查天眼後，得悉有1男1女棄車逃離現場。大約凌晨4時，輕鐵人員利用軌路兩用工程車，將涉事私家車拖走。據了解，警方刑事調查隊人員調查後，懷疑事件涉及偷車，正追查在逃司機及乘客下落，暫未有人被捕。

全紅嬋央視受訪：兩屆金牌都自己拿不是很開心 陳芋汐也很辛苦

中國跳水奧運冠軍全紅嬋及陳芋汐近日在央視《面對面》節目中接受採訪，談及在巴黎奧運女子10米跳台奪金時表示，比完賽，一直在想自己拿了金牌是不是不對兩屆金牌都自己拿不是很開心，陳芋汐也很辛苦。

日昇玩具｜屹立灣仔太原街30年9.18結業 市民嘆：仍是玩具街嗎？

位於「玩具街」灣仔太原街、屹立30年的玩具店「日昇玩具」，宣布將於下月18日結業，有網民在社交媒體上載照片，見店鋪掛上「有緣再見」、「光榮結業」等告示。而同街的「鴻興玩具」早前亦在社交媒體表示感到可惜，形容「我們的良性競爭者30多年！」



消委會．廁紙｜四款較難沖散 大量用或塞馬桶 皇冠、佳之選上榜

卷裝廁紙有很多款，哪款最好用？消委會最新一期《選擇》月刊測試市面25款卷裝廁紙，發現有4款卷裝廁紙的容易沖散程度較低，如每次大量使用或較容易令廁所渠道淤塞，分別為皇冠、佳之選、Avellana、及Junas卷裝廁紙。

同時，759阿信屋卷裝廁紙其中一個樣本檢出小量細菌，但消委會指，相關檢出量32cfu/g，仍符合內地標準的要求上限600cfu/g，這款產品亦未有檢出致病菌。